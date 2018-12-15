Снежный стрит-арт в Гамбурге (фото)

В прошедшие выходные погода наконец-то порадовала жителей многих равнинных регионов Германии первым снегом.
17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.
Декабрьские кадры из Германии
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До Рождества в Германии - немногим более месяца. Прогнозы погоды составлять пока рано, но о чем говорит статистика?
В некоторых местах уже слепили первых снеговиков, но мы все же полюбуемся на этот заснеженный цветочек в Шварцвальде.
Впрочем, эти следы на горе Броккен, очевидно, оставили все же туристы, а не прекрасные представительницы нечистой силы.
Эта фотография сделана на самой высокой немецкой горе Цугшпитце, где 26 августа уже выпал первый снег.
Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады.
В 2016 году этот самый большой в мире железнодорожный макет занял первое место в рейтинге достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).
Если очень захотеть, можно в космос полететь? Впрочем, можно просто сходить в Гамбургский планетарий - самый популярный в Германии, открывшийся после реконструкции.