Совсем не ангел, или Кто парит над Дрезденом (фото)

Дрезден • Многие гости столицы Саксонии, увидев издалека эту крылатую фигуру на куполе Дрезденской академии изобразительных искусств (Hochschule für Bildende Künste Dresden), думают, что над городом парит золотой ангел. Однако на самом деле это не ангел, а Фама - греческо-римская богиня молвы и сказаний. Именно от этого имени происходят "знаменитые" прилагательные: английское - famous и немецкое - famos.
Дрезденская академия художеств была основана в 1764 году. Это здание на берегу Эльбы возвели в 1887-1894 годах в стиле историзма. Здание украшают, помимо Фамы, много других фигур и барельефов. Среди них - Амур и Фантас, Пегас и Сфинкс, богини судьбы Мойры, а также поэты, философы, художники: Гомер, Данте, Еврипид, Софокл, Гете, Рубенс и много других личностей.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Столицу Саксонии Дрезден называют "Флоренцией на Эльбе". В число важнейших здешних достопримечательностей входят церковь Фрауэнкирхе, Галерея старых мастеров в Цвингере, Опера Земпера, а также Дрезденский замок-резиденция (справа на этой фотографии). В конце сентября 2019 года здесь была завершена реконструкция парадных залов времен Августа Сильного.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Осенью 1719 года в Дрездене состоялась самая роскошная свадьба эпохи - бракосочетание принца Фридриха Августа II и Марии Йозефы Австрийской, дочери императора Священной Римской империи. Событие отмечали сорок дней. Отец жениха не только устроил пышный праздник, но и подготовил в своем замке новые парадные залы, чтобы достойно принять гостей и произвести на них должное впечатление.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.
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Парадные залы Дрезденского замка-резиденции
На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.
Автор: Максим Нелюбин
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Саксонская Швейцария
История успеха этого популярного туристического региона в Германии началась около двухсот лет назад, когда посмотреть на эти места из соседнего Дрездена отправились два швейцарских студента, обучавшихся в здешней Академии искусств. Живописные скалы и ландшафты Эльбских Песчаниковых гор напомнили молодым художникам родные альпийские пейзажи, за что были прозваны ими Саксонской Швейцарией.
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Саксонская Швейцария
Дрезден был и остается лучшей отправной точкой для тех, кто хочет посетить этот регион. Сделать это можно на одном из таких пароходов, которые отправляются в сторону Саксонской Швейцарии от причалов в историческом центре "Флоренции на Эльбе". Кстати, добывавшиеся в соседних горах камни - песчаник - в свое время использовали в Дрездене для строительства многих из этих репрезентативных зданий.
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Саксонская Швейцария
Путь вверх по течению Эльбы в сторону чешской границы занимает примерно два часа. Сойти на берег можно на любой из остановок - в Велене, Ратене, Кёнигштайне или Бад-Шандау. До гор везде - рукой подать или пару шагов ступить.
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Саксонская Швейцария
Природа - лучший художник, в данном случае - скульптор. На создание этих импозантных произведений дождям, ветрам, перепадам температур и прочим воздействиям погоды потребовались миллионы лет. Люди придумали им разные образные названия - Геркулесовы столбы (фото), Цербер, Локомотив, Хранитель долины…
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Саксонская Швейцария
Для прогулок, походов и прочих вылазок в этом регионе проложено много маршрутов разной сложности - между скалами, по горам, долинам, ущельям. Даже если во время подъемов вверх придется нелегко, усилия вознаграждаются потрясающими видами, которые открываются с высоты на долину Эльбы.
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Многие из этих маршрутов по Саксонской Швейцарии ведут к самой известной здешней достопримечательности - формации из песчаных скал Бастай со знаменитым Бастайским мостом. Раньше здесь скрывались разбойники, а сейчас находится смотровая площадка для туристов - на двухсотметровой высоте над Эльбой.
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В Саксонский Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Она является самым большим в Германии регионом для занятий скалолазанием. Первый раз на одну из них поднялись здесь в 1874 году - без страховки. Здесь запрещено использовать клинья и крюки. Страховка осуществляется с помощью веревок и карабинов.
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В Саксонской Швейцарии находится одна из самых больших и мощных крепостей Европы - непреступный Кёнигштайн. История этого сооружения насчитывает восемь столетий. Курфюрст Август Сильный использовал эту крепость в качестве тюрьмы и для пышных приемов. Вино для них хранилось в здешнем погребе, который сейчас можно посетить.
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Из крепости Кёнигштайн открывается вид на столовую гору Лилиенштайн - одну из самых примечательных и живописных таких гор с усеченными плоскими вершинами в Саксонской Швейцарии. Осталось только навести объектив… и открыточный кадр готов.
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Достаточно прошли пешком или позанимались скалолазанием? Обратно в Дрезден можно вернуться на велосипеде - тем более, что вдоль Эльбы проходит один из самых популярных многодневных велосипедных маршрутов в Германии. Если понравится этот небольшой отрезок, то при желании и случае когда-нибудь позже можно будет проехать его весь целиком.
Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин