 ″Собор Нибелунгов″ празднует юбилей | Фоторепортажи о Германии | DW | 02.07.2018

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Фоторепортажи

"Собор Нибелунгов" празднует юбилей

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.

  • Спор королев на рисунке 1910 года

    Имперский собор в Вормсе

    Спор двух королев

    "Заплакала Брюнхильда, и первой, перед ней, вошла в собор Кримхильда со свитою своей", - эта сцена, одна из ключевых в "Песне о Нибелунгах", разыгрывается на ступенях древнего Вормсского собора. Храм упоминается во всемирно известном германском эпосе почти двадцать раз, однако "Песня о Нибелунгах" - далеко не единственный повод познакомиться с ним более подробно.

  • Боковой вход в собор на северной стороне храма
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    Место действия

    Легенда была записана неизвестным автором в XII-XIII веках. Правда это или вымысел, но роковой спор двух королев случился, как он нам повествует, около этого входа в собор. Об их встрече здесь напоминает бронзовая табличка. Впрочем, Вормс и Нибелунги - тема, заслуживающая отдельного фоторепортажа.

  • Фридрих Барбаросса

    Имперский собор в Вормсе

    Фридрих Барбаросса

    Над входом расположено скульптурное изображение Фридриха I Барбароссы (1122-1190). Под ним - цитата из грамоты об особых привилегиях и свободах, которые он даровал жителям Вормса в 1184 году. Почти за тридцать лет до этого здесь в соборе была помазана и коронована его жена Беатрис I Бургундская (1148-1184). Барбаросса и сын императора Генрих VI считали Вормс своей столицей к северу от Альп.

  • Вормсский собор

    Имперский собор в Вормсе

    Императоры и рейхстаги

    Барбаросса часто бывал в Вормсе и подолгу здесь останавливался. Не исключено, что император лично присутствовал на освящении собора в мае 1181 года. Отметим также, что этот город использовал в качестве своей зимней резиденции еще Карл Великий (742-814). В 783 году здесь справили его четвертую свадьбу. В истории Вормса также - восемь рейхстагов и даже избрание папы римского Льва IX в 1049 году.

  • Рисунок Маттеуса Мериана 1655 года

    Имперский собор в Вормсе

    Имперские соборы

    Вормсский собор считается одним из самых выдающихся памятников романского зодчества и является одним из трех больших имперских соборов романской эпохи в этой части Германии. Они расположены здесь на 100-километровом отрезке Рейна в Шпайере, Вормсе и Майнце. Таким Вормс в 1655 году увидел Маттеус Мериан. Собор возвышается на холме в центре города и, таким образом, защищен от наводнений.

  • Восточный фасад собора

    Имперский собор в Вормсе

    От римлян - до франков

    Вормс входит в число старейших немецких городов. Первое кельтское поселение появилось здесь на холме еще в середине второго тысячелетия до нашей эры. Римский военный гарнизон был основан в начале первого века. Около 450 года древние римляне окончательно оставили эти места. Через несколько десятилетий Вормс и его окрестности перешли под контроль франков.

  • Изображение Святого Христофора в соборе

    Имперский собор в Вормсе

    Первые христиане

    Под первую христианскую церковь здесь приспособили базилику, находившуюся в центре покинутого римского форума. Во времена королевских династий Меровингов (V-VIII века) и Каролингов (VIII-X века) храм несколько раз перестраивали и возводили заново. Достоверные сведения о первом епископе датированы 614 годом, но есть основания полагать, что в Вормсе у него был предшественник уже в IV веке.

  • Вормсский собор

    Имперский собор в Вормсе

    Тысячелетняя история

    Возведение большого романского собора было начато в 1005 году, то есть несколько раньше, чем считали историки еще совсем недавно. Оно проходило в несколько этапов и не без происшествий, а освящали его несколько раз. За свою тысячелетнюю историю храм подвергался существенным разрушениям во время войн, но его кропотливо восстанавливали. Утраченное убранство заменяли новым - по моде эпохи.

