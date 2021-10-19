Совет НАТО - Россия создан в 2002 году для улучшения сотрудничества стран альянса с РФ в оборонной политике и сфере безопасности. После аннексии Крыма Россией НАТО приостановила работу совета на неопределенное время.

Совет НАТО - Россия был создан в 2002 году для улучшения сотрудничества стран альянса с РФ в оборонной политике и сфере безопасности. Он сменил действовавший с 1997 года Совместный постоянный совет НАТО - России. Работа совета была прервана в августе 2008 года после военной агрессии России против Грузии и возобновлена в марте 2009 года на уровне министров. В сентябре 2014 года НАТО в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликта на востоке Украины приняла решение о прекращении любого практического военного и гражданского сотрудничества с Москвой на неопределенное время. Отношения с Россией в рамках совета были ограничены контактами на дипломатическом уровне.