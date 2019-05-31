 Совет Европы поддержит судебно-правовые реформы в Армении | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2019

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Европа

Совет Европы поддержит судебно-правовые реформы в Армении

Делегация Совета Европы провела в Ереване консультации с правительством Армении, чтобы обсудить дальнейшее реформирование судебной системы страны.

Никол Пашинян (фото из архива)

Никол Пашинян (фото из архива)

Совет Европы (СЕ) поддержит реформы правительства Армении в судебно-правовой сфере. Об этом заявили участники делегации СЕ во главе с гендиректором Генеральной дирекции Совета по правам человека и верховенству права Христосом Якумопулосом в пятницу, 31 мая, по окончании встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Пашинян отметил, что предложил СЕ не помогать, а именно участвовать в процессе преобразований.

Контекст

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Необходимость реформ тем, что в Армении суды, в отличие от правительства и парламента, не пользуются доверием народа. Он также выразил уверенность, что Ереван сможет сформировать надежную судебную систему в сотрудничестве с международными партнерами. В свою очередь Якумопулос подчеркнул, что СЕ приветствует шаги армянского правительства по проведению основополагающих реформ судебно-правовой системы и целью визита стало обсуждение дальнейших совместных действий.

Визит делегации СЕ для консультаций был согласован генсекретарем организации Турбьёрном Ягландом и Пашиняном 22 мая, когда они в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Армении. Ягланд и Пашинян договорились, что реформы, в том числе антикоррупционные и судебные, должны проходить в рамках конституции Армении, международных стандартов и обязательств, взятых Ереваном в рамках членства в СЕ, говорится в сообщении Совета.

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    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение на сайте Совета Европы о телефонном разговоре генсекретаря СЕ Турбьёрна Ягланда с Николом Пашиняном

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном  

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"  

Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы триумфально вернуться  

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