  • Западная галерея

    Имперский собор в Вормсе

    Бурхардский собор

    Первый раннероманский храм в форме трехнефной базилики с плоским потолком, заложенный в начале XI века при епископе Бурхарде I, был освящен в Вормсе в 1018 году в присутствии императора Генриха II. Уже через два года обрушилась его западная часть, которую затем отстроили заново. От так называемого Бурхардского собора до наших дней дошли лишь фрагменты цоколя - башен и восточной алтарной части.

  • Вормсский собор

    Имперский собор в Вормсе

    Салическая династия

    Как следует из жизнеописания епископа Бурхарда I, в его времена собор был богато украшен, колонны и капители покрыты позолотой, а пол выложен мрамором и песчаником. В храме хоронили представителей Салической династии - предков и родственников императора Конрада II (990-1039). В этой части Франконии находились их родовые владения. В начале XX века для саркофагов в соборе соорудили новый склеп.

  • Император Генрих V в ходе борьбы за инвеституру в 1111 году арестовывает в Риме папу Пасхалия II

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсский конкордат

    На этот период в истории собора приходится важное событие, вошедшее в историю под названием Вормсского конкордата. 23 сентября 1122 года здесь было подписано компромиссное соглашение между папой Каликстом II и императором Генрихом V. Вормсский конкордат завершил многолетнюю борьбу за инвеституру, то есть право назначать епископов и аббатов, а по большому счету - за верховенство власти в империи.

  • Восточный фасад собора

    Имперский собор в Вормсе

    Первый этап

    Строительство собора в его нынешнем виде началось в 1130 году, за несколько лет до прихода к власти в Священной Римской империи первого представителя династии Гогенштауфенов. Этот позднероманский храм возводили на фундаменте предыдущего здания - раннероманского Бурхардского собора, поэтапно его разбирая. На восточную часть с хором, поперечным нефом и башнями потребовалось полтора десятилетия.

  • Западный фасад собора

    Имперский собор в Вормсе

    На пороге готики

    За центральный и боковые нефы со сводчатыми потолками, на которые ушло еще десять лет, взялись после перерыва в 1160 году. Затем, тоже за десять лет, построили западный фасад с круглыми окнами-розами, предвещавшими готическую эпоху. Этот храм, как мы уже отмечали, был освящен во время правления императора Барбароссы в 1181 году, хотя строительные работы продолжались еще более полувека.

  • Лестница и дверь с южной стороны собора

    Имперский собор в Вормсе

    Южная сторона

    Этот боковой вход находится с южной стороны. Здесь под открытым небом ежегодно проходит театральный Фестиваль Нибелунгов. Раньше на этом месте располагалась крытая обходная галерея - клуатр (Kreuzgang). Она получила повреждения во время Войны за Пфальцское наследство (1688-1697). В XIX веке при французах ее разобрали, а камни продали с аукциона.

  • Барельеф Положение Христа во гроб

    Имперский собор в Вормсе

    Позднеготические барельефы

    Обходную галерею построили еще в романский период, но в конце XV века обновили в позднеготическом стиле. Монументальные готические барельефы с изображениями сцен из жизни Иисуса Христа сохранились. Некоторые установлены в соборе. Среди них - барельеф "Положение Христа во гроб", датируемый примерно 1490 годом. В XV веке в готическом стиле также был оформлен главный портал, дошедший до наших дней.

  • Резной барельеф на южном фасаде собора

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсская школа

    Главный готический портал собора считается шедевром резьбы по камню. Традиции этого ремесла в Вормсе уходят корнями еще в романскую эпоху. Здешние каменотесы уже тогда славились на всю Европу и выполняли заказы даже из Франции, не говоря уже о немецких городах. Ученики и подмастерья, освоившие ремесло в Вормсе, могли без труда найти работу практически повсюду.

  • Мартин Лютер перед Вормсским рейхстагом на литографии 1527 года

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсский эдикт

    На исходе готической эпохи в 1521 году в городе состоялся Вормсский рейхстаг. Торжественные службы проходили в соборе, а заседания - в городской ратуше, разрушенной позже во время одной из войн. На этом рейхстаге Мартин Лютер отказался отречься от своих взглядов, за что император Карл V объявил его еретиком. Это событие считается начальной вехой Реформации.

