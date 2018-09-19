 Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства в электромобильности? | Новости автомобилестроения в Германии | DW | 20.09.2018

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Автомобиль

Сместит ли e-tron компанию Tesla с трона лидерства в электромобильности?

Презентация электромобиля e-tron от Audi может изменить счет в поединке автогигантов за лидерство в электромобильности. Но всех накопившихся проблем в немецком автопроме эта машина не решит.

Audi e-tron

Модель e-tron от концерна Audi

Презентацию модели e-tron компания Audi провела 17 сентября не в Германии, а в США - в Сан-Франциско. Как намекнул первый канал немецкого телевидения ARD, место едва ли было выбрано случайно: презентация проходила недалеко от штаб-квартиры компании Tesla, являющейся мировым лидером в производстве электромобилей премиум-класса. Ее машины - такие, как Model S или Model 3, - обычно ставили немецким автопроизводителям в пример: и запас хода у этих электромобилей выше, чем у всех остальных, и машины уже вышли в серийное производство, а не существуют только в эскизах или в форме концепт-каров.

Выбор места презентации, похоже, действительно символичен и должен продемонстрировать, что Audi - первым из немецких автогигантов - готов поднять брошенную владельцем Tesla Илоном Маском перчатку и вступить в соперничество на мировом рынке электромобилей.

Что умеет e-tron

Попробовать получить "часть пирога" Tesla именно с помощью модели e-tron позволяет спортивный характер новой машины от Audi. Этот спортивный внедорожник ускоряется с 0 до 100 км в час менее чем за 6 секунд - и развивает максимальную скорость 200 км в час.

Модель e-tron от концерна Audi

Модель e-tron от концерна Audi

Но еще более очевидно соперничество с Маском в запасе хода без дозаправки. До сих пор это было слабым местом немецких автомобилей с электрическим приводом. Например, обе серийные модели электромобилей марки Volkswagen имеют более чем скромные показатели: у E-Golf это 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

У e-tron запас хода - 400 км. Это хотя и не перекрывает показатели машин Tesla, но во всяком случае уже сопоставимо с ними: у Model 3 это 350-500 км в зависимости от батареи, у значительно более дорогостоящей модели Model S - 420-540 км.

E-tron можно купить

Но еще более существенной особенностью e-tron является тот факт, что машина запускается в серийное производство. На нее уже сегодня можно оформить заказ на сайте Audi, а к концу 2018 года начнутся массовые продажи. И вот этим новая модель от Audi отличается от всех машин других немецких автостроителей: она является не только первым исключительно электрическим автомобилем компании Audi, но и первым электромобилем нового технологического уровня, который в Германии действительно запускается в серийное производство. Остальные находятся на стадии эскизов и разработок - пусть и крайне интересных, а с конвейеров сходят электромобили прошлого технологического цикла, которые не очень привлекают покупателей.

Model 3 от Tesla

Model 3 от Tesla

Однако совершенно неожиданно проблемы с серийным производством начались сейчас у Tesla. Летом 2018 года в мировых СМИ стали появляться сообщения о системных сбоях в массовом производстве Model 3, об убытках компании и увольнениях сотрудников, а затем - о длительных задержках поставки Model 3 покупателям.

Выяснилось, что Model 3, задумывавшейся как модель для массового рынка, некоторые потребители ждут по 2 года и больше - причем, уже оплатив вперед часть стоимости машины. В соцсетях на яростную критику пользователей Илон Маск частично отвечал сам, признавая, что от "производственного ада" его компания перешла к "аду в поставках покупателям".

Впрочем, сама фигура Маска за август тоже несколько потеряла в своей привлекательности. Предприниматель разместил неудачный твит о планах снять акции Tesla с торгов на бирже, за которым последовало падение курса акций. Затем он объявил об отказе от этого плана, спровоцировав ряд судебных исков и расследование по обвинению в возможном манипулировании рынком.

Илон Маск во время скандального интервью

Илон Маск во время скандального интервью

Компанию стали покидать топ-менеджеры, а Маск предстал перед журналистами на одном из интервью, курящим марихуану. И хотя законами штата Калифорния это не запрещено, фотографии всемирно известного бизнесмена дополнили картину хаоса в крайне перспективной и инновативной компании, столкнувшейся с проблемами серийного производства автомобилей.

Преимущества и недостатки немецкого автопрома

И вот именно тут эксперты видят шансы Audi: у одного из старейших немецких автопроизводителей структуры массового сбыта машин уже давно налажены, что и может дать Audi важный козырь в получении своей доли на рынке электромобилей. На это указывает и короткий срок между презентацией e-tron (сентябрь 2018 года) и началом серийных продаж (конец 2018 года).

