 Соболь, Гудков, Янкаускас: ОИК массово отказали в регистрации оппозиционным кандидатам | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2019

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Россия

Соболь, Гудков, Янкаускас: ОИК массово отказали в регистрации оппозиционным кандидатам

До выборов в Мосгордуму не допустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Ивана Жданова.

Юрист ФБК Любовь Соболь

Юрист ФБК Любовь Соболь

Окружные избирательные комиссии (ОИК) в Москве во вторник, 16 июля, окончательно отказали юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, муниципальным депутатам района Зюзино и Тимирязевского района Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой, а также директору ФБК Ивану Жданову и экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову в регистрации в качестве кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. Официальная причина - превышения допустимого количества забракованных подписей, установленного на уровне в 10 процентов.

Контекст

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Любовь Соболь пообещала в Facebook, что в знак протеста начиная "с сегодняшнего вечера" будет держать голодовку в Центре сбора подписей на Трубной площади.

Константин Янкаускас в свою очередь заявил, что комиссия признала 1006 из более чем 4000 представленных подписей недействительными "на основании подложного документа и проверки подписных листов". Политик пообещал обжаловать решение в Московской городской избирательной комиссии и судебных инстанциях.

Янкаускас также поставил под сомнение качество графологической экспертизы. Согласно документам, эксперт избиркома проверил 22 папки с подписями всего за четыре часа.

У Галяминой забраковали 1003 подписи. Муниципальный депутат отметила, что ОИК "просто наплевала" на два десятка "живых и настоящих избирателей, которые стояли в коридоре". Политик подтвердила, что непременно выйдет на согласованный митинг за допуск независимых кандидатов 20 июля на проспекте Сахарова.

Иван Жданов рассказал, что заседание ОИК начали, не дожидаясь представителей его штаба. "Даже гопников каких-то на вход поставили", - отметил он.

По словам Дмитрия Гудкова, ему дали "5 минут на выступление", отказались обсуждать все претензии. Десять членов ОИК высказались за, два - против, один воздержался. "Геннадию Гудкову и Александру Соловьеву комиссии также отказали", - добавил политик.

Накануне стало известно об отказе зарегистрировать в качестве кандидата на выборах оппозиционного политика, главу муниципалитета Красносельский в Москве Илью Яшина.

Встреча кандидатов от оппозиции с избирателями

В Москве 14 июля состоялась встреча независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму с избирателями. Около тысячи человек прошли маршем от Новопушкинского сквера до московской мэрии и позже - до здания Мосизбиркома. Активисты требовали, чтобы глава Московской избирательной комиссии лично встретился с кандидатами от оппозиции, не допущенными до выборов, и объяснил, почему сотни отданных за них подписей были признаны недействительными.

Вечером того же дня около 40 участников акции, дежуривших у здания Мосгоризбиркома, были задержаны полицией, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Самовыдвиженцы призвали своих сторонников каждый вечер выходить на акцию протеста на Трубную площадь в Москве. В понедельник, 15 июля, там прошла первая такая акция, во вторник в 19.00 началась вторая.

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    Автор: Сергей Елкин


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