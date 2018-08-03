Сможет ли Болгария стать новым газовым хабом Европы?

После отказа Москвы от строительства газопровода "Южный поток", ключевую роль в котором должна была играть Болгария, власти в Софии долго вынашивали идею создания под Варной газового хаба. Реализация этого проекта может превратить страну в крупный центр торговли газом. Однако для этого должен быть выполнен целый ряд условий, говорят эксперты. Главное из них - продление до территории Болгарии газопровода "Турецкий поток", который идет по дну Черного моря из России в Турцию. Без этого реализация плана по созданию болгарского газового хаба не будет иметь смысла.

Россия начала строить "Турецкий поток" поле того, как в декабре 2014 года президент Владимир Путин неожиданно отказался от реализации "Южного потока", сославшись на "неконструктивную" позицию Евросоюза. Первая нитка газопровода предназначена для снабжения российским газом жителей Турции, по второй поставки должны осуществляться в Южную и Юго-Восточную Европу. И здесь у России два варианта: тянуть трубу от турецкой границы можно через Грецию в Италию или через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что для продления второй нитки "Турецкого потока" до болгарской Варны необходимы гарантии Еврокомиссии, что проект будет реализован. Теперь в Брюсселе четко дают понять, что заинтересованы в создании газового хаба, и соответственно в прокладке второй нитки "Турецкого потока" до территории Болгарии.

Поддержка Софии из Брюсселя

"Европейская комиссия полностью поддерживает стремление Болгарии соединить поставки газа", - заявил в интервью DW заместитель председателя ЕК Марош Шефчович. По его словам, это будет способствовать созданию диверсифицированного и конкурентного рынка. "Диверсифицированные поставки газа в Болгарию и Юго-Восточную Европу в высшей степени важны для успешного энергетического союза, поскольку энергетическая безопасность - один из его столпов", - подчеркнул Шефчович.

Замглавы Еврокомиссии и комиссар ЕС по энергетике Марош Шефчович

В марте этого года, не дожидаясь, пока Россия определится с маршрутом второй нитки "Турецкого потока", Болгария начала разработку технического обоснования строительства Балканского газового хаба. Согласно промежуточным результатам технического анализа, которые государственный газовый оператор "Булгартрансгаз" обнародовал 12 июня, реализация проекта газового хаба должна проходить в две стадии.

Первая подразумевает транспортировку газа за счет новой инфраструктуры в Турции, вторая - через входную точку рядом с Варной. Разработка технического обоснования проекта стоит 1,84 млн евро, половину этой суммы выделила Еврокомиссия. Ожидается, что окончательный отчет об экономической целесообразности проекта будет представлен в сентябре.

Болгария - "естественный выбор" для Москвы

В Москве же, судя по всему, склоняются к болгарскому маршруту "Турецкого потока", хотя никаких конкретных договоренностей пока не достигнуто. После состоявшейся в конце мая встречи с болгарским премьером Бойко Борисовым Путин заявил, что "Газпром" "прорабатывает в практическом плане" прокладку второй нитки газопровода из Турции в Болгарию.

Встреча болгарского премьера Бойко Борисова и президента РФ Владимира Путина в Москве

"Включение Болгарии в совместный российско-турецкий проект "Турецкий поток" может быть неожиданным после того, как "Южный поток" потерпел фиаско, - отметил в интервью DW эксперт по Балканам в Варшаве Ян Мус. - Но, принимая во внимание геополитическое положение Болгарии, в этом нет ничего удивительного". По его словам, Болгария - самый "естественный выбор", позволяющий протянуть трубопровод в центральную Европу, избегая при этом политически и географически проблемную Македонию.

По словам Шефчовича, он обсуждал проект создания хаба лично с болгарским премьером Бойко Борисовым и министром энергетики Теменужкой Петковой. "Наши оценки показывают, что, учитывая важную роль газа в качестве резервного топлива по отношению к нестабильным возобновляемым источникам энергии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потребности ЕС в газе на протяжении следующего десятилетия останутся стабильными", - рассказал он в интервью DW.

"Условия будут диктовать Москва и Анкара"

Правда, некоторые европейские чиновники высказывали опасения, что в случае реализации проекта Болгария вместо торговли газом из нового хаба может просто начать переправлять его дальше в Европу, зарабатывая тем самым на транзите. Однако Шефчович заверил, что Еврокомиссия будет вести "очень и очень пристальное наблюдение" за новой газовой инфраструктурой в стране, чтобы гарантировать, что она соответствует правилам ЕС. "Самое важное - иметь выбор, иметь варианты и стать трейдером, а не просто транзитером", - подчеркнул он.

Однако прежде чем эти планы будут выполнены, болгарским властям предстоит много работы. "Болгария пока не выполнила условия ЕС, чтобы стать газовым хабом, но они точно знают, что делать", - заявил в интервью DW Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt), отвечающий за внутренний рынок в энергетическом департаменте Еврокомиссии.

Если у болгарских властей действительно есть желание создать газовый хаб, а не просто осуществлять транзит российского газа, как это было запланировано в случае с "Южным потоком", "теперь для этого есть реальная возможность", добавил он.

Впрочем, опрошенные DW эксперты сомневаются, что Болгарии удастся быстро стать крупным газовым хабом, таким как британский NBP или голландский TTF. Для этого необходим большой и ликвидный газовый рынок, который подразумевает высокий спрос, большое количество разных поставщиков и регулируемый доступ третьих сторон ко всем газопроводам, перечисляет эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Штерн.

"Болгария выполняет малое количество или ни одно из этих требований, - подчеркнул он. - Это в принципе маленький газовый рынок, на котором доминируют российский газ, немного азербайджанского газа и сжиженный природный газ из Греции".

Кроме того, от Болгарии в данной ситуации вообще мало что зависит, подчеркивает варшавский эксперт Ян Мус. "Я понимаю, болгарские элиты преподносят весь этот проект как большой успех. Но правда в том, что условия будут диктовать Москва и Анкара, тогда как влияние Софии на ход событий останется ограниченным", - отметил он.

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