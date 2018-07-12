Собака-ищейка в отпуске спасла пенсионерку

Памятники собакам

Верный скайтерьер

Скайтерьер Грейфрайерс Бобби жил в позапрошлом веке в Эдинбурге. И очень любил своего хозяина. Когда тот умер от туберкулеза, пес остался жить на его могиле и покидал свой пост, только чтобы перекусить. И так - в течение 14 лет. Когда собака умерла, в ее честь установили этот памятник.