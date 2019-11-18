Сможет ли Путин заманить Лукашенко в интеграционный союз?

Александр Лукашенко не торопится подписывать соглашение об интеграции Беларуси и России. Карикатурист Сергей Елкин об уговорах Владимира Путина.
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