 Совершена серия нападений на полицейских в Чечне | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2018

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Россия

Совершена серия нападений на полицейских в Чечне

Боевики совершили несколько нападений на полицейских в Чечне. Рамзан Кадыров называет ситуацию в республике "абсолютно спокойной".

Грозный, Чечня

Грозный, Чечня

Убиты четверо боевиков, которые в понедельник, 20 августа, совершили нападения на полицию в Чечне. "Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил", - сказал источник "Интерфаксу". По данным агентства, в результате атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских, погибших нет. ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники при этом сообщают об одном погибшем полицейском.

Контекст

Глава Чечни вновь доказал, что ему можно то, чего нельзя никому другому в России, пишет Константин Эггерт в специальном комментарии для DW. (04.09.2017)

"Следствие окончено, забудьте". Название старого итальянского кино про мафию как нельзя лучше характеризует приговор убийцам Бориса Немцова, пишет в комментарии для DW Константин Эггерт. (13.07.2017)

В Грозном и в Шалинском районе Чечни, по данным агентств, 20 августа было совершено четыре нападения на полицейских. Двое мужчин с ножами ворвались в отел полиции по Шалинскому району Чечни, они были убиты.

Сообщалось также о перестрелке между боевиками и полицией в Грозном и о том, что в городе боевик сбил на машине сотрудника ГИБДД, водитель и находившийся с ним в автомобиле подросток убиты. В тот же день стало известно о нападении на сотрудников ДПС в Шалинском районе Чечни, где был устроен самоподрыв.

Кадыров называет ситуацию "абсолютно спокойной"

Следственный комитет по Чеченской республике возбудил дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает атаки попыткой сорвать праздник Курбан-Байрам, ситуацию в республике он назвал "абсолютно спокойной" и заявил, что поручил МВД помочь пострадавшим.

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