 Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Украине и Венесуэле | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2019

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Европа

Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Украине и Венесуэле

В Женеве открылась 41-сессия Совета ООН по правам человека. В повестке дня - ситуация в Украине и Венесуэле, а также доклад по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник, 24 июня, открыла в Женеве 41-ю сессию Совета ООН по правам человека. В ходе сессии, которая продлится до 17 июля, будет обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Украине, Венесуэле, Сирии, Мьянме, Судане, Демократической республике Конго, Бурунди и на Филиппинах. Обсуждение ситуации с правами человека в Украине запланировано на 10 июля.

Контекст

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

В интервью DW Миклош Харасти рассказал о резком ухудшении ситуации в сфере прав человека в Беларуси и прокомментировал заявление белорусских властей о своей ангажированности. (15.06.2017)

На сессии будут также рассмотрены вопросы о продлении мандатов спецдокладчиков. Наибольшие споры вызывают предложения о продлении мандатов спецдокладчиков по сексуальной ориентации и ситуации с правами человека в Эритрее. Целый рабочий день будет посвящен обсуждению основных прав женщин. Исландия разработала проект резолюции с требованием равной оплаты труда мужчин и женщин.

Горячие споры ожидаются в связи с презентацией 26 июня доклада по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Его авторы в числе прочего призывают ООН начать расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, которого подозревают в причастности к убийству.

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    Автор: Елена Барышева


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