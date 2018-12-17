 СМИ узнали о решении ЕС продлить миссию ″София″ в Средиземном море | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2018

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Европа

СМИ узнали о решении ЕС продлить миссию "София" в Средиземном море

Продление миссии, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море, стало возможным после преодоления сопротивления Рима, недовольного тем, что всех беженцев доставляют в порты Италии.

Спасенные беженцы на борту испанского фрегата (Фото из архива)

Спасенные беженцы на борту испанского фрегата (Фото из архива)

Европейский Союз продлит еще на три месяца срок военно-морской операции "София", проводимой в Средиземном море, сообщили во вторник, 18 декабря, издания медиаконцерна Funke Mediengruppe. По их сведениям, накануне в Брюсселе представители всех государств ЕС договорились продлить мандат миссии как минимум до конца марта 2019 года. Их решение должны до конца недели письменно подтвердить правительства всех стран Евросоюза, но это, как отмечают СМИ со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, уже формальный вопрос. 

Контекст

Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации. (27.06.2018)

Итальянские власти угрожают прекратить прием спасенных в рамках миссии "София" мигрантов. Мандат гуманитарной миссии истекает в конце 2018 года. (31.08.2018)

Мандат миссии, созданной Брюсселем на фоне миграционного кризиса в 2015 году, истекал в конце 2018 года. В рамках "Софии" корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки борются с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. По данным агентства KNA, за три года было спасено около 50 тысяч человек. При этом до сих пор всех беженцев, снятых с лодок в рамках миссии "София", доставляли в итальянские порты, что вызывает недовольство нового правительства Италии. Введению системы квот на распределение мигрантов по странам ЕС  противятся Польша и Венгрия.

Как сообщают СМИ, Рим продолжает настаивать на изменении правил миссии "София", но дал согласие на ее продление. За это время Брюсселю предстоит договориться со всеми заинтересованными сторонами о новом решении проблемы мигрантов, спасенных в Средиземном море. 

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  • Спасатели испанской организации и погибшие

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    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

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    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


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Италия не справляется с потоком беженцев

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Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

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