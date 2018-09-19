 Снос лагеря в Хамбахском лесу на западе Германии приостановлен из-за ЧП | Новости из Германии о Германии | DW | 19.09.2018

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Германия

Снос лагеря в Хамбахском лесу на западе Германии приостановлен из-за ЧП

В районе угольного разреза, где полиция ликвидирует лагерь экоактивистов, погиб журналист. В связи с трагедией власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия приостановили полицейскую операцию.

Домик в лагере экоактивистов

Домик в лагере экоактивистов

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия решили приостановить полицейскую операцию по сносу лагеря экоактивистов, расположенного на деревьях в районе угольного разреза Хамбах на западе Германии. Причиной стала трагическая гибель мужчины, упавшего с висячего мостика. Погибший "с высокой долей вероятности" являлся журналистом, говорится в сообщении полиции, опубликованном в среду, 19 сентября.

Крупномасштабная полицейская операция в лесу проходит с 13 сентября. Во время несчастного случая мероприятия полиции вблизи места происшествия не проводились, отмечается в сообщении. На место происшествия прибыл врач скорой помощи, который попытался помочь пострадавшему. Мужчину отправили в больницу на медицинском вертолете, но он скончался от травм.

Энергетический концерн RWE, который намерен приступить к добыче угля в этой части разреза, заявили, что "глубоко потрясены" случившимся.

Контекст

Изменение климата влияет на все аспекты нашей жизни. Если мы не хотим фатального исхода, необходимо действовать, пока борьба с глобальным потеплением не проиграна, говорят ученые. (05.11.2017)

Крупнейший угольный бассейн Европы простирается от Ахена до Кельна. Теперь кратеры-великаны, возникшие в результате добычи бурого угля, решено превратить в рай для отдыхающих. (01.09.2015)

 

Снос лагеря экоактивистов

Решение снести лагерь в районе угольного разреза Хамбах принял административный суд Кельна. К 19 сентября были разобраны 39 из более чем 50 построек экоактивистов. Власти в своем решении снести лагерь ссылаются на требования противопожарной безопасности.

Для добычи природных ископаемых концерн RWE намерен вырубить часть деревьев. В ответ экоактивисты призвали к масштабной акции неповиновения по всей стране. Союз "Ende Gelände" объявил, что с 25 по 29 октября несколько тысяч человек будут блокировать объекты инфраструктуры по добыче угля.

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    На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

  • Принимайте душ

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    Принимайте душ

    Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

  • Устройте сквозняк

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    Устройте сквозняк

    Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

  • Откажитесь от батареек

    За что природа поблагодарит вас

    Откажитесь от батареек

    Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

  • Выключайте электроприборы

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  • Закрывайте посуду крышками

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    Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

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    Кипятите воду в чайниках

    Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

  • Сушите волосы без фена

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    Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

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  • Пластиковые пакеты вредят экологии

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    Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды!

    Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц


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Протест на деревьях: как и почему немецкие экоактивисты защищают лес Хамбах

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Сообщение полиции

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