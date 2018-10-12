 СМИ сообщили, что убийство журналиста Хашогги записали его ″умные″ часы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

СМИ сообщили, что убийство журналиста Хашогги записали его "умные" часы

Президент США пригрозил Эр-Рияду "серьезными последствиями" в том случае, если журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги действительно убили саудовские спецслужбы.

Полиция на входе в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Полиция на входе в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Записи в памяти часов Apple Watch пропавшего без вести саудовского журналиста Джамаля Хашогги свидетельствуют о том, что его пытали и убили. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah в субботу, 13 октября, со ссылкой на источники в турецких спецслужбах. По их словам, Хашогги включил микрофон на "умных" часах перед тем, как зайти в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где он планировал получить необходимые документы для заключения брака.

Контекст

Ливан может стать новым полем битвы между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном. Обозреватели не исключают начала нового крупномасштабного конфликта в регионе. (12.11.2017)

Наследный принц Саудовской Аравии намерен модернизировать страну. Масштабные экономические проекты - лишь часть программы. Обещания общественных реформ звучат еще фантастичнее. (03.11.2017)

Сотрудники саудовских спецслужб, которые, как предполагает Sabah, убили журналиста, заметили, что ведется запись, и удалили ее вместе с некоторыми другими данными, приложив к экрану палец Хашогги для разблокировки. Однако аудиозаписи были автоматически отправлены с Apple Watch на iPhone журналиста, который находился у его невесты, ожидавшей около саудовской дипмиссии.

Об исчезновении проживающего в США 59-летнего обозревателя The Washington Post стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле. Невеста Хашогги живет в Турции. Турецкая полиция рассматривает версию убийства, Эр-Рияд отвергает причастность к исчезновению журналиста.

Трамп пригрозил Эр-Рияду "серьезными последствиями"

В Турцию приехала делегация из Саудовской Аравии для проведения совместного расследования. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 октября призвал Эр-Рияд к сотрудничеству с целью выяснения обстоятельств исчезновения Хашогги, в частности, глава турецкого МИДа настаивает на предоставлении доступа в консульство. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS пригрозил Саудовской Аравии "серьезными последствиями" в том случае, если журналист действительно был убит спецслужбами этой страны.

Смотрите также:

  • Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 01:01
Now live
01:01 мин

5 фактов о новом мегапроекте Саудовской Аравии

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Ссылки в интернете

Daily Sabah: "умные" часы Джамаля Хашогги записали его пытки и убийство

Аудио- и видеофайлы по теме

5 фактов о новом мегапроекте Саудовской Аравии  

Убийство болгарской журналистки Мариновой шокировало Евросоюз  

Полиция Саудовской Аравии задержала девушку из-за короткой юбки  

Также по теме

Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul

США оказывают давление на Эр-Рияд из-за исчезновения саудовского журналиста 11.10.2018

Трамп, его советники и госсекретарь США требуют от саудовских властей объяснений относительно судьбы обозревателя The Washington Post.

Bulgarische TV-Journalistin Marinova in Ruse vergewaltigt und ermordet

Правительство ФРГ призвало защитить свободу прессы 08.10.2018

Свобода прессы относится к фундаментальным правам каждого демократического общества, говорится в заявлении МИД ФРГ. Правительство Германии потрясено убийством журналистки Мариновой в Болгарии.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно