СМИ пишут о задержании трех членов королевской семьи Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии задержаны младший брат короля Ахмед бен Абдул Азиз и племянник монарха Мухаммед бен Найеф. В их домах провели обыск, сообщают американскме издания The Wall Street Journal и The New York Times в субботу, 7 марта, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с положением дел. The New York Times упоминает и третьего задержанного, принца Навафа бен Найефа, и сообщает об аресте всех троих.

По сведениям изданий, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обвинил задержанных в контактах с властями других стран, в том числе США, с целью государственного переворота. Родственникам монарха грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Это не первое задержание членов королевской семьи на родине. Так, в ноябре 2017 года в стране были задержаны ряд принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены по подозрению в коррупции. Они провели следующие несколько месяцев в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде без права покидать его. Позднее большинство задержанных вышли на свободу, согласившись заплатить за освобождение.