  • Центральный неф
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    Романика, готика, барокко

    Помимо уникальных готических барельефов, установленных в боковом северном нефе этого романского храма, в его убранстве есть выдающийся памятник еще одной эпохи европейского искусства - барочный главный алтарь, выполненный по проекту знаменитого немецкого зодчего Бальтазара Неймана (1687-1753). Такой вид на центральный неф и алтарь открывается с западной стороны храма.

  • Барочный алтарь
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    Девятилетняя война

    Алтарь Неймана был изготовлен для собора в ходе его восстановления после Войны за Пфальцское наследство, во время которой французский "король-солнце" Людовик XIV приказал разрушить Гейдельберг, Мангейм, Шпайер и Вормс. Его солдаты пытались взорвать Вормсский собор, но он - в отличие от Гейдельбергского замка - устоял. Однако начавшийся пожар уничтожил все его внутреннее убранство.

  • Фрески на одной из колонн в Вормсском соборе

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсское епископство

    Еще один раз от французов эта церковь пострадала в наполеоновские времена, когда солдаты революционной армии, захватившей эти земли в 1792 году, устроили в храме конюшню и склад. Последовавшие вскоре церковно-территориальные реформы и медиатизация привели к утрате владений Вормсского епископства и его расформированию около 1800 года.

  • Почтовая открытка 1895 года

    Имперский собор в Вормсе

    Малая базилика

    С роспуском епископства Вормсский собор утратил свой статус кафедрального храма, став формально рядовой приходской церковью. В 1925 году он получил от папы римского Пия XI титул малой базилики (Basilica minor), присваиваемый исторически значимым и паломническим церквям. Сейчас этот бывший имперский собор ежегодно посещают около 350 тысяч туристов.

  • Фрагмент барочного алтаря

    Имперский собор в Вормсе

    Восстановление

    Генеральная реконструкция Вормсского собора была начата в 1886 году и длилась почти полвека. При восстановлении разрушенных частей храма строители использовали сохранившиеся оригинальные камни, возвращая их на прежние места. В ходе бомбардировок весной 1945 года здание получило существенные внешние повреждения. Сгорела крыша, но каменные своды не обрушились. Внутреннее убранство не пострадало.

  • Главная синагога в Страсбурге на почтовой карточке 1898 года

    Имперский собор в Вормсе

    Историзм

    Во времена архитектурного историзма в конце XIX века Вормсский собор стал одним из примеров для подражания при строительстве зданий в неороманском стиле. Наиболее ярким таким проектом была эта главная синагога, заложенная в Страсбурге в 1895 году и разрушенная во времена национал-социализма. В работе архитектора Людвига Леви хорошо узнаются черты древнего храма на Рейне.

  • Вид на Вормсский собор с территории еврейского кладбища
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    "Восхитительная гармония"

    Такой вид на древний собор открывается с еврейского кладбища в Вормсе - самого старого в Европе, на котором мы уже побывали, а кто не был, может продолжить знакомство с историей Вормса, открыв репортаж о "Святом песке" по ссылке, расположенной ниже. Философ Мартин Бубер, глядя отсюда на собор, восторгался его "восхитительной гармонией", отмечая разительный контраст с "кладбищенским беспорядком".

    Автор: Максим Нелюбин


  • Спор королев на рисунке 1910 года

    Имперский собор в Вормсе

    Спор двух королев

    "Заплакала Брюнхильда, и первой, перед ней, вошла в собор Кримхильда со свитою своей", - эта сцена, одна из ключевых в "Песне о Нибелунгах", разыгрывается на ступенях древнего Вормсского собора. Храм упоминается во всемирно известном германском эпосе почти двадцать раз, однако "Песня о Нибелунгах" - далеко не единственный повод познакомиться с ним более подробно.

