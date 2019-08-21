Современное танго на современном вокзале (фото)

Берлин • Танцуют все! Центральный вокзал Берлина в эти дни вновь стал местом проведения международного Фестиваля современного танго (Contemporary Tango Festival). В этом году он продлится до воскресенья, 25 августа. Концерты, шоу и перформансы начинаются каждый день в 16 часов. Зрителями и активными участниками могут стать пассажиры, встречающие, случайные прохожие и все желающие. Первый такой фестиваль танго прошел на самом современном железнодорожном вокзале Европы в 2009 году. Несколько лет назад организаторы при составлении программы решили сделать основной акцент на актуальных тенденциях в развитии этого традиционного аргентинского танца.

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Бранденбургские ворота

Бранденбургские ворота Символ единства До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На его территорию можно было попасть через восемнадцать ворот, которые позже разобрали, - за исключением одних-единственных. Сегодня они являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

Бранденбургские ворота "Афины на Шпрее" Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

Бранденбургские ворота Ворота мира Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

Бранденбургские ворота Военный трофей Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

Бранденбургские ворота Триумфальное возвращение В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

Бранденбургские ворота Нацистская пропаганда Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

Бранденбургские ворота После войны Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

Бранденбургские ворота Реконструкция Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

Бранденбургские ворота Ничейная территория 13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

Бранденбургские ворота "Снесите эту Стену!" Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

Бранденбургские ворота Падение Белинской стены Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. Символ раздела Германии стал символом воссоединения страны.

Бранденбургские ворота Место встречи Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

Бранденбургские ворота Солидарность Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

Бранденбургские ворота Ханука 10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

Бранденбургские ворота Символ Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах в 2014 году по случаю 25-летия падения Берлинской стены. Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин



Достопримечательности Берлина

Достопримечательности Берлина Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы можем упомянуть лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре. Знакомство начнем с Берлинской телевышки на площади Александерплац со смотровой площадкой на 210-метровой высоте.

Достопримечательности Берлина От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот - главного символа немецкой столицы. Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находятся Мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, а также Потсдамская площадь, а слева - Рейхстаг.

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Достопримечательности Берлина Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них - галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография "Братского поцелуя" художника Дмитрия Врубеля, а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.

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Достопримечательности Берлина На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - кстати, как и Павлиний остров. В его собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.

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Достопримечательности Берлина Самым красочным уличным фестивалем Берлина считается Карнавал культур, проводящийся в районе Кройцберг с 1996 года в длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). В немецкой столице проживает около 180 национальностей. Многие из них представлены группами на традиционном параде, проходящем во время этого праздника. Число посетителей Карнавала культур превышает 600 тысяч человек.

Достопримечательности Берлина В Берлине - настоящее раздолье для любителей клубов и вечеринок на любой вкус. Сюда приезжают лучшие диджеи со всего мира. Особой известностью пользуются клубы Berghain и Watergate, ради посещения которых многие специально прилетают в город на выходные. Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин



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