Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Украине и Венесуэле

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник, 24 июня, открыла в Женеве 41-ю сессию Совета ООН по правам человека. В ходе сессии, которая продлится до 17 июля, будет обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Украине, Венесуэле, Сирии, Мьянме, Судане, Демократической республике Конго, Бурунди и на Филиппинах. Обсуждение ситуации с правами человека в Украине запланировано на 10 июля.

На сессии будут также рассмотрены вопросы о продлении мандатов спецдокладчиков. Наибольшие споры вызывают предложения о продлении мандатов спецдокладчиков по сексуальной ориентации и ситуации с правами человека в Эритрее. Целый рабочий день будет посвящен обсуждению основных прав женщин. Исландия разработала проект резолюции с требованием равной оплаты труда мужчин и женщин.

Горячие споры ожидаются в связи с презентацией 26 июня доклада по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Его авторы в числе прочего призывают ООН начать расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, которого подозревают в причастности к убийству.

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