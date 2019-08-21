 Современное танго на современном вокзале (фото) | Кадр дня | DW | 22.08.2019

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Кадр за кадром

Современное танго на современном вокзале (фото)

Центральный вокзал Берлина вновь стал местом проведения танцевального фестиваля.

Берлин

Берлин • Танцуют все! Центральный вокзал Берлина в эти дни вновь стал местом проведения международного Фестиваля современного танго (Contemporary Tango Festival). В этом году он продлится до воскресенья, 25 августа. Концерты, шоу и перформансы начинаются каждый день в 16 часов. Зрителями и активными участниками могут стать пассажиры, встречающие, случайные прохожие и все желающие. Первый такой фестиваль танго прошел на самом современном железнодорожном вокзале Европы в 2009 году. Несколько лет назад организаторы при составлении программы решили сделать основной акцент на актуальных тенденциях в развитии этого традиционного аргентинского танца.

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Бранденбургские ворота

  • Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Символ единства

    До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На его территорию можно было попасть через восемнадцать ворот, которые позже разобрали, - за исключением одних-единственных. Сегодня они являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

  • Старые Бранденбургские ворота, 1764 год

    Бранденбургские ворота

    "Афины на Шпрее"

    Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

  • Квадрига

    Бранденбургские ворота

    Ворота мира

    Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

  • Наполеон в Берлине. Автор: Шарль Менье (Charles Meynier)

    Бранденбургские ворота

    Военный трофей

    Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

  • 1814 год

    Бранденбургские ворота

    Триумфальное возвращение

    В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

  • Факельное шествие через Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Нацистская пропаганда

    Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

  • Бранденбургские ворота после Второй мировой войны

    Бранденбургские ворота

    После войны

    Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

  • 1957 год

    Бранденбургские ворота

    Реконструкция

    Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

  • Внимание, вы покидаете Западный Берлин!

    Бранденбургские ворота

    Ничейная территория

    13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

  • 1987 год

    Бранденбургские ворота

    "Снесите эту Стену!"

    Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

  • 1989 год

    Бранденбургские ворота

    Падение Белинской стены

    Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. Символ раздела Германии стал символом воссоединения страны.

  • 2006 год

    Бранденбургские ворота

    Место встречи

    Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

  • 2016 год

    Бранденбургские ворота

    Солидарность

    Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

  • 2015 год

    Бранденбургские ворота

    Ханука

    10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

  • 2014 год

    Бранденбургские ворота

    Символ

    Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах в 2014 году по случаю 25-летия падения Берлинской стены.

    Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин


Достопримечательности Берлина

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы можем упомянуть лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре. Знакомство начнем с Берлинской телевышки на площади Александерплац со смотровой площадкой на 210-метровой высоте.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот - главного символа немецкой столицы. Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находятся Мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, а также Потсдамская площадь, а слева - Рейхстаг.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Об истории Рейхстага, где сейчас заседает немецкий парламент - бундестаг, мы уже подробно рассказывали. Здесь напомним, что сейчас Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом ежегодно поднимается около 2,4 миллиона человек, а общее число посетителей составляет три миллиона - в том числе, гостевых трибун во время заседаний бундестага.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них - галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография "Братского поцелуя" художника Дмитрия Врубеля, а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Увидеть многие достопримечательности Берлина можно, отправившись в тур по реке Шпрее. Королева Великобритании Елизавета II тоже не стала отказывать себе в этом удовольствии. Летом 2015 года она совершила такую прогулку на 15-метровой деревянной лодке "Ajax", построенной в год рождения Ее Величества (1926). Кстати, катера по Шпрее ходят до Павлиньего острова на юго-западе столицы и Потсдама.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - кстати, как и Павлиний остров. В его собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Раз зашла речь о Всемирном наследии, следует упомянуть берлинские Жилые поселения эпохи модернизма, получившие этот статус в 2008 году. Всего их - шесть. Социальные строительные проекты были осуществлены в разных районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающие влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом. На снимке - "Поселение-подкова" Бриц.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Берлин славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и культурной жизнью. Одним из самых важных таких событий года является международный кинофестиваль Берлинале, проходящий в феврале. Основанный в 1951 году, сейчас он входит в число важнейших мировых кинофорумов. За десять дней на фестивальных показах бывает около 500 тысяч зрителей.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    Самым красочным уличным фестивалем Берлина считается Карнавал культур, проводящийся в районе Кройцберг с 1996 года в длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). В немецкой столице проживает около 180 национальностей. Многие из них представлены группами на традиционном параде, проходящем во время этого праздника. Число посетителей Карнавала культур превышает 600 тысяч человек.

  • Берлин

    Достопримечательности Берлина

    В Берлине - настоящее раздолье для любителей клубов и вечеринок на любой вкус. Сюда приезжают лучшие диджеи со всего мира. Особой известностью пользуются клубы Berghain и Watergate, ради посещения которых многие специально прилетают в город на выходные.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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Контекст

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