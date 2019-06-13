Совиные истории, или Из жизни оперяющихся (фото)

Немецкий лес в цифрах

Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.