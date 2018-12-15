 Снежный стрит-арт в Гамбурге (фото) | Кадр дня | DW | 17.12.2018

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Кадр за кадром

Снежный стрит-арт в Гамбурге (фото)

В прошедшие выходные погода наконец-то порадовала жителей многих равнинных регионов Германии первым снегом.

Гамбург

17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.

Декабрьские кадры из Германии

  • Броккен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Зима на горе Броккен

    16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мороз и солнце - день альпийский

    15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.

  • Миндельхайм

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Музей рождественских вертепов

    14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.

  • Кельн в июле 2018 года

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Слово года в Германии

    14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


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    Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"…

    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


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Будет ли в Германии снег на Рождество?

До Рождества в Германии - немногим более месяца. Прогнозы погоды составлять пока рано, но о чем говорит статистика?  

Первый снег зимы не делает, но глаз радует

В некоторых местах уже слепили первых снеговиков, но мы все же полюбуемся на этот заснеженный цветочек в Шварцвальде.  

На любимой горе немецких ведьм выпал первый снег

Впрочем, эти следы на горе Броккен, очевидно, оставили все же туристы, а не прекрасные представительницы нечистой силы.  

В Германии уже выпал первый снег

Эта фотография сделана на самой высокой немецкой горе Цугшпитце, где 26 августа уже выпал первый снег.  

Шпайхерштадт в Гамбурге - складской квартал со статусом Всемирного наследия

Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады.  

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

В 2016 году этот самый большой в мире железнодорожный макет занял первое место в рейтинге достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).  

В Гамбурге вновь раскрывают тайны Вселенной

Если очень захотеть, можно в космос полететь? Впрочем, можно просто сходить в Гамбургский планетарий - самый популярный в Германии, открывшийся после реконструкции.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

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