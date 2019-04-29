 СМИ сообщили о задержании бывшего главы службы безопасности Лукашенко | Новости из Германии о Германии | DW | 29.04.2019

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Германия

СМИ сообщили о задержании бывшего главы службы безопасности Лукашенко

Заместителю госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, сообщил портал Tut.by.

Руки в наручниках

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси взял под стражу заместителя госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина, с 2007 по 2014 годы занимавшего пост главы службы безопасности президента Александра Лукашенко.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщила на своем сайте газета "Наша Нива". Позднее эту информацию подтвердили порталу Tut.by знакомые Втюрина.

Контекст

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По данным собеседников издания, приближенному к Лукашенко заместителю госсекретаря Совбеза инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. По сведению "Нашей Нивы", коттедж задержанного неделю назад Втюрина в элитном поселке "Дрозды-2" под Минском, где проживают госчиновники, опечатан, также арестована квартира площадью около 170 квадратных метров в элитном доме в Минске, принадлежащая 26-летнему сыну Втюрина.

СМИ: Гендиректора "Белтелекома" обвиняют в коррупции

Это уже не первое громкое задержание в Беларуси за последнее время. Также 29 апреля портал Tut.by сообщил, что, как и Втюрин, неделю назад был взят под стражу генеральный директор госпредприятия электросвязи "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Его тоже обвиняют в коррупции. Официально в КГБ Беларуси эту информацию пока не подтвердили.

В начале апреля белорусские СМИ опубликовали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении первого вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича, который много лет играл в хоккей в одной тройке с Лукашенко.

Серия массовых задержаний политиков, активистов и деятелей искусства прошла в конце марта в центре Минска. 

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    Автор: Галина Петровская


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