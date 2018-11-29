 Собранный советским аппаратом лунный грунт продан за 855 000 долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.11.2018

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Мир

Собранный советским аппаратом лунный грунт продан за 855 000 долларов

Лунный грунт был собственностью вдовы Сергея Королева, а с 1993 года попал во владение частного лица в США. Образцы доставили на Землю в ходе советской космической миссии "Луна-16" в 1970 году.

Образцы лунного грунта на аукционе Сотбис

Образцы лунного грунта, доставленные советским космическим аппаратом на Землю в 1970 году, проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Три фрагмента диаметром от 1 до 2 мм ушли с молотка за 855 тысяч долларов, сообщили представители аукционного дома в четверг, 29 ноября. По их словам, подлинный лунный грунт чрезвычайно редко становится объектом подобных торгов.

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Образцы грунта были взяты в районе лунного Моря Изобилия в ходе советской космической миссии "Луна-16" в сентябре 1970 года. После доставки на Землю их вручили Нине Королевой, вдове конструктора Сергея Королева, в качестве признания его заслуг. Королев являлся одной из ключевых фигур в космической программе СССР.

В 1993 году образцы были проданы частному коллекционеру в США за 442,5 тысячи долларов. Ценность доставленного грунта "гораздо выше, чем любое количество долларов, которое кто-либо может заплатить на аукционе", заявила эксперт аукционного дома Кассандра Хэттон.

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