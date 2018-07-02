"Собор Нибелунгов" празднует юбилей

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
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Статус кафедрального собора эта романская церковь XIII века в Лимбурге получила лишь в 1827 году. Несколько лет назад жители Гессена назвали ее самым красивым храмом своей земли.
Церковь Святого Михаила в Хильдесхайме (Michaeliskirche Hildesheim) называют здесь "Небесным замком". Первая часть этого храма была освящена в 1022 году.
В этом городе, расположенном на острове посреди озера, пересекаются улицы Репербан и Унтер-ден-Линден, но главная его достопримечательность - романский собор XII века.
Его возвели в 1030-1061 годах во времена правления представителей Салической династии.
Райхенау (Insel Reichenau) - самый большой остров на Боденском озере, один из важных религиозных центров Средневековья.
Из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, он сохранился наиболее лучшим образом и является примером для реконструкции других таких исторических памятников.