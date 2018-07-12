Собака-ищейка в отпуске спасла пенсионерку

Во вторник, 10 июля, в городе Рерик неподалеку от Ростока пропала 80-летняя пенсионерка из Нижней Саксонии. После того, как поиски полиции не дали результатов, хозяин лабрадора Марлы предложил свою помощь. Собака сразу же нашла пропавшую женщину. В полиции не сообщают, получит ли Марла вознаграждение за это.
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Музей такс в Баварии
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Прогулка по Музею такс
В золоте
В центре экспозиции нового Музея такс (Dackelmseum) в баварском Пассау - коронованная такса. Любимица немцев предстает перед посетителями во всех своих проявлениях: фарфоровые статуэтки чередуются в музее с фигурками из пластика, олова, слоновой кости. Есть здесь и таксы-солонки, и пивные кружки, и тарелки.
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Прогулка по Музею такс
На лугу
В обычной жизни такса - собака охотничья: она с удовольствием роет норы, обожает подземную охоту на лис и барсуков. Главное для нее - движение и свобода. Эта витрина музея посвящена разновидностям охотничьей породы низкорослых гончих в фарфоровом исполнении.
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Прогулка по Музею такс
Хит продаж
Одно время все кому не лень брали вот таких такс с собой в дорогу, усадив на видное место в автомобиле.
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Прогулка по Музею такс
Олимпийский талисман
Пик народного признания таксы в Германии пришелся на 1972 год, когда она стала талисманом летней Олимпиады в Мюнхене. Предложил кандидатуру таксы на этот "пост" тогдашний президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме (Willi Daume). Этой породе свойственны олимпийские качества: быстрота, выносливость и боевой дух.
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Прогулка по Музею такс
Перекус в компании таксы
Brotzeit ("время хлеба") - традиционный баварский полдник или перекус с обацдой, белыми колбасками, кренделем и пивом. Прогулка с таксой - такая же неотъемлемая часть баварской жизни, как и бротцайт. Настоящий баварец обязан любить пиво, сосиски и ... таксу!
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Прогулка по Музею такс
Кулинарные курьезы
Гости и жители Пассау могут полакомиться гастрономическими новинками: супом, кренделем, пряниками, конфетами и пиццей - в виде таксы или названными в ее честь. А можно заказать и кружку пива марки "Dackel" ("такса"), рецепт и название которого молодые пивовары из Мюнстера придумали во время поездки в Баварию.
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Прогулка по Музею такс
На парад
Парады такс - мероприятия популярные, собирающие многотысячную публику (на фото - костюмированный фестиваль такс в Кракове). Самые яркие и самые курьезные фотоснимки, сделанные в ходе таких парадов, выставлены в новом музее.
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Прогулка по Музею такс
Организаторы
В Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck, слева) и Оливер Шторц (Oliver Storz) - личности известные. Они - кураторы частного музея, посвященного таксе - символу, как они считают, не только Баварии, но и всей Германии.
Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс
Самые известные памятники собакам
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Памятники собакам
Преданный акита-ину
Собаки акита-ину считаются в Японии символом преданности. Знаменитому псу этой породы по кличке Хатико в Токио поставлен памятник. Хозяин Хатико должен был вернуться из университета, где преподавал, но у него случился инфаркт. Пес продолжал ждать умершего хозяина на станции, надеясь, что тот все же вернется, в течение девяти лет - вплоть до своей собственной смерти.
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Памятники собакам
Выносливый хаски
В Центральном парке Нью-Йорка стоит памятник хаски по кличке Балто - ездовой собаке из упряжки, перевозившей медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах Аляски.
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Памятники собакам
Мопс-патриот
Этот мопс сопровождал герцога Карла Александра Вюртембергского в ходе военных действий под Белградом 300 лет назад. Так получилось, что пес в какой-то момент потерял своего хозяина. Мопс, преодолев расстояние в несколько сотен километров, самостоятельно вернулся в родной Винненден (Баден-Вюртемберг, Германия). Насколько правдива эта легенда, сказать никто не берется. Но памятник псу был поставлен.
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Памятники собакам
Верный скайтерьер
Скайтерьер Грейфрайерс Бобби жил в позапрошлом веке в Эдинбурге. И очень любил своего хозяина. Когда тот умер от туберкулеза, пес остался жить на его могиле и покидал свой пост, только чтобы перекусить. И так - в течение 14 лет. Когда собака умерла, в ее честь установили этот памятник.
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Памятники собакам
Звездочка
В Ижевске есть памятник Звездочке - собаке-космонавту, покинувшей Землю 25 марта 1961 года. Контейнер с собакой благополучно приземлился в заданном районе. Этот полет стал последним этапом подготовки советского космического корабля к полету в космос человека.
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Памятники собакам
Любимый дог канцлера
Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, обожал собак, особенно догов. Этот памятник знаменитому политику, дипломату, полководцу находится в берлинском районе Вильмерсдорф.
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Памятники собакам
Швейцарский спасатель
Барри, собака породы, сегодня известной как сенбернар, работал спасателем в Швейцарии при монастыре Святого Бернарда. За свою жизнь он спас как минимум сорок человек, засыпанных снегом. Этот памятник Барри-спасателю установлен в Париже.
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Памятники собакам
Сочувствие бездомным
Этот памятник находится на станции метро "Менделеевская" в Москве. Надпись на нем гласит: "Сочувствие. Посвящается гуманному отношению к брoдячим животным". На этом месте в 2001 году девушка заколола ножом бездомного пса, которого все вокруг звали Мальчиком.
Автор: Дарья Брянцева
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