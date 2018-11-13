СМИ сообщили о планах провести 22 ноября объединительный церковный собор в Киеве

В Киев 15 ноября прибудет Местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил для подготовки объединительного собора епископов, сообщило в среду, 14 ноября, издание "ГолосUA". На соборе будет создана Украинская поместная церковь и избран ее глава. По данным издания, проведение собора запланировано на 22 ноября. К этой дате должен быть подготовлен устав Православной церкви в Украине и текст Томоса (указа) об автокефалии.

Главы УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви Патриарх Филарет и Митрополит Макарий не будут выставлять свои кандидатуры на выборах главы новой церкви. Кроме того, они не будут участвовать в заседании объединительного собора, чтобы, как сообщает издание со ссылкой на властные круги, "избавить архиереев от искушения разбиться на старые "партии" и сделать их волеизъявление более свободным и индивидуальным".

Итоги собора будут представлены на сессию Синода Вселенского патриархата 28-30 ноября. После этого Томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат Предстоятелю единой православной церкви в Украине. По данным издания, новая церковь будет независима в управлении, но миро и утверждение избранного Предстоятеля будет получать от Вселенского Патриарха.

УПЦ Московского патриархата отказалась участвовать в соборе

Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в объединительном соборе. Решение Синода Вселенского патриархата в Стамбуле приступить к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) недействительно и "не имеет никакой канонической силы", говорится в сообщении собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября.

В среду в Московском патриархате заявили, что "так называемый объединительный собор будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь". Если на соборе появится один или несколько архиереев УПЦ МП, то "представлять они смогут только самих себя, и их участие нисколько не придаст каноничности готовящейся акции", заявил в среду секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Смотрите также:

Автокефалия для Украины: кто что говорит Украина стремится к автокефалии православной церкви Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

Автокефалия для Украины: кто что говорит Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Филарет: Путин - новый Каин "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Павел: Отделение - раскол мирового православия "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Порошенко: Украина - не территория РПЦ "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Автор: Григорий Аросев

