Снежная сказка на родине немецких щелкунчиков (фотогалерея)

Рудные горы в Саксонии известны своими зимними курортами и традиционными народными ремеслами.
Смотрите также:
10 причин посетить Рудные горы
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
Лесной регион Шварцвальд в Баден-Вюртемберге популярен среди туристов в любой сезон.
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Рудные горы - популярный туристический регион. Посмотрите, как красиво там зимой.
Рудные горы (Erzgebirge) - популярный туристический регион в Саксонии на границе Германии и Чехии.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.