Соглашение Россия и Турции по Идлибу: кто уступил, и насколько оно прочно

Турция добилась дипломатического успеха на переговорах с Россией по Сирии, уверены опрошенные DW эксперты. Российский и турецкий президенты на встрече в Сочи 17 сентября договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Территорию шириной 15-20 километров до 15 октября должны покинуть вооруженные противники режима Башара Асада, также оттуда должно быть выведено тяжелое вооружение.

Еще несколько дней назад Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не смогли договориться о судьбе Идлиба: Москва грозилась продолжить подготовку к крупномасштабной военной операции в этом сирийском регионе, где проживают, по оценкам, около 3 миллионов сирийцев и который является последним крупным оплотом противников режима президента Сирии Башара Асада. Идлиб контролируют коалиция террористических группировок "Тахрир аш-Шам", возглавляемая боевиками из "Фронта ан-Нусра", с одной стороны, и светские вооруженные группировки под флагами "Национального фронта за освобождение", поддерживаемые Турцией, - с другой стороны.

Дипломатический успех Турции

"Сделка - это лучшее, чего могла добиться Турция дипломатическим путем, - сказал в интервью DW военный аналитик Джан Касапоглу, который сейчас работает в берлинском фонде "Наука и политика" (SWP). - Если соглашение удастся реализовать, это будет означать, что Анкара только что предотвратила одну из самых крупных гуманитарных трагедий гражданской войны (в Сирии. - Ред.)".

Дети в процинции Идлиб с самодельными масками от возможных химических атак

Кроме того, по словам Касапоглу, соглашение ограничивает стремление режима Асада к "целенаправленному преследованию суннитского населения и насильственному изменению демографии Сирии, что, с юридической точки зрения, является преступлением против человечности".

"Россия не может себе позволить потерять Турцию, а Анкара четко дала понять, что Идлиб может стать концом сближения", - пояснил Касапоглу. "Уступки с российской стороны, очевидно, были сделаны, но эти уступки скорее тактического характера", - заметил, в свою очередь, российский эксперт Юрий Бармин из Российского совета по международным делам (РСМД). - Сделка была в интересах обеих стран, так как Москве и Анкаре крайне важно на данном этапе сохранить свое партнерство".

"Турции не удастся убедить радикальных боевиков"

А вот в Турции эксперты не так оптимистичны в оценках встречи Путина и Эрдогана. Анкара взяла на себя большую ответственность, но, по сути, только отложила проблему, заметил в интервью DW Ойтун Орхан из Центра ближневосточных исследований ORSAM в Анкаре. "Турция в Сочи выиграла время. Главный риск для Анкары возникнет после 15 октября", - сказал DW Метин Гюрджан, турецкий эксперт по вопросам безопасности. До этого срока Анкара и Москва надеются убедить вооруженных противников Асада покинуть территорию Идлиба для создания 15-20 километрового демилитаризованного пояса.

Протесты в Идлибе против военной операции сил, подконтрольных Башару Асаду

Поставленный срок кажется Юрию Бармину слишком оптимистичным. "Все зависит от того, как "Нусра" (коалиция террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", возглавляемая боевиками из "Фронт ан-Нусра". - Ред.) поведет себя в ответ на турецкие требования сдать оружие", - говорит Бармин из РСМД. Он не исключил, что Турции придется оказывать военное давление: "Если же группировка согласится на это, то можно представить, как "Нусра" может постепенно начать фрагментироваться в более мелкие группы".

Если Турция еще сможет договориться с умеренными вооруженными группировками, зависимыми от ее помощи, то радикальные боевики едва ли последуют призыву Анкары, говорит Метин Гюрджан. Оставшего до 15 октября времени может не хватить: "Я придерживаюсь мнения, что Анкаре не удастся убедить радикалов".

Сделку по Идлибу может сорвать и другая сторона

Ключевое достижение, с российской точки зрения, состоит в том, что "России удалось на земле создать условия, при которых ни Сирия, ни Иран не смогут провести операцию в Идлибе", указывает российский эксперт Юрий Бармин: "Но фактически получается, что между Сирией и Турцией создали крупный буфер, который напоминает зону "Щита Евфрата" (турецкая операция в Сирии в 2016-2017 годах. - Ред.), а это не совсем укладывается в логику целостности сирийской территории".

О рисках срыва сделки с другой стороны - сил Башара Асада - предостерег Джан Касапоглу из берлинского SWP: "Если реализуется худший сценарий, то радикально настроенные генералы Сирийской арабской армии и проиранские вооруженные группы останутся основным непредсказуемым фактором". Он напомнил, что до последнего времени режим в Дамаске готовился к военной операции и, по его словам, Сирийская арабская армия сконцентрировала значительные силы в регионе.

"Эти силы могут попытаться сорвать договоренность. К тому же Россия и Иран не во всем согласны в том, что касается Сирии. А Сирийскую арабскую армию поддерживают проиранские группы, и их Россия не может держать на коротком поводке", - добавил эксперт SWP.

"Сделка не идеальная, но не будем забывать, что ковровые бомбардировки уже унесли 40 тысяч жизней. Надо дать шанс избежать гуманитарной катастрофы", - заключил Джан Касапоглу.

Россия отступила, чтобы не проиграть в будущем

Анализ соглашения провели и ведущие немецкие СМИ. Сделка, по мнению немецкого еженедельника Die Zeit, показала, что пространство для маневра у российских властей в Сирии не безгранично.

С одной стороны, Москва заинтересована в сохранении сложившегося статус-кво - участия в сирийском урегулировании только таких стран, как Россия, Иран и Турция - без значительной роли Запада. С другой - Кремлю важно не расширять свой военный контингент в Сирии и держать под контролем расходы, учитывая экономические проблемы на родине, пишет Die Zeit.

Также России нужны партнеры для послевоенного урегулирования в Сирии, но Москва рисковала бы потерять шансы заручиться поддержкой сирийской оппозиции и Анкары в случае крупной военной операции в Идлибе, считает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Еженедельник Die Zeit также пришел к выводу, что демилитаризованная зона вокруг провинции Идлиб больше отвечает российским интересам, чем крупномасштабная военная операция вопреки воли Турции.

Смотрите также:

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на семь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносят авиаудары по позициям боевиков, занимаются подготовкой местных сухопутных войск, а также оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция А в декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа Осенью правительственные войска заняли стратегически важный из-за нефти и близости к Ираку город Дейр-эз-Зор и другие крупные города. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - оплот джихадистов Ракку. Говорить об окончательной победе над "Исламским государством" пока рано, но вернуть свое былое влияние группировка уже вряд ли сможет.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В ноябре 2017 года на встрече в Сочи лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив. Они призвали Дамаск и оппозицию принять участие в заседании сирийского Конгресса национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе и свободным выборам в Сирии.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Возможное новое применение химоружия По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. Власти Сирии опровергли эту информацию. 11 апреля ВОЗ заявила о наличии явных признаков применения химоружия в Думе. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, а у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Вето России в Совбезе ООН 11 апреля 2018 года Совбезу ООН не удалось принять резолюцию по Сирии, Россия наложила вето на проект, подготовленный США и касавшийся расследования возможного применения химоружия в Думе. За принятие резолюции проголосовали 12 стран-членов СБ. Против высказались Россия и Боливия, Китай воздержался. Россия представляла свой проект резолюции, но он не набрал необходимого минимума в 9 голосов. Автор: Илья Коваль

