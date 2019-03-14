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Стихийное бедствие смерч
В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?
Два человека погибли, десятки пострадали в результате стихийного бедствия в Италии. Смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких домов сорвало крыши. От сильных дождей пострадала Флоренция.
Два человека погибли в итальянских Ладисполи и Чезано ди Рома в результате прохождения разрушительного торнадо. Смерч нанес серьезный ущерб зданиям и автомобилям.
На борту теплохода, попавшего в смерч на реке Янцзы в Китае, находились 47 членов экипажа и 400 пассажиров, среди которых 7 сотрудников туристических фирм.
Буря, пронесшаяся над северными районами ФРГ, причинила крупный материальный ущерб. От смерча пострадали более 30 человек.
Луганск был обстрелян кассетными боеприпасами, - утверждают в ОБСЕ. В Иордании казнили иракскую террористку. Турция хочет субсидировать российские авиакомпании. 23 человека погибли в результате авиакатастрофы на Тайване.
В последние годы в северной части Индийского океана тропические циклоны возникают все чаще и становятся все разрушительнее. Некоторые ученые связывают этот феномен с увеличением эмиссии мелкодисперсной пыли в атмосферу.
Смерч, пронесшийся над федеральными землями Бранденбург и Саксония, унес жизнь шестилетнего ребенка. Пострадали несколько десятков человек. С домов снесены крыши, нарушено железнодорожное сообщение.
Правительство ФРГ готовит гуманитарную помощь пострадавшим от тропического циклона "Сидр", обрушившегося на Бангладеш 15 ноября.
Климатологи еще в прошлом году предсказали ураганный бум в Америке. И нынешнее нашествие стихии в образе разрушительной "Вилмы" вовсе не является закрытием сезона смерчей.
Мексиканский курортный полуостров Юкатан стал жертвой урагана, которому присвоена четвертая категория. Как минимум сутки мексиканцам придется держать удар стихии. Но это лишь промежуточная остановка "Вилмы".
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