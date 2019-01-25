 Снежная сказка на родине немецких щелкунчиков (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 28.01.2019

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Фоторепортажи

Снежная сказка на родине немецких щелкунчиков (фотогалерея)

Рудные горы в Саксонии известны своими зимними курортами и традиционными народными ремеслами.

  • Фонарь со щелкунчиков в деревушке Зайфен

    Зимние ландшафты Рудных гор

    В Германии сейчас красиво не только в Баварских Альпах, обильно заваленных снегом. В саксонских Рудных горах (Erzgebirge) на границе с Чехией, где из дерева вырезают знаменитых немецких щелкунчиков и другие игрушки, можно и зимними ландшафтами полюбоваться, и на лыжах покататься - вниз по склонам или неспешно по проложенной на равнине лыжне.

  • Фихтельберг

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Так сейчас выглядит гора Фихтельберг около города Обервизенталь - одного из главных центров лыжного спорта в Германии.

  • Фихтельбергская дорога

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Из долины Зематаль до Обервизенталя можно добраться по узкоколейной Фихтельбергской дороге (Fichtelbergbahn) протяженностью 17 километров.

  • Обервизенталь, 1930-е годы

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Горнолыжные традиции в Рудных горах имеют давние корни. Эта почтовая открытка датирована началом 1930-х годов.

  • Фихтельберг

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Общая протяженность трасс для спуска разных уровней сложности только на горе Фихтельберг составляет 15,5 километра

  • Обервизенталь

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Любителям неспешных лыжных прогулок здесь тоже есть, где покататься, насладившись живописными зимними ландшафтами.

  • Обервизенталь

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Общая протяженность маршрутов для беговых лыж в Рудных горах на территории Германии и соседней Чехии превышает тысячу километров.

  • Рудные горы

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Туризм - важный экономический фактор в этом саксонском регионе. Ежегодное число ночевок в здешних отелях на немецкой стороне превышает три миллиона, а общий годовой оборот гостиниц, кафе, ресторанов и других предприятий туристической отрасли - 380 миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Фонарь со щелкунчиков в деревушке Зайфен

    Зимние ландшафты Рудных гор

    В Германии сейчас красиво не только в Баварских Альпах, обильно заваленных снегом. В саксонских Рудных горах (Erzgebirge) на границе с Чехией, где из дерева вырезают знаменитых немецких щелкунчиков и другие игрушки, можно и зимними ландшафтами полюбоваться, и на лыжах покататься - вниз по склонам или неспешно по проложенной на равнине лыжне.

  • Фихтельберг

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Так сейчас выглядит гора Фихтельберг около города Обервизенталь - одного из главных центров лыжного спорта в Германии.

  • Фихтельбергская дорога

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Из долины Зематаль до Обервизенталя можно добраться по узкоколейной Фихтельбергской дороге (Fichtelbergbahn) протяженностью 17 километров.

  • Обервизенталь, 1930-е годы

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Горнолыжные традиции в Рудных горах имеют давние корни. Эта почтовая открытка датирована началом 1930-х годов.

  • Фихтельберг

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Общая протяженность трасс для спуска разных уровней сложности только на горе Фихтельберг составляет 15,5 километра

  • Обервизенталь

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Любителям неспешных лыжных прогулок здесь тоже есть, где покататься, насладившись живописными зимними ландшафтами.

  • Обервизенталь

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Общая протяженность маршрутов для беговых лыж в Рудных горах на территории Германии и соседней Чехии превышает тысячу километров.

  • Рудные горы

    Зимние ландшафты Рудных гор

    Туризм - важный экономический фактор в этом саксонском регионе. Ежегодное число ночевок в здешних отелях на немецкой стороне превышает три миллиона, а общий годовой оборот гостиниц, кафе, ресторанов и других предприятий туристической отрасли - 380 миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


 

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    Достопримечательности Рудных гор

    Фихтельбергская дорога

    Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта. На этом паровозе можно по Фихтельбергской дороге доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя.

  • Обервизенталь

    Достопримечательности Рудных гор

    Обервизенталь

    Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен у подножия 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точкой Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

  • Рудные горы

    Достопримечательности Рудных гор

    Зимняя сказка

    В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Аннаберг-Буххольц

    Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. Сегодня об этих временах напоминают позднеготическая церковь Святой Анны, Старая ратуша и дома состоятельных бюргеров, а также серебряный рудник, открытый для экскурсий.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Парады горняков

    В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

  • Молот Фронау

    Достопримечательности Рудных гор

    "Фронауер Хаммер"

    В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

  • Саксонские мотоциклы

    Достопримечательности Рудных гор

    Чопау

    Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

  • Охотничий замок Вильдек в Чопау

    Достопримечательности Рудных гор

    Охотничий замок Вильдек

    Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

  • Замок Крибштайн (Burg Kriebstein)

    Достопримечательности Рудных гор

    Замок Крибштайн

    Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

  • Фигурка Ангелы Меркель из Рудных гор

    Достопримечательности Рудных гор

    Сувениры

    Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками, но здешние мастера также обращаются к современным темам и персонажам, в чем можно убедиться, взглянув на эту фотографию.

    Автор: Андреас Кирххоф, Максим Нелюбин


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