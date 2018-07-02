"Собор Нибелунгов" празднует юбилей

Имперский собор в Вормсе

На пороге готики

За центральный и боковые нефы со сводчатыми потолками, на которые ушло еще десять лет, взялись после перерыва в 1160 году. Затем, тоже за десять лет, построили западный фасад с круглыми окнами-розами, предвещавшими готическую эпоху. Этот храм, как мы уже отмечали, был освящен во время правления императора Барбароссы в 1181 году, хотя строительные работы продолжались еще более полувека.