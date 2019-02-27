 Совбез ООН намерен через два года прекратить все войны в Африке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2019

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Мир

Совбез ООН намерен через два года прекратить все войны в Африке

Африка должна стать континентом без конфликтов, единогласно решили члены Совета Безопасности ООН. Основную работу по выполнению этой задачи африканские страны должны проделать сами.

Заседание Совбеза

Заседание Совбеза

Совет Безопасности ООН  единогласно принял в среду, 27 февраля, резолюцию, призывающую к прекращению всех войн в Африке к 2020 году. Совбез выразил поддержку всем инициативам, нацеленным найти "африканское решение африканским проблемам". Вместе  с тем в резолюции указывается на необходимость международного сотрудничества и партнерства, для того, чтобы ускорить реализацию этой цели.

Контекст

Министр иностранных дел Германии назвал ситуацию в регионе "одной из крупнейших гуманитарных драм нашего времени". (04.09.2018)

Президент самой молодой африканской страны и лидер повстанцев договорились в столице Судана о прекращении огня обеими сторонами конфликта. (27.06.2018)

15 членов Совета Безопасности призвали Организацию Объединенных Наций и Африканский союз усилить кооперацию на всех фазах действий по преодолению конфликтов. При этом отмечается, что задача по превращению Африки в континент без конфликтов лежит прежде всего на самом Африканском союзе, его членах и политических структурах, включая гражданское общество.

Представленный в 2018 году проект резолюции, предусматривающий софинансирование со стороны ООН усилий африканских стран по достижению мира на континенте, однако, принят не был. "Он похоронен", - заявил, по сообщению агентства AFP высокопоставленный дипломат в ООН.

В настоящее время в ряде стран Африки - Южном Судане,  Демократической Республике Конго, Центральноафриканской республике и Мали - действуют миротворческие миссии ООН.

В своей резолюции ООН обязала 55 членов Африканского союза создать ответственные правительства для усиления демократических институтов, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека. Они должны стать основой для долгосрочного мира и стабильности, подчеркивается в документе.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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