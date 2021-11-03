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Собор Парижской Богоматери, также парижский собор Нотр-Дам или Нотр-Дам-де-Пари

Строительство собора Парижской Богоматери продолжалось с 1163 до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году.

15 апреля 2019 года Нотр-Дам-де-Пари пострадал от сильнейшего пожара. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок. На восстановление собора удалось собрать 1,1 млрд евро.

New York City Mayor-elect Eric Adams smiles at supporters, late Tuesday, Nov. 2, 2021, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Новым мэром Нью-Йорка станет демократ Эрик Адамс 03.11.2021

По предварительным неофициальным подсчетам, бывший полицейский Эрик Адамс получил на выборах мэра Нью-Йорка более 60 процентов голосов. Его основной соперник Кертив Слива уже признал поражение.
Minsk, Belarus. Night View Of Cathedral of Saint Virgin Mary And Building of French Embassy in Republic of Belarus. Traffic On Illuminated Pobedtiley Avenue Street In Minsk, Belarus.

AFP: Власти Беларуси выдворили из страны посла Франции 17.10.2021

МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам 03.09.2021

В Нью-Йорке и пригородах в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений погибли 44 человека. В мегаполисе введен режим ЧС. Еще четверо жертв стихии - в соседнем городе Элизабет.
September 01, 2021: A massive tropical storm hits The NYC area creating flooding and stranding cars in Staten Island, New York. Mandatory credit: Kostas Lymperopoulos/CSM (Credit Image: © Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire

В Нью-Йорке из-за наводнения введено чрезвычайное положение 02.09.2021

Ураган "Ида" вызвал самые обильные за всю историю проливные дожди в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации.
MADRID, SPAIN - AUGUST 21: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (2L), President of the European Commission Ursula Von der Leyen (L) and European Council President Charles Michel (R) visit the temporary reception facilities for Afghan refugees in Torrejon Air Base on August 21, 2021 in Madrid, Spain. Torrejon Air Base is a hub for European citizens and Afghan helpers evacuated from Afghanistan to protect them from Taliban reprisals. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Глава Еврокомиссии посетила лагерь афганских беженцев в Испании 21.08.2021

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила лагерь афганских беженцев под Мадридом и заявила, что ЕС поддерживает контакты с движением "Талибан" для эвакуации афганцев из Кабула.
Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 703_Girls on breakwater_ 291_meisjes op strekdam_sott__1.386.1 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает! 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 706_Ezra yoga teacher_ 280_sott_5Q4A9800-2 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Чем дышит Ваттовое море 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Viele Flüchtlinge haben den Ärmelkanal überquert, oft in unsicheren Booten. Französische Polizeieinheiten, die auch von britischer Seite finanziert werden, versuchen, die Flüchtlinge vor der Überfahrt zu stoppen.

Десятки мигрантов и беженцев спасены у берегов Франции 26.07.2021

Патрульный катер ВМС Франции спас 80 мигрантов и беженцев в проливе Па-де-Кале после неудачных попыток добраться до Великобритании на лодках.
A protestor holds a banner in which reads Vaccine and Impeachment during a demonstration against the Brazil's President Jair Bolsonaro's handling of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and demanding his impeachment, in Rio de Janeiro, Brazil, July 24, 2021. REUTERS/Ricardo Moraes

В Бразилии десятки тысяч вышли на акции за отставку Болсонару 25.07.2021

Жители Бразилии четвертые выходные подряд протестуют против политики президента Жаира Болсонару в вопросе борьбы с коронавирусом. На улицы Рио-де-Жанейро вышли тысячи демонстрантов.
15.07.2021 A picture taken on July 15, 2021 shows cars piled up by the water at a roundabout in the Belgian city of Verviers, after heavy rains and floods lashed western Europe, killing at least two people in Belgium. (Photo by François WALSCHAERTS / AFP)

Жертвами наводнений в Бельгии стали минимум 20 человек 17.07.2021

Премьер Бельгии Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем траура. Не менее 20 человек пропали без вести, десятки домов разрушены в результате наводнений.
This photograph taken on June 23, 2021, shows Dutch crime reporter Peter R. de Vries as he addresses a press conference in Naarden. - A well-known Dutch crime reporter was rushed to hospital with gunshot wounds on July 6, 2021, after being attacked in broad daylight in central Amsterdam. Peter R. de Vries, a journalist and TV presenter who regularly speaks on behalf of victims, was shot up to five times including once in the head, according to eyewitnesses. - Netherlands OUT (Photo by Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images)

Репортер Питер де Врис скончался после покушения в Амстердаме 15.07.2021

Покушение на журналиста произошло 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама. По словам свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз, одна из пуль попала в голову.
2021-07-06 20:20:46 AMSTERDAM - Bei einer Schießerei in Amsterdam ist ein Mann schwer verletzt worden. Laut Het Parool wäre es der Kriminalreporter Peter R. de Vries. ANP EVERT ELZINGA

Премьер-министр Нидерландов осудил покушение на журналиста в Амстердаме 07.07.2021

Известный журналист-расследователь Питер Р. де Врис был тяжело ранен в голову в результате нападения в центре Амстердама. Полиция задержала предполагаемых преступников.

Ein Kran steht an der Kathedrale Notre-Dame.Die Pariser Kathedrale wurde bei einem Feuer am 15. April 2019 schwer beschädigt. Mittlerweile ist der Wiederaufbau voll im Gange. +++ dpa-Bildfunk +++

Реконструкция Нотр-Дама: что не устраивает экологов 15.04.2021

Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции. Однако то, что планируется, возмущает защитников природы.
Soccer Football - Champions League - Quarter Final Second Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 13, 2021 Bayern Munich's Lucas Hernandez looks dejected after the match with teammates REUTERS/Christian Hartmann

"Бавария" не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА 13.04.2021

Мюнхенская "Бавария" во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов забила лишь один мяч в ворота "Пари Сен-Жермен". Выход в полуфинал требовал победы с разницей в два мяча.
07.04.2021, Fussball Championsleague 2020/2021, Viertelfinale, FC Bayern München - Paris St. Germain, in der Allianz-Arena München. Tor zum 1:2 durch Torschütze Eric Maxim Choupo-Moting (mi., Bayern München) Foto: Bernd Feil/M.i.S./Pool via Sascha Walther/EIBNER-PRESSEFOTO Nur für journalistische Zwecke! Only for editorial use! Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. National and international NewsAgencies OUT.

Лига чемпионов: ПСЖ прервал победную серию "Баварии" 08.04.2021

В Мюнхене местная "Бавария" под весенним снегом уступила "Пари Сен-Жермену" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом турнире "Бавария" не проигрывала два года.
Copyright: Eurolizenzen Beschreibung: Buchcover von Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

"Маленький принц" отмечает юбилей 06.04.2021

75 лет назад, 6 апреля 1946 года, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери был впервые опубликован на родине автора - во Франции, спустя три года после издания в Нью-Йорке.
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