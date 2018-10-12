 СМИ узнали, что РФ отложила запуск спутника-шпиона из-за аварии ″Союза″ | Новости из Германии о России | DW | 13.10.2018

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Россия

СМИ узнали, что РФ отложила запуск спутника-шпиона из-за аварии "Союза"

Запуск спутника радиотехнической разведки планировался на 19 октября. У "Союза" и ракеты, которая должна была выводить "Лотос-С", - аналогичное устройство боковых блоков.

Авария ракеты Союз-ФГ во время старта к Международной космической станции

Авария ракеты "Союз-ФГ" во время старта к Международной космической станции

Запуск спутника радиотехнической разведки "Лотос-С" ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, запланированный на 19 октября, "отложен на неопределенное время" в связи с аварией на Байконуре. Об этом в субботу, 13 октября, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, у ракеты "Союз-ФГ", выводившей на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10", и у "Союза-2.1б" - аналогичное устройство боковых блоков первой ступени. 

Контекст

Как неудачный старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" отразится на работе МКС и насколько надежны российские ракеты такого типа? На эти вопросы попытались ответить ведущие немецкие издания. (11.10.2018)

НАСА больше не хочет зависеть от российских ракет-носителей "Союз". По мнению Юдит Хартль, этот шаг был ожидаем, и конфликт на Украине лишь ускорил реализацию этого проекта. (19.09.2014)

По одной из предварительных версий, проблемы с одним из блоков при отделении от центрального блока второй ступени на 119-й секунде как раз и могли стать причиной крушения "Союза". В этой связи до установления точных причин произошедшего приостановлены запуски всех ракет серии "Союз-2".

Для морской разведки

"Лотос-С" должен был заменить находящиеся в эксплуатации Министерства обороны РФ спутники советской разработки аналогичного назначения "Целина-2" и УС-ПУ. Они используются Главным управлением Генштаба ВС России и применяются для морской космической разведки и целеуказания.

Авария с "Союзом МС-10" произошла 11 октября во время старта ракеты "Союз-ФГ" к Международной космической станции. Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали.

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