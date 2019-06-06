Снег убирай зимой, а лучшего снегоуборщика ищи летом (фото)

Баунаталь • Эти фотографии сделаны в немецком городе Баунаталь, где только что закончилось первенство федеральной земли Гессен среди водителей снегоуборочной техники. В 30-градусную жарув нем приняли участие, в общей сложности, полтора десятка команд. Победители отправятся на общегерманский чемпионат, который состоится 6-7 сентября в Гуденсберге. Снега и там не будет.
Как отмечает агентство dpa, ссылаясь на мнение специалистов Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), проведение таких чемпионатов в летнее время вполне имеет смысл, так как помогает, в первую очередь, совершенствовать навыки безопасного вождения - например, но скользких дорогах. В частности, некоторые задания выполнялись на мокром асфальте. В зимнее время участники чемпионата, в основном, отвечают за уборку немецких скоростных дорог - автобанов.
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Как в Германии наказывают за слишком быструю езду
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Превышение и наказание
За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.
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Превышение и наказание
Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.
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Превышение и наказание
В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.
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Превышение и наказание
Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.
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Превышение и наказание
Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.
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Превышение и наказание
Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.
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Превышение и наказание
Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.
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Превышение и наказание
Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.
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Превышение и наказание
Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".
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Превышение и наказание
Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.
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Превышение и наказание
В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...
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Превышение и наказание
Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.
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Превышение и наказание
Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.
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Превышение и наказание
К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.
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Превышение и наказание
Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.
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Превышение и наказание
Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.
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Превышение и наказание
Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.
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Превышение и наказание
В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.
Техника на службе немецкой полиции
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Техника на службе немецкой полиции
Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.
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Техника на службе немецкой полиции
В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.
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Техника на службе немецкой полиции
Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...
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Техника на службе немецкой полиции
... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.
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Техника на службе немецкой полиции
В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.
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Техника на службе немецкой полиции
В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.
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Техника на службе немецкой полиции
На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.
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Техника на службе немецкой полиции
Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.
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Техника на службе немецкой полиции
А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...
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Техника на службе немецкой полиции
Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.
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Техника на службе немецкой полиции
Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.
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Техника на службе немецкой полиции
В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.
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Техника на службе немецкой полиции
Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.
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Техника на службе немецкой полиции
Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.
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Техника на службе немецкой полиции
Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.
Автор: Максим Нелюбин
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