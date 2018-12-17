СМИ узнали о решении ЕС продлить миссию "София" в Средиземном море

Европейский Союз продлит еще на три месяца срок военно-морской операции "София", проводимой в Средиземном море, сообщили во вторник, 18 декабря, издания медиаконцерна Funke Mediengruppe. По их сведениям, накануне в Брюсселе представители всех государств ЕС договорились продлить мандат миссии как минимум до конца марта 2019 года. Их решение должны до конца недели письменно подтвердить правительства всех стран Евросоюза, но это, как отмечают СМИ со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, уже формальный вопрос.

Мандат миссии, созданной Брюсселем на фоне миграционного кризиса в 2015 году, истекал в конце 2018 года. В рамках "Софии" корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки борются с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. По данным агентства KNA, за три года было спасено около 50 тысяч человек. При этом до сих пор всех беженцев, снятых с лодок в рамках миссии "София", доставляли в итальянские порты, что вызывает недовольство нового правительства Италии. Введению системы квот на распределение мигрантов по странам ЕС противятся Польша и Венгрия.

Как сообщают СМИ, Рим продолжает настаивать на изменении правил миссии "София", но дал согласие на ее продление. За это время Брюсселю предстоит договориться со всеми заинтересованными сторонами о новом решении проблемы мигрантов, спасенных в Средиземном море.

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