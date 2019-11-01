Совсем не по Шекспиру, или По Германии - на "Калибане" (фото)

Итце • В нашей рубрике "По Германии" мы уже рассказывали про немецкие калийные горы и разные необычные железные дороги, но по отдельности. Обе фотогалереи - смотрите в конце страницы. Сейчас, благодаря фотокорреспонденту агентства dpa, появилась возможность показать место, где они соседствуют.

"Калибан" ("Kalibahn") - так называется железная дорога в Нижней Саксонии, расположенная на территории бывшего комплекса по добыче калийной соли в коммуне Итце под Ганновером.

Прокатиться по здешнему "Калибану" можно на таких дрезинах, приводимых в движение с помощью педалей, в том числе самими туристами. Как нетрудно догадаться, к шекспировскому Калибану (Caliban) это название отношения не имеет, но все же не может не вызвать улыбки.

Во время поездок члены местного клуба любителей железнодорожной техники рассказывают гостям, которых здесь бывает до 3000 в год, об истории этого предприятия - некогда самой глубокой калийной шахты в мире (1525 метров), действовавшей до 1996 года.

Сейчас, во время коронавирусной пандемии, заявок от желающих стало больше, так как жители региона стали активнее знакомиться с местными достопримечательностями.

Смотрите также:

"Калиманджаро" в Германии

Калийные горы в Германии Статуя покровительницы горняков Святой Барбары в шахте Зигмундсхаль около Вунсторфа. Она ведет свою историю с конца XIX века, когда в этих местах под Ганновером были обнаружены месторождения калийной соли. Сегодня Зигмундсхаль осталась последней такой шахтой, действующей в Нижней Саксонии. Но сама эта отрасль продолжает играть важную роль в немецкой экономике.

Калийные горы в Германии Германия входит в число ведущих производителей калийной соли в мире наряду с Канадой, США, Россией, Белоруссией. До Первой мировой войны Германская империя вообще была мировым монополистом. Именно здесь в конце XIX века были открыты возможности применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Где находятся или находились соляные шахты, можно определить издалека - по белым терриконам.

Калийные горы в Германии Так выглядела учебная лаборатория в Гиссенском университете, созданная выдающимся немецким химиком Юстасом фон Либихом (Justus von Liebig, 1803-1873). Сейчас этот вуз, основанный в начале XVII века, носит его имя. Юстас фон Либих считается одним из основателей агрохимии. Он внес также значительный вклад в создание современной системы химического образования.

Калийные горы в Германии Именно его труды положили начало буму производства минеральных удобрений. Либих стал профессором в 21 год. В 1860 году его избрали президентом Баварской академии наук. Среди его учеников были многие российские ученые, в том числе Александр Воскресенский и первый президент Русского химического общества Николай Зинин. Портрет Либиха был размешен на банкноте в 100 рейхсмарок.

Калийные горы в Германии Сегодня все шахты немецкой калийной отрасли объединены в одном концерне K+S. Помимо Германии он ведет добычу в других странах Европы и Америки, являясь одним из ведущих мировых поставщиков этого сырья. Общее число его сотрудников превышает 14 тысяч человек. Однако нас интересуют не экономические показатели, а ландшафты - калийные горы в качестве своего рода достопримечательностей.

Калийные горы в Германии Появляясь на горизонте или внезапно вырастая перед глазами, они всегда поражают. Белые горы среди равнинных ландшафтов Германии можно встретить в Гессене, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт. Эта фотография сделана около нижнесаксонского Хатторфа.

Калийные горы в Германии В процессе производства возникают миллионы тонн твердых и жидких отходов - 25 тонн на каждые 20 тонн калийной соли. Белые терриконы, растущие около этих предприятий, состоят из смеси глины, гипса и каменной соли. Экологические организации из-за угрозы для окружающей среды требуют возвращать всю отработанную породу обратно под землю. На фото - отвал в тюрингском Унтербрайцбахе.

Калийные горы в Германии Под землю уже закачивают концентрированный солевой раствор. Остатки собирают в специальные отстойники. Часть загрязненной воды, содержание соли в которой не превышает 2,5 грамма на литр, разрешено сливать в реки, но экологи давно выступают и против этого. На фото - озеро Штайнхудер Меер в одноименном природном парке и террикон около Вунсторфа в Нижней Саксонии.

Калийные горы в Германии В качестве альтернативы для жидких отходов добычи и производства калийной соли даже рассматривается строительство специального трубопровода до Балтийского моря. На фото - отвал в Тойчентале (Саксония-Анхальт) на фоне вечернего неба. Часто такие калийные горы называют в Германии "немецкими Калиманджаро" - по аналогии со знаменитым вулканом Килиманджаро в Африке. Сходство отрицать трудно.

Калийные горы в Германии В немецком Цилице (Саксония-Анхальт) летом проводят "Калиманджарский театральный фестиваль" ("Kalimandscharo Festspiele"). Этот снимок был сделан во время генеральной репетиции детского спектакля "Петя и Лена охотятся за волком", прошедшей на здешнем соляном отвале.

Калийные горы в Германии Так белые горы в Цилице выглядят со стороны.

Калийные горы в Германии По соседству с калийными отвалами здесь находятся поля, на которых возделывают рапс.

Калийные горы в Германии Террикон "Monte Kali" в Нойхофе около города Фульда, земля Гессен, в туманную погоду.

Калийные горы в Германии Терриконы в нижнесаксонском Гизене.

Калийные горы в Германии Белая гора около города Зенде в Нижней Саксонии.

Калийные горы в Германии Вид на гору в Зенде сверху после начала озеленения этого отвала.

Калийные горы в Германии В Зенде во время заката.

Калийные горы в Германии В конце 2015 года на вершине этой озелененной горы установили такую светящуюся рождественскую елку. Автор: Максим Нелюбин



Узкоколейные дороги в Германии