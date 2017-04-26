 СМИ сообщили об отказе властей от передачи Исаакия РПЦ | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2019

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Россия

СМИ сообщили об отказе властей от передачи Исаакия РПЦ

Решение закрыть вопрос о передаче собора РПЦ частично связали с тем, что большинство петербуржцев были против этого.

Исаакиевский собор в Петербурге

Исаакиевский собор в Петербурге

Расположенный в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор не будет передан в собственность Русской православной церкви, сообщил в пятницу, 29 марта, РБК со ссылкой на источник в правительстве РФ. По его словам, чтобы церковь могла проводить там службы, никакая передача не нужна. Он также связал решение не передавать собор РПЦ с негативным отношением большинства жителей Петербурга к этому вопросу.

Контекст

Кремль, церковь и часть общества не выучили ошибки прошлого и готовы их совершить вновь, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW. (02.02.2017)

О желании РПЦ получить Исаакиевский собор в собственность в декабре 2016 года сообщил занимавший тогда пост губернатора города Георгий Полтавченко. Заявка о передаче собора, поданная РПЦ, истекла в декабре 2018 года, новой заявки от церкви не поступало, сообщили изданию в пресс-службе имущественных отношений Петербурга.

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