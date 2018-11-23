 СМИ Сирии сообщили об использовании боевиками химического оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2018

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Мир

СМИ Сирии сообщили об использовании боевиками химического оружия

По сообщениям государственных СМИ, Алеппо обстреляли снарядами с хлором. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья. За двое суток в Сирии погибли более 50 человек.

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

Как минимум 50 жителей Алеппо пострадали в результате химической атаки. Об этом сообщили ряд государственных сирийских СМИ в субботу, 24 ноября. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья и проблемы со зрением. В городской администрации обвинили боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании снарядов с хлором.

Контекст

Западные страны уверены, что предложения Москвы нацелены на то, чтобы затруднить выявление виновных в химатаках и лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО. (19.11.2018)

Организация по запрещению химоружия получила новые полномочия - в том числе называть виновных в химатаках. Россия и ряд других стран - против. Как теперь может измениться работа ОЗХО? (27.06.2018)

Представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) подтвердили агентству AP образование газового смрада в Алеппо в результате атаки.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Обстановка накалилась

Ситуация в Сирии за последние сутки накалилась: в субботу в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны сирийской армии погибли девять мирных жителей, включая детей. Об этом сообщили в SOHR. Это произошло несмотря на то, что месяц назад в Идлибе была создана демилитаризованная зона.

Кроме того, в результате контратак со стороны боевиков террористической организации "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор погибли 47 бойцов "Демократических сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований), поддерживаемых США.

По данным ООН с начала войны в Сирии химическое оружие применялось не менее 30 раз. Так, в апреле 2018 в городе Дума погибли более 40 человек в результате атаки хлором. В применение химоружия ООН обвиняет как сирийское правительство, так и террористов.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке  

Удары по Сирии: как это было  

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США  

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