 СМИ сообщили о решении Афин отозвать посла из РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.08.2018

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Европа

СМИ сообщили о решении Афин отозвать посла из РФ

Посол Греции Андреас Фриганас покинет Москву и вернется в Афины. Его место займет новый диппредставитель. Ранее Россия объявила о высылке греческих дипломатов.

Статуя Сократа на фоне фасада Афинской академии

Власти Греции решили отозвать своего посла из России. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщил греческий телеканал ANT1 со ссылкой на неназванных собеседников в дипломатических кругах. Место Андреаса Фриганаса займет новый диппредставитель. Решение об отзыве принял министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, отметили источники телеканала.

Контекст

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Ранее в августе Россия объявила о высылке греческих дипломатов. В МИД РФ Фриганасу вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов. В свою очередь, МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.

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    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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