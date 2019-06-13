Совиные истории, или Из жизни оперяющихся (фото)

Когда подрастут, эти две совушки будут выступать перед публикой в немецком парке дикой природы Экхольт.
Гросенаспе • Эти две совушки - обыкновенные сипухи (нем. Schleiereule) вылупились на свет в мае в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt) в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Сейчас их впервые представили местной и международной прессе. Когда подрастут, они будут участвовать здесь в показательных выступлениях хищных птиц. Парк дикой природы Экхольт был открыт в 1970 году. Здесь содержится около ста видов животных - типичных представителей среднеевропейской фауны.
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