Соболезнование с оговорками: как Украина реагирует на трагедию в Керчи

Сочувствовать, молчать или злорадствовать? Массовое убийство в политехническом колледже в Керчи показало, как сложно Украине реагировать на подобные трагедии и не спешить с выводами.
На следующий день после трагедии в Керчи, жертвами которой стали более 20 человек, Украина продолжает внимательно следить за произошедшим. Первая реакция политиков, журналистов и обычных людей показала, как трудно сдержать эмоции и как легко сделать поспешные выводы. Многие комментировали события в политехническом колледже по горячим следам, когда еще основной версией был теракт.
Звучали сравнения с Бесланом, хотя уже спустя несколько часов стало понятно, что параллели можно скорее проводить не с захватом заложников в школе в Северной Осетии в 2004 году, а с трагедией в американской школе "Колумбайн" в штате Колорадо в 1999 году. "Из Керчи устроили Беслан", - написал в первом коротком комментарии журналист работающего из Киева крымско-татарского телеканала ATR Осман Пашаев. Он отметил, что в украинском Крыму "терроризма не было".
Работающий на этом же канале и живущий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко пошел еще дальше и на своей странице в Facebook предположил, что за инцидентом в Керчи могут стоять российские спецслужбы: "Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма". "Теперь это ваша реальность. Привыкайте", - написал Бабченко, обращаясь к крымчанам.
Соболезнуем, но…
Сообщения о взрывах и стрельбе в политехническом колледже в Керчи и о первоначально озвученной в России официальной версии теракта моментально разошлись по украинским СМИ. Через несколько часов президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман коротко выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим, отметив при этом, что речь идет об украинских гражданах на полуострове, который Киев признал оккупированным РФ. "Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане", - сказал Порошенко.
Многие украинские журналисты, блогеры и некоторые политики выразили сочувствие, но заподозрили российские спецслужбы в провокации с целью использовать ее для обострения противостояния с Украиной или для закручивания гаек на аннексированном полуострове. Повод для таких опасений дало и руководство полуострова. Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов в эфире российского гостелевидения с уверенностью предположил, что в этом деле "ветер дует с Украины".
В целом реакцию украинских политиков на события в Керчи можно описать так: мы соболезнуем, это наши люди, но этого могло не быть, если бы Крым не был аннексирован. Спикер Верховной рады Андрей Парубий, член правящей партии "Народный фронт", открывая в четверг, 18 октября, заседание парламента выразил соболезнование пострадавшим, но добавил, что "никогда такого не было в украинском Крыму" и что "безумство "русского мира" ударило по невинным детям".
Проверка украинцев на искренность
"Керчь - это Украина… самые искренние соболезнования семьям погибших", - написала накануне в Facebook депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко. "И конечно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для разворачивания настоящего террора на оккупированном полуострове", - написала Геращенко.
По словам политика, у нее "сердце болит от того, во что превращается когда-то туристический Крым". При этом Геращенко связала нынешнюю трагедию в Керчи с недавней экологической катастрофой в Армянске на севере Крыма, когда из-за вредных испарений на соседнем заводе "Титан" из города пришлось вывозить детей.
Министр иностранных дел Павел Климкин, сам выходец из России, высказался о событиях в Керчи в микроблоге Twitter: "Больше всего не хочу, чтобы украинскую реакцию на трагедию в Керчи называли циничной. Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: был бы возможен подобный ужас без атмосферы, которая господствует в России и которую она принесла на мирный полуостров?" Климкин закончил свою запись хэштегом #CrimeaIsBleeding (Крым истекает кровью).
Кстати, о хэштегах. Как написала в Facebook участница правозащитного гражданского объединения Евромайдан SOS Александра Матвийчук, сейчас Украина "проходит тест на искренность лозунга #CrimeaIsUkraine (Крым - это Украина)". Она отметила, что в Керчи погибли украинские "граждане, которые проживают на временно оккупированной украинской территории". Акцент в публикациях СМИ и высказываниях на эту тему должен быть именно на этом, призвала Матвийчук.
Предложение объявить траур в Украине
"Украина и ее руководство выдержали в целом верную линию и стиль", - подводит предварительный итог в киевском издании "Левый берег" обозреватель Константин Ветров. По его мнению, тех, кто злорадствует, в Украине меньшинство. "Единственное, что можно было еще сделать, - это объявить общенациональный траур на всей территории Украины, - пишет Ветров. - В России, заметим, этого не сделали, и это тоже симптоматично для этого режима". Трехдневный траур по погибшим в Керчи объявлен только в Крыму, но не на всей территории РФ.
С предложением объявить траур в Украине в четверг выступил один из лидеров "Оппозиционного блока", в который входят члены бывшей правящей при президенте Викторе Януковиче "Партии регионов", Александр Вилкул. Он внес в парламент соответствующее постановление. Шансов быть принятым у него, по мнению обозревателей, мало.
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