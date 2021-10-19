Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Совет НАТО - Россия

Совет НАТО - Россия создан в 2002 году для улучшения сотрудничества стран альянса с РФ в оборонной политике и сфере безопасности. После аннексии Крыма Россией НАТО приостановила работу совета на неопределенное время.

Совет НАТО - Россия был создан в 2002 году для улучшения сотрудничества стран альянса с РФ в оборонной политике и сфере безопасности. Он сменил действовавший с 1997 года Совместный постоянный совет НАТО - России. Работа совета была прервана в августе 2008 года после военной агрессии России против Грузии и возобновлена в марте 2009 года на уровне министров. В сентябре 2014 года НАТО в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликта на востоке Украины приняла решение о прекращении любого практического военного и гражданского сотрудничества с Москвой на неопределенное время. Отношения с Россией в рамках совета были ограничены контактами на дипломатическом уровне.

NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Разрыв контактов между Россией и НАТО. Что будет дальше? 19.10.2021

Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО и бюро альянса в Москве. Что представляли собой эти миссии и какие контакты останутся между НАТО и РФ - у DW.
23.02.2017, NATO-Fahne und Rußland-Fähnchen, Flagge, Fahne, Fähnchen, Rußland, russisch, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Militärpakt, Militär, Symbol, Logo 23 02 2017 NATO Flag and Russia Flag Flag Flag Flag Russia Russian NATO North Atlantic Treaty Organization Military symbol emblem

Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся 18.10.2021

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Интервью DW с экс-чиновником НАТО Джейми Ши о последствиях и рисках этого шага, а также о том, останутся ли еще контакты между НАТО и РФ.
Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, spricht zu Journalisten vor einer EU-Gipfel-Videokonferenz zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen im Gebäude des Europäischen Rates. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militärbündnis und dem 27-Nationen-Block gestärkt und Doppelarbeit in Sicherheitsfragen vermieden werden kann. +++ dpa-Bildfunk +++

Столтенберг пригласил Москву на заседание Совета НАТО - Россия 07.06.2021

По словам генсека Североатлантического альянса, одной из тем обсуждения на Совете НАТО - Россия мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах.

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 14, 2020: A plenary meeting of Russia's Federation Counicl, Upper House of Russia's Federal Assembly (parliament). Mikhail Tereshchenko/TASS

Совет Федерации одобрил выход РФ из Договора по открытому небу 02.06.2021

Россия вышла из Договора по открытому небу вслед за США после взаимных обвинений в нарушении его условий. Участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона по НАТО.
18.07.2019, Russland: NOVAYA ZEMLYA ARCHIPELAGO, RUSSIA - JULY 18, 2019: Tor-M2DT Arctic surface-to-air missile systems during military exercises. The new surface-to-air missile system is used in high-altitude regions of the Arctic for the first time. Video screen grab. Russian Defense Ministry Press Office/TASS Foto: Russian Defense Ministry Press O/TASS/dpa |

Дания обеспокоена наращиванием военного присутствия России в Арктике 19.05.2021

Расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать в свете наращивания военной активности России в регионе, заявил глава МИД Дании. А Сергей Лавров ранее назвал Арктику "нашей территорией".
Die Flaggen der NATO und Russland

В НАТО сожалеют, что Москва не хочет встречаться с альянсом 18.05.2021

Москва не ответила на предложение провести заседание Совета НАТО - Россия, посетовал председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич. Он заявил о стремлении к конструктивным отношениям с РФ.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС впервые допустил третьи страны к общему оборонному проекту 06.05.2021

Совет ЕС согласился допустить США, Канаду и Норвегию к своему оборонному проекту военной мобильности. Он должен помочь быстрее и эффективнее перебрасывать войска внутри Евросоюза.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg delivers a speech during a press conference at the end of The North Atlantic Council meeting focused on the situation concerning Iran, at the Ambassadorial level, at NATO Headquarters, in Brussels, on January 6, 2020. - NATO chief Jens Stoltenberg warned on January 6, 2020 that Iran must avoid further violence and provocations, after the alliance held emergency talks on the growing crisis in the Middle East. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