Напротив, негативно на перспективах Audi - как, впрочем, и всех других немецких автоконцернов - на рынке электромобилей может сказаться фактически полная зависимость от поставщиков аккумуляторных батарей из Азии. И хотя летом 2018 года было объявлено о строительстве в ФРГ сразу нескольких заводов по выпуску аккумуляторов, в ближайшие несколько лет немецкий автопром будет зависим от поставщиков из тех азиатских стран, которые сами активно продвигают производство своих электромобилей.

Контекст

За месяц в ФРГ объявлено о строительстве трех новых заводов по производству аккумуляторов. В лидеры выходит Daimler: концерн развернет производство батарей там, где до сих пор делали моторы. (27.07.2018)

Маск объяснил сокращение штатов необходимостью уменьшить расходы. По его словам, эти меры не скажутся на производстве Model 3, с помощью которой Tesla надеется завоевать массовый рынок. (13.06.2018)

Производитель электромобилей Tesla останется публичной компанией. Илон Маск не будет инициировать выкуп акций - акционеры не поддержали эту идею. (25.08.2018)

Немецкое издание Der Tagesspiegel цитирует слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что "может ли хорошо окончиться такая ситуация, когда производящий машины континент (Европа. - Ред.) закупает аккумуляторы в Азии?".

1 млн электромобилей для Германии

Для решения этой проблемы федеральное правительство Германии, по сообщению того же Der Tagesspiegel, готово выделить по 1 млрд евро на строительство сразу 2 заводов для производства батарей для электромобилей - и еще 600 млн евро на исследовательские цели. Решение будет принято уже 19 октября 2018 года.

Готовность канцлера принимать решительные меры отчасти объясняется неудачей плана правительства ФРГ по увеличению числа электромобилей в стране. В 2010 году Ангела Меркель пообещала, что к 2020 году в Германии будет 1 млн машин с электрическими двигателями. В среду, 19 сентября, во время передачи канцлеру свежего доклада экспертной группы NPE по этой теме стало ясно, что цель достигнуть не удастся.

Впрочем, излишнего пессимизма эксперты тоже не испытывают: по их подсчетам, цифры в 1 млн электромобилей Германия достигнет на 2 года позже запланированного, в 2022 году. Так что, как честно признал министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer), в развитии электромобильности "у нас, конечно, были поначалу задержки", но теперь "мы быстро догоняем".

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    Почти 17 200 электромобилей было продано в Германии в первом полугодии 2018 года - и еще 16 700 машин с гибридным приводом. Это хотя и означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, но в сравнении с продажами новых бензиновых и дизельных машин составляет лишь 1,8%. Ничтожно мало - по сравнению с почти 40% в Норвегии, являющейся мировым лидером по этому показателю.

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    Отставание по электромобильности

    Причин отставания две. Немецкий автопром слишком долго не верил в приход новой эры электромобильности, делая ставку на двигатели внутреннего сгорания, в производстве которых немцы были в числе мировых лидеров. В итоге, многие электромобили сегодня существуют в основном на бумаге (см. фото). Другая причина - предоставление властями льгот покупателям электромобилей началось в ФРГ лишь недавно.

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    Перелом с сентября 2018 года?

    Но сентябрь 2018 года может стать поворотным моментом. Прежде всего благодаря презентации электрического внедорожника e-tron. Это первая модель Audi, работающая полностью на электромоторе - и, как признают в самой компании-производителе, ее первая "вызревшая" серийная модель электромобиля. Поставки первым покупателям начнутся уже в конце 2018 года, а зарезервировать машину можно уже сейчас.

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    E-tron на троне?

    Презентация Audi e-tron состоялась 17 сентября в США, что можно истолковать как готовность потягаться силами с мировым лидером в производстве элитных электромобилей, американской компанией Tesla. Так, e-tron будет иметь запас хода в 400 км, что сравнимо с Model 3 от Tesla.

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    Volkswagen пока не впечатляет

    У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели - E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf - 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

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    Будущее называется I.D.

    В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего - и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

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    Другое будущее под названием EQC

    Пытаются наверстать упущенное и в концерне Daimler. Сайт автопроизводителя, оттенив прошлые эксперименты с электромобильностью, уже вовсю рекламирует новую линейку электромобилей марки Mercedes - EQC. Но в серию первая машина EQC - внедорожник - выйдет в середине 2019 года. Следом за внедорожником компания обещает полную линейку на новой технологии, от компакт-класса до премиум-сегмента.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Smart только электрический

    А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

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    BMW удивит в 2020 году

    BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей - так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти - поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

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    Porsche нужно еще время

    Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen - Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели - Taycan.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Opel ждут перемены

    Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 - еще четыре модели электромобилей.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Стартапы в эру электромобильности

    Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Почтальон приезжает на электромобиле

    А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Автоконцерны ФРГ пока отстают от конкурентов в выпуске электромобилей. DW посмотрела имеющиеся модели - и ознакомилась с планами на будущее Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel и Porsche.  

Ссылки в интернете

Публикация на сайте CNBC

Публикация на сайте CNBC

Публикация Süddeutsche Zeitung

Публикация Süddeutsche Zeitung

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