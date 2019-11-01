Совсем не ангел, или Кто парит над Дрезденом (фото)

Дрезден • Многие гости столицы Саксонии, увидев издалека эту крылатую фигуру на куполе Дрезденской академии изобразительных искусств (Hochschule für Bildende Künste Dresden), думают, что над городом парит золотой ангел. Однако на самом деле это не ангел, а Фама - греческо-римская богиня молвы и сказаний. Именно от этого имени происходят "знаменитые" прилагательные: английское - famous и немецкое - famos.

Дрезденская академия художеств была основана в 1764 году. Это здание на берегу Эльбы возвели в 1887-1894 годах в стиле историзма. Здание украшают, помимо Фамы, много других фигур и барельефов. Среди них - Амур и Фантас, Пегас и Сфинкс, богини судьбы Мойры, а также поэты, философы, художники: Гомер, Данте, Еврипид, Софокл, Гете, Рубенс и много других личностей.

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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно. Автор: Максим Нелюбин

