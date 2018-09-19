Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства в электромобильности?

Презентация электромобиля e-tron от Audi может изменить счет в поединке автогигантов за лидерство в электромобильности. Но всех накопившихся проблем в немецком автопроме эта машина не решит.
Презентацию модели e-tron компания Audi провела 17 сентября не в Германии, а в США - в Сан-Франциско. Как намекнул первый канал немецкого телевидения ARD, место едва ли было выбрано случайно: презентация проходила недалеко от штаб-квартиры компании Tesla, являющейся мировым лидером в производстве электромобилей премиум-класса. Ее машины - такие, как Model S или Model 3, - обычно ставили немецким автопроизводителям в пример: и запас хода у этих электромобилей выше, чем у всех остальных, и машины уже вышли в серийное производство, а не существуют только в эскизах или в форме концепт-каров.
Выбор места презентации, похоже, действительно символичен и должен продемонстрировать, что Audi - первым из немецких автогигантов - готов поднять брошенную владельцем Tesla Илоном Маском перчатку и вступить в соперничество на мировом рынке электромобилей.
Что умеет e-tron
Попробовать получить "часть пирога" Tesla именно с помощью модели e-tron позволяет спортивный характер новой машины от Audi. Этот спортивный внедорожник ускоряется с 0 до 100 км в час менее чем за 6 секунд - и развивает максимальную скорость 200 км в час.
Но еще более очевидно соперничество с Маском в запасе хода без дозаправки. До сих пор это было слабым местом немецких автомобилей с электрическим приводом. Например, обе серийные модели электромобилей марки Volkswagen имеют более чем скромные показатели: у E-Golf это 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.
У e-tron запас хода - 400 км. Это хотя и не перекрывает показатели машин Tesla, но во всяком случае уже сопоставимо с ними: у Model 3 это 350-500 км в зависимости от батареи, у значительно более дорогостоящей модели Model S - 420-540 км.
E-tron можно купить
Но еще более существенной особенностью e-tron является тот факт, что машина запускается в серийное производство. На нее уже сегодня можно оформить заказ на сайте Audi, а к концу 2018 года начнутся массовые продажи. И вот этим новая модель от Audi отличается от всех машин других немецких автостроителей: она является не только первым исключительно электрическим автомобилем компании Audi, но и первым электромобилем нового технологического уровня, который в Германии действительно запускается в серийное производство. Остальные находятся на стадии эскизов и разработок - пусть и крайне интересных, а с конвейеров сходят электромобили прошлого технологического цикла, которые не очень привлекают покупателей.
Однако совершенно неожиданно проблемы с серийным производством начались сейчас у Tesla. Летом 2018 года в мировых СМИ стали появляться сообщения о системных сбоях в массовом производстве Model 3, об убытках компании и увольнениях сотрудников, а затем - о длительных задержках поставки Model 3 покупателям.
Выяснилось, что Model 3, задумывавшейся как модель для массового рынка, некоторые потребители ждут по 2 года и больше - причем, уже оплатив вперед часть стоимости машины. В соцсетях на яростную критику пользователей Илон Маск частично отвечал сам, признавая, что от "производственного ада" его компания перешла к "аду в поставках покупателям".
Впрочем, сама фигура Маска за август тоже несколько потеряла в своей привлекательности. Предприниматель разместил неудачный твит о планах снять акции Tesla с торгов на бирже, за которым последовало падение курса акций. Затем он объявил об отказе от этого плана, спровоцировав ряд судебных исков и расследование по обвинению в возможном манипулировании рынком.
Компанию стали покидать топ-менеджеры, а Маск предстал перед журналистами на одном из интервью, курящим марихуану. И хотя законами штата Калифорния это не запрещено, фотографии всемирно известного бизнесмена дополнили картину хаоса в крайне перспективной и инновативной компании, столкнувшейся с проблемами серийного производства автомобилей.
Преимущества и недостатки немецкого автопрома
И вот именно тут эксперты видят шансы Audi: у одного из старейших немецких автопроизводителей структуры массового сбыта машин уже давно налажены, что и может дать Audi важный козырь в получении своей доли на рынке электромобилей. На это указывает и короткий срок между презентацией e-tron (сентябрь 2018 года) и началом серийных продаж (конец 2018 года).
Напротив, негативно на перспективах Audi - как, впрочем, и всех других немецких автоконцернов - на рынке электромобилей может сказаться фактически полная зависимость от поставщиков аккумуляторных батарей из Азии. И хотя летом 2018 года было объявлено о строительстве в ФРГ сразу нескольких заводов по выпуску аккумуляторов, в ближайшие несколько лет немецкий автопром будет зависим от поставщиков из тех азиатских стран, которые сами активно продвигают производство своих электромобилей.
Немецкое издание Der Tagesspiegel цитирует слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что "может ли хорошо окончиться такая ситуация, когда производящий машины континент (Европа. - Ред.) закупает аккумуляторы в Азии?".
1 млн электромобилей для Германии
Для решения этой проблемы федеральное правительство Германии, по сообщению того же Der Tagesspiegel, готово выделить по 1 млрд евро на строительство сразу 2 заводов для производства батарей для электромобилей - и еще 600 млн евро на исследовательские цели. Решение будет принято уже 19 октября 2018 года.
Готовность канцлера принимать решительные меры отчасти объясняется неудачей плана правительства ФРГ по увеличению числа электромобилей в стране. В 2010 году Ангела Меркель пообещала, что к 2020 году в Германии будет 1 млн машин с электрическими двигателями. В среду, 19 сентября, во время передачи канцлеру свежего доклада экспертной группы NPE по этой теме стало ясно, что цель достигнуть не удастся.
Впрочем, излишнего пессимизма эксперты тоже не испытывают: по их подсчетам, цифры в 1 млн электромобилей Германия достигнет на 2 года позже запланированного, в 2022 году. Так что, как честно признал министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer), в развитии электромобильности "у нас, конечно, были поначалу задержки", но теперь "мы быстро догоняем".
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