  • Боковой вход в собор на северной стороне храма
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    Место действия

    Легенда была записана неизвестным автором в XII-XIII веках. Правда это или вымысел, но роковой спор двух королев случился, как он нам повествует, около этого входа в собор. Об их встрече здесь напоминает бронзовая табличка. Впрочем, Вормс и Нибелунги - тема, заслуживающая отдельного фоторепортажа.

  • Фридрих Барбаросса

    Имперский собор в Вормсе

    Фридрих Барбаросса

    Над входом расположено скульптурное изображение Фридриха I Барбароссы (1122-1190). Под ним - цитата из грамоты об особых привилегиях и свободах, которые он даровал жителям Вормса в 1184 году. Почти за тридцать лет до этого здесь в соборе была помазана и коронована его жена Беатрис I Бургундская (1148-1184). Барбаросса и сын императора Генрих VI считали Вормс своей столицей к северу от Альп.

  • Вормсский собор

    Имперский собор в Вормсе

    Императоры и рейхстаги

    Барбаросса часто бывал в Вормсе и подолгу здесь останавливался. Не исключено, что император лично присутствовал на освящении собора в мае 1181 года. Отметим также, что этот город использовал в качестве своей зимней резиденции еще Карл Великий (742-814). В 783 году здесь справили его четвертую свадьбу. В истории Вормса также - восемь рейхстагов и даже избрание папы римского Льва IX в 1049 году.

  • Рисунок Маттеуса Мериана 1655 года

    Имперский собор в Вормсе

    Имперские соборы

    Вормсский собор считается одним из самых выдающихся памятников романского зодчества и является одним из трех больших имперских соборов романской эпохи в этой части Германии. Они расположены здесь на 100-километровом отрезке Рейна в Шпайере, Вормсе и Майнце. Таким Вормс в 1655 году увидел Маттеус Мериан. Собор возвышается на холме в центре города и, таким образом, защищен от наводнений.

  • Восточный фасад собора

    Имперский собор в Вормсе

    От римлян - до франков

    Вормс входит в число старейших немецких городов. Первое кельтское поселение появилось здесь на холме еще в середине второго тысячелетия до нашей эры. Римский военный гарнизон был основан в начале первого века. Около 450 года древние римляне окончательно оставили эти места. Через несколько десятилетий Вормс и его окрестности перешли под контроль франков.

  • Изображение Святого Христофора в соборе

    Имперский собор в Вормсе

    Первые христиане

    Под первую христианскую церковь здесь приспособили базилику, находившуюся в центре покинутого римского форума. Во времена королевских династий Меровингов (V-VIII века) и Каролингов (VIII-X века) храм несколько раз перестраивали и возводили заново. Достоверные сведения о первом епископе датированы 614 годом, но есть основания полагать, что в Вормсе у него был предшественник уже в IV веке.

  • Вормсский собор

    Имперский собор в Вормсе

    Тысячелетняя история

    Возведение большого романского собора было начато в 1005 году, то есть несколько раньше, чем считали историки еще совсем недавно. Оно проходило в несколько этапов и не без происшествий, а освящали его несколько раз. За свою тысячелетнюю историю храм подвергался существенным разрушениям во время войн, но его кропотливо восстанавливали. Утраченное убранство заменяли новым - по моде эпохи.

  • Западная галерея

    Имперский собор в Вормсе

    Бурхардский собор

    Первый раннероманский храм в форме трехнефной базилики с плоским потолком, заложенный в начале XI века при епископе Бурхарде I, был освящен в Вормсе в 1018 году в присутствии императора Генриха II. Уже через два года обрушилась его западная часть, которую затем отстроили заново. От так называемого Бурхардского собора до наших дней дошли лишь фрагменты цоколя - башен и восточной алтарной части.

  • Вормсский собор

    Имперский собор в Вормсе

    Салическая династия

    Как следует из жизнеописания епископа Бурхарда I, в его времена собор был богато украшен, колонны и капители покрыты позолотой, а пол выложен мрамором и песчаником. В храме хоронили представителей Салической династии - предков и родственников императора Конрада II (990-1039). В этой части Франконии находились их родовые владения. В начале XX века для саркофагов в соборе соорудили новый склеп.

