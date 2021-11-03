Собор Парижской Богоматери, также парижский собор Нотр-Дам или Нотр-Дам-де-Пари

Строительство собора Парижской Богоматери продолжалось с 1163 до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году.

15 апреля 2019 года Нотр-Дам-де-Пари пострадал от сильнейшего пожара. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок. На восстановление собора удалось собрать 1,1 млрд евро.