Современный ученый - не ботаник, или Кто востребован в немецкой науке

"Привет, Йозеф! Что дальше?" В такой диалог могут вступить обладатели смартфона, сохранив новый контакт - Йозефа... Выдающийся немецкий ученый шутит, вспоминает интересные факты из своей жизни, радуется тому, как его открытия изменили мир, - в общем делится своими наблюдениями.

Немецкий ученый-оптик, физик Йозеф фон Фраунгофер (Joseph von Fraunhofer), именем которого названо крупнейшее в Европе объединение институтов прикладных исследований, сын бедного стекольщика, родившийся в Германии на рубеже 18-го и 19-го столетий, имел немного шансов стать видным ученым и прославить свою фамилию на века.

Йозеф фон Фраунгофер

Это стало возможным лишь благодаря его упорству, трудолюбию, тяге к знаниям и одаренности. Помимо усовершенствований, введенных Фраунгофером в изготовление оптических стекол, он известен изобретением гелиометра, открытием постоянных линий солнечного спектра, впоследствии названных его именем, а также рядом интересных разработок в области физики и астрономии.

70 лет истории ради будущего

Hallo, Joseph! #WHATSNEXT - это канал в WhatsApp, который Общество имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft)запустило в рамках юбилейного года для того, чтобы привлечь прежде всего молодую аудиторию к научным темам. В 2019 году это объединение отмечает свое 70-летие. 26 марта 1949 года оно было основано в Мюнхене для поддержки прикладных исследований. Мюнхен был выбран неслучайно. В послевоенные годы экономику южного региона страны нужно было поднимать заново.

Ведущая в Европе научно-исследовательская организация, которая занимается прикладными исследованиями, объединяет 72 института, расположенных по всей Германии. Десять лет назад их было только 58. Более 26 тысяч человек работают в этой научной организации. Если измерить объем работы, которую ученые выполняют за год, в деньгах, то это примерно 2,6 миллиарда евро. Львиная доля финансирования научных проектов приходится на бизнес и промышленный сектор. Однако поддержка оказывается как на федеральном, так и земельном уровне.

Как отмечает Михаэль Фогель (Michael Vogel), руководитель отдела маркетинга персонала Общества имени Фраунгофера, примерно треть сотрудников - студенты, которые совмещают работу в одном из научно-исследовательских институтов с учебой (studentische Hilfskraft или Hiwi). Еще треть приходится на сотрудников, работающих на постоянной основе - бессрочных договорах. У трети - трудовой договор заключен на оговоренное время. Это, как правило, ученые, которые занимаются наукой в рамках своей диссертации.

На годовой конференции, приуроченной к 70-летию Общества, которая прошла в Мюнхене в начале мая, присутствовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Она заверила, что государство и экономика увеличат свои инвестиции в науку. К 2025 году они вырастут на 3,5 процента. К приоритетным сферам канцлер Германии отнесла искусственный интеллект и электротранспорт. Фраунгоферские учение развивают оба этих направления.

Общество Фраунгофера - связующее звено между университетами и индустрией. "Мы даем возможность применить теоретические знания, полученные в вузе, на практике. Ученые, которые начинают свою карьеру у нас, больше знаний и навыков, чем у тех, кто сразу идет работать в индустрию", - уверен ведущий сотрудник организации. Зато после опыта работы в Обществе шансы в промышленном секторе - превосходные. Ученых, работающих над совместными проектами, часто хотят перенять компании. Для ведущей организации в сфере прикладных исследований это, конечно, вызов, ведь приходится искать замену, но и прямая выгода. Ведь одна из задач, которая стоит перед Обществом Фраунгофера, - трансфер ноу-хау. Знания должны передаваться дальше и поступать в другие сферы.

Как попасть на работу в Общество имени Фраунгофера

На данный момент в Обществе примерно 1500 вакансий. Можно подавать и инициативное резюме. Самые востребованные направления - естественные науки, инженерные специальности, информационные технологии. Конечно, выбирают лучших из лучших. Наличие квалификации - это минимальное требование. Знания английского и немецкого необходимы для работы. У кандидатов из стран, не входящих ЕС, есть возможность устроиться по"голубой карте" (Blue Card) или получив разрешение Федерального агентства по труду.

Как изменились представления о современном ученом, какие требования к нему сегодня? "Недостаточно быть ботаником, фанатом своего дела, сегодня необходимо еще уметь работать в команде и междисциплинарно", - подчеркивает Михаэль Фогель.

Михаэль Фогель, руководитель отдела маркетинга персонала Общества имени Фраунгофер, в интервью DW подчеркивает, что "войну за таланты в Обществе не ведут - здесь убеждают". Аргументы у него железные: ученые Фраунгоферского общества делает будущее лучше. "Кто с нами - создает будущее, - обещает Михаэль Фогель. - Наши ученые занимаются инновационной деятельностью".Для тех, кто хотел бы подать свои документы на вакансию, у Михаэля Фогеля есть один простой совет: "Мысли надо излагать четко, убедительно. Не надо преувеличивать. Кто хочет выдать желаемое за действительное, уже проиграл".

Ученые Общества имени Фраунгофера решают не только актуальные задачи, которые перед ними ставит современность, но и пытаются заглянуть в будущее. Ну, например, как мы будем работать? Личные кабинеты исчезнут – их заменят открытые рабочие ландшафты. Хорошие биометрические опознавательные системы могут в будущем заменить нам многие пароли. Поверхности с интерактивными элементами вытеснят привычные экраны компьютеров. Иерархические структуры теряют смысл. Успех работы в проектах - вот, что будет все больше цениться. Такие прогнозы дают ведущие ученые Общества.

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