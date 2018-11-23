СМИ Сирии сообщили об использовании боевиками химического оружия

Как минимум 50 жителей Алеппо пострадали в результате химической атаки. Об этом сообщили ряд государственных сирийских СМИ в субботу, 24 ноября. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья и проблемы со зрением. В городской администрации обвинили боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании снарядов с хлором.

Представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) подтвердили агентству AP образование газового смрада в Алеппо в результате атаки.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Обстановка накалилась

Ситуация в Сирии за последние сутки накалилась: в субботу в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны сирийской армии погибли девять мирных жителей, включая детей. Об этом сообщили в SOHR. Это произошло несмотря на то, что месяц назад в Идлибе была создана демилитаризованная зона.

Кроме того, в результате контратак со стороны боевиков террористической организации "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор погибли 47 бойцов "Демократических сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований), поддерживаемых США.

По данным ООН с начала войны в Сирии химическое оружие применялось не менее 30 раз. Так, в апреле 2018 в городе Дума погибли более 40 человек в результате атаки хлором. В применение химоружия ООН обвиняет как сирийское правительство, так и террористов.

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