 СМИ сообщают об обыске в главном офисе Белгазпромбанка | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.06.2020

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Беларусь

СМИ сообщают об обыске в главном офисе Белгазпромбанка

Комитет государственного контроля Беларуси проводит "неотложные следственные действия" в минском офисе Белгазпромбанка. Возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, пишет "Интерфакс".

Привокзальная площадь в Минске

Минск (фото из архива)

Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси в четверг, 11 июня, прибыли с проверкой в главный офис Белгазпромбанка в Минске. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере, сообщает информагентство"Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы, подчеркнули в комитете. КГК проводит "неотложные следственные действия".

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико является претендентом в кандидаты на пост президента Беларуси. На момент подготовки материала он "не имеет процессуального статуса" в рамках расследования уголовного дела, приводит слова представителей КГК портал TUT.by.

В штабе инициативной группы "ничего такого не происходит", заявил Бабарико в интервью TUT.by. По его словам, "обыск проходит у людей, "непосредственно связанных" с Бабарико. "Но они не сотрудники банка, просто мои друзья, они могут знать тех, кто проходит по делу в качестве подозреваемых", - добавил он.

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    Автор: Галина Петровская


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