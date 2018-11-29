Собранные советским аппаратом образцы лунного грунта проданы за 855 тысяч долларов

Образцы лунного грунта, доставленные советским космическим аппаратом на Землю в 1970 году, проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Три фрагмента диаметром от 1 до 2 мм ушли с молотка за 855 тысяч долларов, сообщили представители аукционного дома в четверг, 29 ноября. По их словам, подлинный лунный грунт чрезвычайно редко становится объектом подобных торгов.

Образцы грунта были взяты в районе лунного Моря Изобилия в ходе советской космической миссии "Луна-16" в сентябре 1970 года. После доставки на Землю их вручили Нине Королевой, вдове конструктора Сергея Королева, в качестве признания его заслуг. Королев являлся одной из ключевых фигур в космической программе СССР.

В 1993 году образцы были проданы частному коллекционеру в США за 442,5 тысячи долларов. Ценность доставленного грунта "гораздо выше, чем любое количество долларов, которое кто-либо может заплатить на аукционе", заявила эксперт аукционного дома Кассандра Хэттон.

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