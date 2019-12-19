СМИ назвали имя стрелка с Лубянки

Сразу несколько российских СМИ в ночь на пятницу, 20 декабря, назвали имя человека, который предположительно устроил перестрелку у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянкев центре Москвы. Им якобы оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Следственный комитет России (СК РФ), расследующий уголовное дело по факту "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов" пока не подтвердил и не опроверг данные СМИ по личности преступника.

Как сообщила "Комсомольская правда", в квартире стрелка в Подольске был проведен обыск. В сейфе обнаружены семь единиц стрелкового оружия: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. По информации, полученной изданием у члена следственной группы, все оружие официально и без каких-либо нарушений оформлено на Манюрова. В квартире также нашли много патронов и два снаряженных автоматных магазина.

Мать Манюрова рассказала журналистам, что ее сын работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - цитирует женщину издание.

Подозреваемый в стрельбе на Лубянке стрелял плохо

Кроме того выяснилось, что Манюров ездил из Подольска учиться стрелять в тир на Поклонной горе в Москве. По словам одного из тренеров, "стрелял плохо". В то же время, по данным Telegram-канала Baza, на сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба указано, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе в категории PCC (видимо, имеется в виду карабин под пистолетный патрон – Pistol Caliber Carbine), которые прошли 27-28 ноября.

Как отмечается в информации СК РФ, в результате стрельбы у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве "один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован".

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