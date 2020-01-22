 СМИ пишут о задержании трех членов королевской семьи Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

СМИ пишут о задержании трех членов королевской семьи Саудовской Аравии

В домах задержанных брата и племянника короля Саудовской Аравии проведены обыски, сообщает The Wall Street Journal. Кронпринц Сальман обвинил родственников в подготовке путча. Им грозит смертная казнь.

Улицы Эр-Рияда

Эр-Рияд

В Саудовской Аравии задержаны младший брат короля Ахмед бен Абдул Азиз и племянник монарха Мухаммед бен Найеф. В их домах провели обыск, сообщают американскме издания The Wall Street Journal и The New York Times в субботу, 7 марта, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с положением дел. The New York Times упоминает и третьего задержанного, принца Навафа бен Найефа, и сообщает об аресте всех троих.

По сведениям изданий, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил задержанных в контактах с властями других стран, в том числе США, с целью государственного переворота. Родственникам монарха грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Это не первое задержание членов королевской семьи на родине. Так, в ноябре 2017 года в стране были задержаны ряд принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены по подозрению в коррупции. Они провели следующие несколько месяцев в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде без права покидать его. Позднее большинство задержанных вышли на свободу, согласившись заплатить за освобождение.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:49

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть

Контекст

Комментарий: Надо выяснить роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги  

Почему США и Европа не идут на конфликт с Саудовской Аравией

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)  

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

5 фактов о новом мегапроекте Саудовской Аравии  

Также по теме

USA Jeff Bezos

СМИ: Саудовский принц помог взломать телефон главы Amazon 22.01.2020

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман вольно или невольно отправил Джеффу Безосу вредоносный видеоролик, с помощью которого телефон миллиардера был взломан.

Türkei Istanbul Protest gegen Ermordung von Khashoggi durch Saudis

Саудовская прокуратура потребовала казнить вероятных убийц Хашогги 03.01.2019

В Эр-Рияде начался процесс по делу 11 человек, подозреваемых в убийстве обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Обвинение требует приговорить пятерых подсудимых к смертной казни.

Реклама

Самые читаемые

В Швеции задержаны двое граждан РФ в связи с нападением на чеченского блогера  

Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?  

Комментарий: Россия накануне эпидемии - виноватые назначены заранее  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно