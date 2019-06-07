 Совет Европы обеспокоен задержанием Ивана Голунова | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2019

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Россия

Совет Европы обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Посольство США призвало освободить журналиста "Медузы". Ни один журналист не должен подвергаться преследованиям в отместку за свою работу, заявила пресс-секретарь диппредставительства.

Иван Голунов на своей странице в Instagram

Иван Голунов на своей странице в Instagram

Совет Европы обеспокоен задержанием корреспондента "Медузы" в Москве Ивана Голунова. Об этом в субботу, 8 июня в Twitter заявил пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хёльтген (Daniel Höltgen). Информация о преследовании Голунова внесена на платформу СЕ по защите журналистов, указал он.

Посольство США: журналист: не должен подвергаться преследованиям за свою профессиональную деятельность 

Посольство США в России призвало прекратить преследование задержанного журналиста "Медузы". "Мы присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем освободить Ивана Голунова. Необходимо провести тщательное и прозрачное расследование этого дела", - написала в Twitter пресс-секретарь диппредставительства Андреа Калан.

Одновременно она подчеркнула, что Голунов, как и любой другой журналист, не должен подвергаться преследованиям в отместку за свою профессиональную деятельность. 

70 тысяч человек подписали петицию на Change.org

Между тем петиция за освобождение Ивана Голунова на сайте Change.org поздним вечером 8 июня набрала около 70 тысяч подписей.

Контекст

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину. (07.06.2019)

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Оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что требование прекратить преследование журналиста подписали 111 муниципальных депутатов в Москве. "Представьте, что было бы, если бы это были депутаты Госдумы: тогда мы жили бы в другой стране. Увы, пока - иначе. Но это лишний аргумент за то, чтобы не игнорировать политику. В критический момент всегда становится понятно, зачем она нужна: с политическими делами нужно бороться политическими методами", - отметил он на своей странице в Facebook.

Голунова обвиняют в сбыте наркотиков

Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире на Вешняковской улице, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.

Планировалось, что Никулинский суд выберет меру пресечения Голунову 8 июня, но вместо суда журналиста доставили в больницу. По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, врач "скорой помощи", осмотрев Ивана Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.

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Ссылки в интернете

Петиция за освобождение Ивана Голунова

Пост Дмитрия Гудкова

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Как Путин ругал США и почему арест журналиста стал главной новостью дня. DW Новости  

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