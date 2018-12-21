Снежное Рождество в Баварском лесу (фото)

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Один из них находится в Баварском лесу, и сейчас там очень красиво.
23.12.2018, Нойшёнау • Трудно поверить, но в Германии есть места, где на Рождество лежит снег. Эта фотография была сделана незадолго до праздника в Национальном парке Баварский лес.
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Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
Ежегодное число посетителей старейшего в Германии национального парка превышает 700 тысяч человек.
В национальном парке Хайних начинают следить за рысями, наконец-то сюда вернувшимися. Он находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом.
Эта фотография была сделана в Нижней Баварии около Штраубинга в понедельник, 11 декабря.
Туманный ландшафт в окрестностях Фалькенфельса. Эта фотография сделана в начале октября.
Так выглядели окрестности баварского Мариенштайна в начале этой недели, когда была сделана эта фотография агентства dpa.
Здесь можно прогуляться среди крон деревьев по 540-метровой тропе, а мы полетаем над этим парком развлечений в регионе Альгой на дроне.