Собор Святой Софии в Стамбуле: музей закрылся, мечеть открылась

24 июля во всемирно известном соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет состоялся первый пятничный намаз: в нем приняли участие сотни человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официальное молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу. На площади Султанахмет перед собором собрались тысячи верующих. Для обеспечения безопасности на подступах к Айя-Софии были развернуты контрольно-пропускные пункты. Доступ в здание на период визита правительственной делегации был перекрыт. Христианские фрески во время намаза были скрыты от глаз молящихся.

Мусульманские молитвы зазвучали в бывшем соборе, а ныне мечети Айя-София спустя лишь две недели после того как Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение о лишении собора статуса музея. 10 июля, через несколько часов после решения суда, президент Турции Эрдоган опубликовал указ, согласно которому собор будет открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

Эрдоган против Ататюрка

Собор Святой Софии на протяжении десятилетий являлся не только символом Стамбула, но и самой популярной туристической достопримечательностью Турции, а также частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм с огромным куполом и интерьером, украшенным древними фресками, ежегодно привлекал миллионы туристов. Вместе с тем собор Святой Софии всегда оставался не только архитектурным шедевром, но и политическим символом.

Мустафа Кемаль Ататюрк

Монументальное здание было возведено по приказу византийского императора Юстиниана I в шестом веке нашей эры. После захвата Константинополя османами в 1453 году султан Мехмед II обратил христианский храм в мечеть. А в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк совершил символический жест и подписал декрет, согласно которому собор Святой Софии стал музеем. "Современная Турция - светская страна", - гласил лозунг Ататюрка.

"Кто взял собор мечом, тому он и принадлежит"

Однако нынешний президент Турции и глава правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган повернул время вспять и снова превратил собор в мечеть. Турецкий лидер надеется на то, что это поможет ему сплотить электорат страны вокруг своей партии. Согласно недавним социологическим опросам, рейтинг ПСР в последние месяцы заметно упал.

Реджеп Тайип Эрдоган

На этом фоне Эрдоган снова пытается усилить в турецком обществе националистические настроения. Для многих его сторонников собор Святой Софии является символом завоевания христианского Константинополя османами и примером превосходства ислама над христианством.

Партия Эрдогана была уверена в своей победе в суде: 29 мая, в 567-ю годовщину завоевания Константинополя, один из стамбульских имамов организовал в соборе Святой Софии чтение сур из Корана. "В территориальном плане собор Святой Софии является нашей собственностью. Кто взял его мечом, тому он и принадлежит", - заявил заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш.

Символ мира между мусульманами и христианами

Однако решение Эрдогана пришлось по душе далеко не всем. Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. Собор является одним из важнейших объектов культурного наследия и принадлежит не только его непосредственным владельцам, но и "всему человечеству", заявил патриарх во время церковной службы в Стамбуле.

Собор Святой Софии считается символом мира между мусульманами и христианами

Глава греческой общины Турции Николас Узуноглу также сожалеет о том, что собор Святой Софии стал объектом политического спора. Это историческое здание является символом мира между разными религиями и цивилизациями, подчеркивает он. "Заявления о взятии собора Святой Софии мечом должно вызвать беспокойство во всем турецком обществе", - отмечает Узуноглу.

Озабоченность решением Госсовета Турции выразили в Русской православной церкви (РПЦ). Священный Синод РПЦ отметил, что данный шаг был сделан без учета позиции предстоятелей и иерархов православных поместных церквей, представителей иностранных государств, различных общественных и правозащитных организаций, а также духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций.

Священный Синод также призвал власти Турции сохранить христианские мозаики собора Святой Софии. "Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников", - говорится в заявлении Синода.

Собор Святой Софии - всемирное наследие

Обеспокоенность изменением статуса собора выразили и во Всемирном совете церквей, Ватикане, а также в ЕС и Европарламенте. Тревогу бьют и историки. "Собор Святой Софии на протяжении 1500 лет служит двум мировым религиям без необходимости кардинально менять свою архитектуру, - говорит историк Эдхем Эльдем из Босфорского университета в Стамбуле. - Такие здания в мире можно пересчитать по пальцам, и их нужно охранять".

Он также подчеркивает, что собор Святой Софии является общим наследием всей мировой цивилизации. "Неужели мы хотим изолировать и спрятать это наследие? Не лучше ли представить его всему миру?" - недоумевает Эдхем Эльдем.

Похожей точки зрения придерживается и исламский теолог Ихсан Элиасык. На его взгляд, с религиозной точки зрения для превращения собора в мечеть нет никаких оснований. Принципу, согласно которому собором обладает тот, кто взял его мечом, нет места в Коране, говорит он. "Насильственное присвоение объектов культурно-исторического наследия запрещено", - резюмирует Элиасык.

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