 СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2019

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Мир

СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен был убит в ходе операции в первые два года правления президента Дональда Трампа, сообщили американские телеканалы NBC, CNN и газета The New York Times.

Хамза бен Ладен. Снимок из видео, опубликованного ЦРУ в 2017 году

Хамза бен Ладен. Снимок из видео, опубликованного ЦРУ в 2017 году

Сразу несколько американских СМИ сообщили в четверг, 1 августа, о гибели сына бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена - Хамзы. Официального подтверждения этих сведений нет. Президент Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов заявил, что "не хотел бы комментировать" информацию о смерти сына известного террориста.

Контекст

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Телеканалы NBC и CNN, а также газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщили, что Хамза бен Ладен был убит во время операции, в которой участвовали и США, в первые два года правления Трампа, избранного президентом в конце 2016 года. По словам собеседников журналистов, администрация США получила информацию о смерти Хамзы от спецслужб.

Награда за информацию о сыне бен Ладена

В январе 2017 года Госдепартамент США внес Хамзу бен Ладена в список террористов. Его предполагаемые активы в Соединенных Штатах были заморожены, а гражданам США запрещено проводить с ним деловые операции.

Через два года Госдепартамент США назначил награду в размере до 1 млн долларов (в пересчете - 880 тысяч евро) за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Он с августа 2015 года призывал своих сторонников совершать нападения на Соединенные Штаты и их западных союзников в отместку за то, что спецназ США в 2011 году ликвидировал его отца, заявили в Госдепартаменте. После этого стало известно, что Саудовская Аравия лишила Хамзу бен Ладена гражданства.

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Ссылки в интернете

The New York Times сообщает о смерти сына Усамы бен Ладена Хамзы

Телеканал CNN сообщает о смерти Усамы бен Ладена Хамзы

Телеканал NBC сообщает о смерти Усамы бен Ладена Хамзы

Аудио- и видеофайлы по теме

Клинтон стало плохо на траурной церемонии 9/11  

Атаки на США 11 сентября 2001 года - 15 лет спустя  

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