НАТО созывает внеплановое заседание по делу Навального 04.09.2020

Ожидается, что после внепланового заседания Североатлантического совета НАТО по отравлению Алексея Навального генсек альянса Йенс Столтенберг выступит с официальным заявлением.
Border bridge between Estonia and Russia over the river Narova . Ivangorod Border bridge between Estonia and Russia over the river Narova . Ivangorod PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 287227 Border Bridge between Estonia and Russia Over The River Narova Ivan Gorod Border Bridge between Estonia and Russia Over The River Narova Ivan Gorod PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 287227

Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе 03.02.2020

Нужны ли Эстонии Печоры и восточное Принаровье, почему Москва и Таллин пока не имеют договора о границе и при чем тут Тартуский мирный договор, DW выясняла у историков из РФ, Эстонии и ФРГ.
File photo illustration shows a reflection of a yearly chart of U.S. dollars and Russian roubles on rouble notes in Warsaw, Poland, November 7, 2014. The Russian rouble weakened to a new record low against the dollar on January 20, 2016, as the mood on global markets was torrid and oil prices slumped. REUTERS/Kacper Pempel/Files Reuters/K. Pempel

Андрей Илларионов: Санкции на российскую экономику наложил Владимир Путин 30.12.2019

Бывший советник президента РФ по экономике в интервью DW подводит экономические итоги 20-летнего правления Путина и объясняет, почему Россия так и не превратилась в страну с передовой экономикой.
BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 12: NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a press conference ahead of a Defense Ministers meeting, in Brussels, Belgium on February 12, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

НАТО поддержала выход США из ДРСМД 02.08.2019

Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия договора, говорится в заявлении НАТО. Альянс также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой.

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 12: NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a press conference ahead of a Defense Ministers meeting, in Brussels, Belgium on February 12, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Генсек НАТО не видит прорыва в переговорах с Россией по ДРСМД 05.07.2019

Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению Договора о РСМД, заявил Йенс Столтенберг. Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.
FILE PHOTO: Components of SSC-8/9M729 cruise missile system are on display during a news briefing, organized by Russian defence and foreign ministries, at Patriot Expocentre near Moscow, Russia January 23, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Совет НАТО-Россия обсудит Украину и Договор о РСМД 04.07.2019

Совет НАТО-Россия обсудит Договор о РСМД в последний раз перед окончательным выходом из него США. Москва также решила приостановить свое участие в соглашении.
Flags fly during the NATO (North Atlantic Treaty Organization) summit ceremony at the NATO headquarters, in Brussels, on May 25, 2017 / AFP PHOTO / POOL / Melanie Wenger (Photo credit should read MELANIE WENGER/AFP/Getty Images)

НАТО поддержала приостановку США действия ДРСМД 01.02.2019

Североатлантический совет НАТО поддержал приостановление США действия Договора о РСМД. Если за шесть месяцев Россия не вернется к его выполнению, вся ответственность ляжет на Москву, считает НАТО.
24.01.2019 NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference after a meeting of the NATO-Russia Council at NATO headquarters in Brussels, Friday, Jan. 25, 2019. |

На встрече Совета НАТО - Россия достичь сближения не удалось 25.01.2019

Представители Москвы не проявили готовности изменить свою позицию по ДРСМД и украинскому конфликту, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
AUSSCHNITT ARCHIVBILD 2008 *** NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer (L) talks during the Informal Working lunch of the NATO-Russia Council in Vilnius, on February 8, 2008. The NATO chief on February 8 called on Afghanistan to improve its government and boost support for its security forces to step up the fight against the Taliban. Speaking at a NATO defence ministers meeting dominated by the conflict in Afghanistan, Secretary General Jaap de Hoop Scheffer warned that governance must visibly improve. AFP PHOTO / PETRAS MALUKAS (Photo credit should read PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/P. Malukas

Совет НАТО - Россия пройдет 25 января в Брюсселе 21.01.2019

Ожидается, что стороны обсудят прежде всего ситуацию в Украине и возможности сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Показать еще