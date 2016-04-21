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"Совок"

Реалии жизни в Советском Союзе, все советское - в негативной коннотации. Также некто, в ком сильны привычки и навыки, сложившиеся при жизни в советской (социалистической) диктатуре.

Schlagworte: Weißrussland, Belarus, Grenze, Kontrolle, Grenzüberganz, Litauen Beschreibung für beide Bilder: Grenzübergang Kotlowka and der gGrenze zwischen Weißrussland und Litauen. Autor: Andrej Timarov, DW-Korrespondent in Belarus, 05.08.2013.

Любителям шопинга за границей: сюрприз от Беларуси 21.04.2016

Беларусь ограничила беспошлинный ввоз товаров для личного пользования вне зависимости от гражданства. Эта мера неэффективна экономически и создает неудобства для путешествующих транзитом.
Demonstranten stehen am 23.01.2016 in Berlin vor dem Kanzleramt mit Schildern, auf denen Heute mein Kind - morgen dein Kind und Wir sind gegen Gewalt zu lesen ist. Die Proteste beziehen sich auf Gerüchte zu einer angeblichen Vergewaltigung einer Minderjährigen aus einer deutsch-russischen Familie im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Faktenlage zu dem Vorfall, der auch in den sozialen Netzwerken eine Rolle spielt, ist umstritten. Laut Polizeiangaben habe es weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung gegeben. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (zu dpaRund 700 Teilnehmer bei «Bärgida»-Demo vom 23.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/K.-D. Gabbert

Комментарий: Немецкое пиво под русское телевидение 25.01.2016

В Германии проживают около 4 миллионов русскоязычных. Большинство холит свои домики и садики, некоторые - тараканов в голове, считает Александр Варкентин.
Reportage von Demos in Moskau am Nationalistentag, die unser Korrespondent in Moskau Nikita Batalow heute gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Demonstration. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Nationalistentag, Nikita Batalow. DW/N.Batalow

Комментарий: Переломаны ли кости российской культуры? 22.12.2015

Минувший год был трудным для российской культуры. Конфликты стали более острыми, размежевание - более нетерпимым. Будет ли еще хуже? Писатель Виктор Ерофеев - специально для DW.
Belarussian writer Svetlana Alexievich is seen during a book fair in Minsk, Belarus, in this February 8, 2014 file photo. Alexievich won the 2015 Nobel Prize for Literature, the award-giving body announced on October 8, 2015. REUTERS/Stringer/Files TPX IMAGES OF THE DAY

Нобелевская лекция Светланы Алексиевич: Проигранная битва 07.12.2015

Мы знакомим вас с нобелевской речью Светланы Алексиевич, произнесенной ею в Стокгольме 7 декабря в связи с награждением Нобелевской премией по литературе 2015 года.
Bildunterschrift:With a flag depicting President Vladimir Putin (C) pro-Kremlin activists rally at the Red Square in Moscow, on March 18, 2014, to celebrate the incorporation of Crimea. Putin pushed today every emotional button of the collective Russian psyche as he justified the incorporation of Crimea, citing everything from ancient history to Russia's demand for respect to Western double standards. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Какими будут пионеры Путина? 03.11.2015

В России будет создана общественно-государственная организация для школьников. Эксперты для DW - о причинах этого шага и о том, какие ценности будут прививаться детям.
Auf dem Bild: Teilnehmer einer Demo Kiew. Die Demonstranten forderten Pressefreiheit und protestierten gegen die Schikanen seitens staatlicher Organe gegenüber dem Regierungskritischen TV-Sender TVi. Foto: Olexandr Sawizki / DW

Эксперты: Статья за клевету возвращает общество в "совок" 26.09.2012

На Украине хотят ввести уголовную ответственность за клевету. По мнению экспертов, это ограничит контроль общества за действиями властей.
Die Band Kraftklub aus Sachsen steht am Donnerstag (29.09.2011) beim Bundesvision Song Contest 2011 in der Lanxessarena in Köln auf der Bühne. Musiker aus den 16 Bundesländern treten beim Bundesvision Song Contest 2011 im musikalischen Wettstreit gegeneinander an. Foto: Henning Kaiser

"Совок" наносит удар: группа Kraftklub на вершине чартов 19.03.2012

Группа Kraftklub штурмует немецкие хит-парады. Имидж восточногерманских "совков" пришелся по вкусу уставшей от гламура публике. Карл-Маркс-Штадт на этот раз победил Берлин.
East German Trabant cars pass spectators during a procession to mark the ninth anniversary of German reunification symbolizing the fall of the Wall ten years ago in Berlin Sunday, October 3, 1999. Around two hundred actors from all 16 German states are taking part in the procession, representing German traditions and lifestyles. (AP Photo/ Jan Bauer)

Генсеки возвращаются... на прилавки 25.05.2011

В странах Восточной Европы - мода на атрибутику социалистического прошлого, включая охотно покупаемые туристами бюсты и портреты политических вождей. Однако далеко не всегда эта мода вызвана идеологическими симпатиями.
Yevgeny Kiselyov, director of Russian television station TV6, is seen in this Monday, Jan. 29, 2001 file photo in Moscow. In a case seen as a test of Russia's commitment to freedom of the press, judges ruled Friday Jan 11, 2002 to close the TV6 channel, the last wide-reaching independent voice on the country's television airwaves.

Евгений Киселев: Не хочу возвращаться в "совок" 25.09.2004

28 членов Академии российского телевидения опубликовали декларацию против ущемления свободы слова на телевидении. Евгений Киселев рассказал "Немецкой волне" о "болезни конспирологии", заразившей власти страны и города.