  • Император Генрих V в ходе борьбы за инвеституру в 1111 году арестовывает в Риме папу Пасхалия II

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсский конкордат

    На этот период в истории собора приходится важное событие, вошедшее в историю под названием Вормсского конкордата. 23 сентября 1122 года здесь было подписано компромиссное соглашение между папой Каликстом II и императором Генрихом V. Вормсский конкордат завершил многолетнюю борьбу за инвеституру, то есть право назначать епископов и аббатов, а по большому счету - за верховенство власти в империи.

  • Восточный фасад собора

    Имперский собор в Вормсе

    Первый этап

    Строительство собора в его нынешнем виде началось в 1130 году, за несколько лет до прихода к власти в Священной Римской империи первого представителя династии Гогенштауфенов. Этот позднероманский храм возводили на фундаменте предыдущего здания - раннероманского Бурхардского собора, поэтапно его разбирая. На восточную часть с хором, поперечным нефом и башнями потребовалось полтора десятилетия.

  • Западный фасад собора

    Имперский собор в Вормсе

    На пороге готики

    За центральный и боковые нефы со сводчатыми потолками, на которые ушло еще десять лет, взялись после перерыва в 1160 году. Затем, тоже за десять лет, построили западный фасад с круглыми окнами-розами, предвещавшими готическую эпоху. Этот храм, как мы уже отмечали, был освящен во время правления императора Барбароссы в 1181 году, хотя строительные работы продолжались еще более полувека.

  • Лестница и дверь с южной стороны собора

    Имперский собор в Вормсе

    Южная сторона

    Этот боковой вход находится с южной стороны. Здесь под открытым небом ежегодно проходит театральный Фестиваль Нибелунгов. Раньше на этом месте располагалась крытая обходная галерея - клуатр (Kreuzgang). Она получила повреждения во время Войны за Пфальцское наследство (1688-1697). В XIX веке при французах ее разобрали, а камни продали с аукциона.

  • Барельеф Положение Христа во гроб

    Имперский собор в Вормсе

    Позднеготические барельефы

    Обходную галерею построили еще в романский период, но в конце XV века обновили в позднеготическом стиле. Монументальные готические барельефы с изображениями сцен из жизни Иисуса Христа сохранились. Некоторые установлены в соборе. Среди них - барельеф "Положение Христа во гроб", датируемый примерно 1490 годом. В XV веке в готическом стиле также был оформлен главный портал, дошедший до наших дней.

  • Резной барельеф на южном фасаде собора

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсская школа

    Главный готический портал собора считается шедевром резьбы по камню. Традиции этого ремесла в Вормсе уходят корнями еще в романскую эпоху. Здешние каменотесы уже тогда славились на всю Европу и выполняли заказы даже из Франции, не говоря уже о немецких городах. Ученики и подмастерья, освоившие ремесло в Вормсе, могли без труда найти работу практически повсюду.

  • Мартин Лютер перед Вормсским рейхстагом на литографии 1527 года

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсский эдикт

    На исходе готической эпохи в 1521 году в городе состоялся Вормсский рейхстаг. Торжественные службы проходили в соборе, а заседания - в городской ратуше, разрушенной позже во время одной из войн. На этом рейхстаге Мартин Лютер отказался отречься от своих взглядов, за что император Карл V объявил его еретиком. Это событие считается начальной вехой Реформации.

  • Центральный неф
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    Романика, готика, барокко

    Помимо уникальных готических барельефов, установленных в боковом северном нефе этого романского храма, в его убранстве есть выдающийся памятник еще одной эпохи европейского искусства - барочный главный алтарь, выполненный по проекту знаменитого немецкого зодчего Бальтазара Неймана (1687-1753). Такой вид на центральный неф и алтарь открывается с западной стороны храма.

