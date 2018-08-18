Совершена серия нападений на полицейских в Чечне

Убиты четверо боевиков, которые в понедельник, 20 августа, совершили нападения на полицию в Чечне. "Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил", - сказал источник "Интерфаксу". По данным агентства, в результате атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских, погибших нет. ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники при этом сообщают об одном погибшем полицейском.

В Грозном и в Шалинском районе Чечни, по данным агентств, 20 августа было совершено четыре нападения на полицейских. Двое мужчин с ножами ворвались в отел полиции по Шалинскому району Чечни, они были убиты.

Сообщалось также о перестрелке между боевиками и полицией в Грозном и о том, что в городе боевик сбил на машине сотрудника ГИБДД, водитель и находившийся с ним в автомобиле подросток убиты. В тот же день стало известно о нападении на сотрудников ДПС в Шалинском районе Чечни, где был устроен самоподрыв.

Кадыров называет ситуацию "абсолютно спокойной"

Следственный комитет по Чеченской республике возбудил дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает атаки попыткой сорвать праздник Курбан-Байрам, ситуацию в республике он назвал "абсолютно спокойной" и заявил, что поручил МВД помочь пострадавшим.

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