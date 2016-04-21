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Реалии жизни в Советском Союзе, все советское - в негативной коннотации. Также некто, в ком сильны привычки и навыки, сложившиеся при жизни в советской (социалистической) диктатуре.
Беларусь ограничила беспошлинный ввоз товаров для личного пользования вне зависимости от гражданства. Эта мера неэффективна экономически и создает неудобства для путешествующих транзитом.
В Германии проживают около 4 миллионов русскоязычных. Большинство холит свои домики и садики, некоторые - тараканов в голове, считает Александр Варкентин.
Минувший год был трудным для российской культуры. Конфликты стали более острыми, размежевание - более нетерпимым. Будет ли еще хуже? Писатель Виктор Ерофеев - специально для DW.
Мы знакомим вас с нобелевской речью Светланы Алексиевич, произнесенной ею в Стокгольме 7 декабря в связи с награждением Нобелевской премией по литературе 2015 года.
В России будет создана общественно-государственная организация для школьников. Эксперты для DW - о причинах этого шага и о том, какие ценности будут прививаться детям.
На Украине хотят ввести уголовную ответственность за клевету. По мнению экспертов, это ограничит контроль общества за действиями властей.
Группа Kraftklub штурмует немецкие хит-парады. Имидж восточногерманских "совков" пришелся по вкусу уставшей от гламура публике. Карл-Маркс-Штадт на этот раз победил Берлин.
В странах Восточной Европы - мода на атрибутику социалистического прошлого, включая охотно покупаемые туристами бюсты и портреты политических вождей. Однако далеко не всегда эта мода вызвана идеологическими симпатиями.
28 членов Академии российского телевидения опубликовали декларацию против ущемления свободы слова на телевидении. Евгений Киселев рассказал "Немецкой волне" о "болезни конспирологии", заразившей власти страны и города.
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