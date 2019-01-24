 Совет Безопасности ООН обсудит обстановку в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2019

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Мир

Совет Безопасности ООН обсудит обстановку в Венесуэле

Внеочередное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле состоится 26 января. Созвать его потребовали США.

Плакат против Николаса Мадуро

США в четверг, 24 января, официально потребовали созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН, посвященное кризису в Венесуэле. Это заседание, как сообщил журналистам постоянный представитель ЮАР при всемирной организации Джери Мэттьюс Матжила, состоится в субботу утром (по местному времени). Ожидается, что в нем будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео 24 января призвал вооруженные силы Венесуэлы обеспечить безопасность спикера парламента страны Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой венесуэльского государства, и охарактеризовал действия нынешнего президента Николаса Мадуро как нелегитимные.

Контекст

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

США и Организация американских государств признали Хуана Гуайдо временным главой государства. (23.01.2019)

В свою очередь армия Венесуэлы заверила Мадуро в своей безоговорочной поддержке. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес назвал самовыдвижение Гуайдо "государственным переворотом", а Мадуро - "легитимным президентом". В тот же день восемь генералов заверили Мадуро в их"лояльности" и "абсолютном подчинении" ему.

Евросоюз выжидает и призывает к новым выборам

В Европейском Союзе по-прежнему воздерживаются от оценок событий в Венесуэле. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз будет "очень внимательно" наблюдать за развитием событий. Она призвала провести новые выборы в Венесуэле и, кроме того, заявила, что Европейский Союз выражает доверие возглавляемому оппозиционным политиком парламенту Венесуэлы. По словам Могерини, венесуэльский народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе". 

В то же время ЕС пока не готов присоединиться к решению США и Организации американских государств признать Гуайдо временным главой Венесуэлы. Причиной тому - закон Евросоюза, по которому новых глав иностранных государств должна по отдельности признавать каждая из 28 стран-членов ЕС.

В то же время председатель Европейского совета Дональд Туск выразил надежду на то, что вся Европа поддержит "демократические силы в Венесуэле". "В отличие от Мадуро, Национальная ассамблея Венесуэлы и Хуан Гуайдо обладают демократическим мандатом от граждан страны", - написал Туск на своей странице в Twitter.

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  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

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  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

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  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

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    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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