  • Барочный алтарь
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    Девятилетняя война

    Алтарь Неймана был изготовлен для собора в ходе его восстановления после Войны за Пфальцское наследство, во время которой французский "король-солнце" Людовик XIV приказал разрушить Гейдельберг, Мангейм, Шпайер и Вормс. Его солдаты пытались взорвать Вормсский собор, но он - в отличие от Гейдельбергского замка - устоял. Однако начавшийся пожар уничтожил все его внутреннее убранство.

  • Фрески на одной из колонн в Вормсском соборе

    Имперский собор в Вормсе

    Вормсское епископство

    Еще один раз от французов эта церковь пострадала в наполеоновские времена, когда солдаты революционной армии, захватившей эти земли в 1792 году, устроили в храме конюшню и склад. Последовавшие вскоре церковно-территориальные реформы и медиатизация привели к утрате владений Вормсского епископства и его расформированию около 1800 года.

  • Почтовая открытка 1895 года

    Имперский собор в Вормсе

    Малая базилика

    С роспуском епископства Вормсский собор утратил свой статус кафедрального храма, став формально рядовой приходской церковью. В 1925 году он получил от папы римского Пия XI титул малой базилики (Basilica minor), присваиваемый исторически значимым и паломническим церквям. Сейчас этот бывший имперский собор ежегодно посещают около 350 тысяч туристов.

  • Фрагмент барочного алтаря

    Имперский собор в Вормсе

    Восстановление

    Генеральная реконструкция Вормсского собора была начата в 1886 году и длилась почти полвека. При восстановлении разрушенных частей храма строители использовали сохранившиеся оригинальные камни, возвращая их на прежние места. В ходе бомбардировок весной 1945 года здание получило существенные внешние повреждения. Сгорела крыша, но каменные своды не обрушились. Внутреннее убранство не пострадало.

  • Главная синагога в Страсбурге на почтовой карточке 1898 года

    Имперский собор в Вормсе

    Историзм

    Во времена архитектурного историзма в конце XIX века Вормсский собор стал одним из примеров для подражания при строительстве зданий в неороманском стиле. Наиболее ярким таким проектом была эта главная синагога, заложенная в Страсбурге в 1895 году и разрушенная во времена национал-социализма. В работе архитектора Людвига Леви хорошо узнаются черты древнего храма на Рейне.

  • Вид на Вормсский собор с территории еврейского кладбища
    Еще по теме

    Имперский собор в Вормсе

    "Восхитительная гармония"

    Такой вид на древний собор открывается с еврейского кладбища в Вормсе - самого старого в Европе, на котором мы уже побывали, а кто не был, может продолжить знакомство с историей Вормса, открыв репортаж о "Святом песке" по ссылке, расположенной ниже. Философ Мартин Бубер, глядя отсюда на собор, восторгался его "восхитительной гармонией", отмечая разительный контраст с "кладбищенским беспорядком".

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Мышиная башня (Mäuseturm) в Бингене

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Эта фотография сделана примерно в шестидесяти километрах вверх по течению реки в районе города Бингена в начале Верхней долины Среднего Рейна. В число здешних памятников ЮНЕСКО входит, в частности, воспетая Генрихом Гейне скала Лорелей. Вдоль этих мест проходит 320-километровый пеший туристический маршрут Рейнская тропа (Rheinsteig), ведущая из Бонна (Северный Рейн-Вестфалия) в Висбаден (Гессен).

  • Шпайер

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Примерно в 120 километрах выше по течению Рейна находится еще один памятник из списка Всемирного наследия - самый большой романский храм Европы. Его заложили в Шпайере около тысячи лет назад. В Средние века этот город играл важную роль в немецких землях. Здесь состоялось более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в крипте собора похоронены четыре германских императора и четыре короля.

  • Вормс

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Завершим знакомство с прирейнскими достопримечательностями этой земли в древнем городе Вормсе. Он является местом действия знаменитой немецкой "Песни о Нибелунгах". Каждое лето перед городским собором здесь проходит театральный фестиваль, посвященный этому древнему эпосу. В Вормсе также установлен самый большой в мире памятник Реформации и находится самое старое еврейское кладбище Европы.

