Снег убирай зимой, а лучшего снегоуборщика ищи летом (фото)

Баунаталь • Эти фотографии сделаны в немецком городе Баунаталь, где только что закончилось первенство федеральной земли Гессен среди водителей снегоуборочной техники. В 30-градусную жарув нем приняли участие, в общей сложности, полтора десятка команд. Победители отправятся на общегерманский чемпионат, который состоится 6-7 сентября в Гуденсберге. Снега и там не будет.

Как отмечает агентство dpa, ссылаясь на мнение специалистов Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), проведение таких чемпионатов в летнее время вполне имеет смысл, так как помогает, в первую очередь, совершенствовать навыки безопасного вождения - например, но скользких дорогах. В частности, некоторые задания выполнялись на мокром асфальте. В зимнее время участники чемпионата, в основном, отвечают за уборку немецких скоростных дорог - автобанов.

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Как в Германии наказывают за слишком быструю езду

Превышение и наказание За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

Превышение и наказание Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

Превышение и наказание В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

Превышение и наказание Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

Превышение и наказание Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

Превышение и наказание Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

Превышение и наказание Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

Превышение и наказание Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

Превышение и наказание Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

Превышение и наказание Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

Превышение и наказание В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

Превышение и наказание Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

Превышение и наказание Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

Превышение и наказание К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

Превышение и наказание Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

Превышение и наказание Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

Превышение и наказание Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

Превышение и наказание В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.



Техника на службе немецкой полиции

Техника на службе немецкой полиции Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

Техника на службе немецкой полиции В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

Техника на службе немецкой полиции Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

Техника на службе немецкой полиции ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

Техника на службе немецкой полиции В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

Техника на службе немецкой полиции В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

Техника на службе немецкой полиции На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

Техника на службе немецкой полиции Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

Техника на службе немецкой полиции А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

Техника на службе немецкой полиции Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

Техника на службе немецкой полиции Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

Техника на службе немецкой полиции В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

Техника на службе немецкой полиции Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

Техника на службе немецкой полиции Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

Техника на службе немецкой полиции Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды. Автор: Максим Нелюбин



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