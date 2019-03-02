СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

Сразу несколько американских СМИ сообщили в четверг, 1 августа, о гибели сына бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена - Хамзы. Официального подтверждения этих сведений нет. Президент Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов заявил, что "не хотел бы комментировать" информацию о смерти сына известного террориста.

Телеканалы NBC и CNN, а также газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщили, что Хамза бен Ладен был убит во время операции, в которой участвовали и США, в первые два года правления Трампа, избранного президентом в конце 2016 года. По словам собеседников журналистов, администрация США получила информацию о смерти Хамзы от спецслужб.

Награда за информацию о сыне бен Ладена

В январе 2017 года Госдепартамент США внес Хамзу бен Ладена в список террористов. Его предполагаемые активы в Соединенных Штатах были заморожены, а гражданам США запрещено проводить с ним деловые операции.

Через два года Госдепартамент США назначил награду в размере до 1 млн долларов (в пересчете - 880 тысяч евро) за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Он с августа 2015 года призывал своих сторонников совершать нападения на Соединенные Штаты и их западных союзников в отместку за то, что спецназ США в 2011 году ликвидировал его отца, заявили в Госдепартаменте. После этого стало известно, что Саудовская Аравия лишила Хамзу бен Ладена гражданства.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Жертвы из 92 стран Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке В первые дни В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Лестница в темноту По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Хроника трагедии События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Разрушительная сила Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Спасенные В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Люди долга Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Путь к спасению "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Террористы В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Сила памяти "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября. Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин

