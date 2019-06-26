 Совет НАТО-Россия обсудит Украину и Договор о РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Совет НАТО-Россия обсудит Украину и Договор о РСМД

Совет НАТО-Россия обсудит Договор о РСМД в последний раз перед окончательным выходом из него США. Москва также решила приостановить свое участие в соглашении.

Ракета 9М729 (фото из архива)

Ракета 9М729 (фото из архива)

Главными темами заседания Совета НАТО-Россия 5 июля станут Украина и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом корреспонденту DW в четверг, 4 июля, сообщил один из чиновников НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании Совета НАТО-Россия, в котором примут участие послы стран НАТО и российский поверенный в делах Юрий Горлач, - заявил чиновник НАТО. - На встрече обсудят Украину, Договор о РСМД, а также прозрачность и снижение рисков". Это будет второе заседание совета в 2019 году. Должность посла России при НАТО уже полтора года остается вакантной после того, как Александр Грушко стал заместителем главы МИД РФ.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений Договора о РСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. Между тем 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Суть претензий к России

НАТО считает, что РФ нарушила ДРСМД, приняв на вооружение ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса). В Москве такой ракеты наличие признают, однако утверждают, что она соглашения не нарушает.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращает существовать. DW - о реакции Берлина и возможных ответных мерах Запада, в числе которых и новые санкции против России. (18.06.2019)

Уильям Коэн уверен, что Западу не следует оставлять попыток вернуть Россию за стол переговоров ради сохранения ДРСМД. В интервью DW он обосновал необходимость жестких мер для этого. (16.02.2019)

Представители Москвы не проявили готовности изменить свою позицию по ДРСМД и украинскому конфликту, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. (25.01.2019)

В декабре 2018 года Вашингтон заявили о намерении выйти из ДРСМД, однако по просьбе некоторых союзников по НАТО, в частности Германии, дал России еще два месяца на уничтожение ракет 9М729. Поскольку этого не произошло, то в начале февраля 2019 года США начали процедуру выхода из ДРСМД.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 14:04

Ультиматум Путину: США заморозили ДРСМД, Меркель на стороне Трампа. DW Новости (01.02.2019)

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ультиматум Путину: США заморозили ДРСМД, Меркель на стороне Трампа. DW Новости (01.02.2019)  

Роботы-убийцы, биотехнологии и ДРСМД: конференция по разоружению в Берлине (15.03.2019)  

От ракет и ДРСМД до "Северного потока-2": что на Мюнхенской конференции по безопасности говорили о РФ (18.02.2019)  

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики (11.02.2019)  

Также по теме

USA, Washington: Nato Treffen Tag 2

НАТО готовится к расторжению договора о РСМД 26.06.2019

У НАТО есть множество вариантов ответных действий на случай окончательного расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

Japan Osaka | G20 Gipfel | Wladimir Putin

Путин подписал закон о выходе России из договора о РСМД 03.07.2019

Договор от 1987 года предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности. Согласно закону, решение о возобновлении участия России в ДРСМД принимается президентом.

Russland 9M729 Rakete in Kubinka

Госдума РФ поддержала приостановку договора о РСМД 18.06.2019

С целью "защиты национальных интересов" Госдума РФ одобрила законопроект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного с США в 1987 году.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Россия начала платить жизнями за изменение климата  

США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Ливии  

Комментарий: "Лошарик" в море молчания и равнодушия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно