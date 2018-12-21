 СНБО Украины расширил санкции в отношении российских граждан и компаний | Новости из Германии об Украине | DW | 26.12.2018

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Украина

СНБО Украины расширил санкции в отношении российских граждан и компаний

Санкции вводятся, в том числе, против организаторов выборов в "ДНР" и "ЛНР", а также в отношении лиц, причастных к захвату в плен украинских моряков.

На заседании СНБО Украины (фото из архива)

На заседании СНБО Украины (фото из архива)

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в среду, 26 декабря, принял решение ввести дополнительные санкции против российских юридических и физических лиц. Ограничительные меры вводятся за проведение выборов в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР", а также в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Контекст

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Петр Порошенко заявил, что Россия должна ответить за агрессию в Керченском проливе в суде ООН. Чтобы вернуть моряков, необходимо "объединить усилия всего мира". (04.12.2018)

Решением СНБО санкции вводятся, в частности, против организаторов выборов в "ДНР" и "ЛНР", а также в отношении военнослужащих, судей и силовиков, причастных к захвату в плен украинских моряков. Конкретные имена и названия компаний, против которых будут применены ограничительные меры, пока не называются.

Усиленный контроль россиян остается

В то же время СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе Украины продолжать усиленную охрану границы с Россией. Кроме того, ведомство потребовало осуществлять усиленный контроль россиян, пересекающих границу Украины.

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    Автор: Евгений Тейзе


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