  • Трир

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Однако вернемся на Мозель - в Трир, основанный древними римлянами. Здесь находятся самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные городские ворота в мире - Порта Нигра. Вместе с другими памятниками Трира они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Черные ворота" когда-то были светлыми. Их возвели из песчаника (кстати, без использования бетона), но со временем они потемнели.

  • Винный погреб в Виннингене (Winningen)

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Именно древние римляне заложили на Мозеле первые виноградники. Уже тогда торговля здешним вином стала очень прибыльным делом. В деревушке Ноймаген-Дрон в 2007 году построили копию римского винного корабля "Stella Noviomagi" - как туристический аттракцион. В Рейнланд-Пфальце помимо Мозеля и Рейна есть еще два небольших винодельческих региона - вдоль рек Ар и Наэ, о которых нельзя не упомянуть.

  • Пфальцский фаршированный свиной желудок

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Рейнланд-Пфальц - земля хлебосольная, известная разнообразной региональной кухней. К молодому вину на Мозеле осенью пекут вкуснейшие луковые пироги (Zwiebelkuchen), а самым известным блюдом Пфальца является фаршированный свиной желудок (Pfalzer Saumagen), аппетитно поданный на этой фотографии. Им очень любил угощать своих иностранных коллег Гельмут Коль, когда занимал должность канцлера.

  • Гондерсхаузен

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Одной из новых достопримечательностей Рейнланд-Пфальца являются… очень старые рисунки, нацарапанные на скале около Гондерсхаузена в регионе Хунсрюк. Их нашли случайно в 2014 году, а возраст превышает 20 тысяч лет. Они являются первыми изображениями древнекаменного века, обнаруженными в Германии. Ранее такие рисунки времен палеолита были найдены лишь в трех странах: Португалии, Испании и Франции.

  • Пфальцский лес

    Достопримечательности Рейнланд-Пфальца

    Природных достопримечательностей в этой земле тоже достаточно. Здесь находится Пфальцский лес (Pfälzerwald) - самый большой лесной массив Германии. В юго-западном Пфальце расположен регион Данер Фельзенланд (Dahner Felsenland), пользующийся особой популярностью среди любителей скалолазания. Здесь насчитывается более 80 отдельно стоящих скал из цветного песчаника.

    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Вормс

"Святой песок" - самое старое еврейское кладбище Европы

"Heiliger Sand" - "Святой песок" - самое старое из сохранившихся на своем изначальном месте еврейских кладбищ Европы. Здешнюю общину называли "Малым Иерусалимом".  

Романский стиль

Лимбургский собор - древняя церковь на старых деньгах

Статус кафедрального собора эта романская церковь XIII века в Лимбурге получила лишь в 1827 году. Несколько лет назад жители Гессена назвали ее самым красивым храмом своей земли.  

Романские храмы Хильдесхайма

Церковь Святого Михаила в Хильдесхайме (Michaeliskirche Hildesheim) называют здесь "Небесным замком". Первая часть этого храма была освящена в 1022 году.  

Ратцебург - город князя Ратибора и Святого Ансвера

В этом городе, расположенном на острове посреди озера, пересекаются улицы Репербан и Унтер-ден-Линден, но главная его достопримечательность - романский собор XII века.  

Шпайерский собор - самая крупная романская церковь Европы

Его возвели в 1030-1061 годах во времена правления представителей Салической династии.  

Романские древности немецкого острова Райхенау

Райхенау (Insel Reichenau) - самый большой остров на Боденском озере, один из важных религиозных центров Средневековья.  

Монастырь Маульбронн - школа Кеплера и Гессе

Из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, он сохранился наиболее лучшим образом и является примером для реконструкции других таких исторических памятников.  

Ахенский собор - наследие Карла Великого

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия.  

Контекст

Имперский собор в Вормсе  

Достопримечательности Рейнланд-Пфальца  

Ссылки в интернете

www.wormser-dom.de

Вормсский собор

Аудио- и видеофайлы по теме

Ахенский собор  

Эрфуртский собор  

Вискирхе - #DailyDrone  

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