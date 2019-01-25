Снежная сказка на родине немецких щелкунчиков (фотогалерея)

Зимние ландшафты Рудных гор

В Германии сейчас красиво не только в Баварских Альпах, обильно заваленных снегом. В саксонских Рудных горах (Erzgebirge) на границе с Чехией, где из дерева вырезают знаменитых немецких щелкунчиков и другие игрушки, можно и зимними ландшафтами полюбоваться, и на лыжах покататься - вниз по склонам или неспешно по проложенной на равнине лыжне.