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Смерч

Стихийное бедствие смерч

13.03.2019, Roetgen: Mitglieder der Feuerwehr stehen vor einem Haus, dessen Dach schwer beaschädigt wurde. Ein Tornado hat in der Eifelgemeinde Roetgen Dächer abgedeckt, Häuser beschädigt und die Bewohner erschreckt. Das Sturmzentrum traf die Hauptstraße der Ortschaft, mehrere Häuser können vorerst nicht mehr bewohnt werden. Zum Glück gab es nur einen Leichtverletzten. Foto: Ralf Roeger/dpa | Verwendung weltweit

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото) 14.03.2019

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?

Мощный торнадо в Италии (07.11.2016) 07.11.2016

Два человека погибли, десятки пострадали в результате стихийного бедствия в Италии. Смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких домов сорвало крыши. От сильных дождей пострадала Флоренция.
06.11.2016 +++ Two soldiers help a resident to make her way through fallen trees after a tornado hit Cesano, north of Rome, Sunday, Nov. 6, 2016. (Massimo Percossi/ANSA via AP)

В Италии мощный торнадо унес жизни двух человек 06.11.2016

Два человека погибли в итальянских Ладисполи и Чезано ди Рома в результате прохождения разрушительного торнадо. Смерч нанес серьезный ущерб зданиям и автомобилям.
02.06.2015+++ Rescue workers search after a ship sank at the Jianli section of Yangtze River, Hubei province, China, June 2, 2015. The passenger ship carrying 458 people sank on Monday night, Xinhua news agency said, citing the Yangtze River navigation administration. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

В Китае затонуло туристическое судно с 400 пассажирами на борту 02.06.2015

На борту теплохода, попавшего в смерч на реке Янцзы в Китае, находились 47 членов экипажа и 400 пассажиров, среди которых 7 сотрудников туристических фирм.
Herabgestürzte Dachziegel liegen am 05.05.2015 nach einem schweren Sturm in Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) auf einer Straße. Bei einem schweren Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Foto: NonstopNews/dpa (zu dpa: «Schweres Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern - Dächer abgedeckt» vom 05.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Смерч на севере ФРГ практически разрушил городок Бютцов 06.05.2015

Буря, пронесшаяся над северными районами ФРГ, причинила крупный материальный ущерб. От смерча пострадали более 30 человек.

Геофактор коротко: 04.02.15 17:00 (мск) 04.02.2015

Луганск был обстрелян кассетными боеприпасами, - утверждают в ОБСЕ. В Иордании казнили иракскую террористку. Турция хочет субсидировать российские авиакомпании. 23 человека погибли в результате авиакатастрофы на Тайване.
This satellite image provided by NOAA and acquired Tuesday June 5, 2007 shows Cyclone Gonu over the Arabian Sea, threatening the Arabian Peninsula, on the left and Iran, above left. Cyclone Gonu was expected to skirt the region's biggest oil installations but could disrupt shipping in the Straits of Hormuz, causing a spike in prices, oil analysts said. (AP Photo/NOAA)

Загрязнение атмосферы делает ураганы более разрушительными 25.11.2011

В последние годы в северной части Индийского океана тропические циклоны возникают все чаще и становятся все разрушительнее. Некоторые ученые связывают этот феномен с увеличением эмиссии мелкодисперсной пыли в атмосферу.
Project Vortex-99. Occluded mesocyclone tornado. Occluded means old circulation on a storm; this tornado was forming while the new circulation was beginning to form the tornadoes which preceeded the F5 Oklahoma City tornado. Photo #3 of sequence. Location: 7 miles south of Anadarko, Oklahoma Photo Date: May 3, 1999 Credit: OAR/ERL/National Severe Storms Laboratory (NSSL)

В Саксонии в результате торнадо погиб ребенок 25.05.2010

Смерч, пронесшийся над федеральными землями Бранденбург и Саксония, унес жизнь шестилетнего ребенка. Пострадали несколько десятков человек. С домов снесены крыши, нарушено железнодорожное сообщение.
Residents look on as it rains in Barisal, 120 kilometers (75 miles) south of Bangladesh's capital Dhaka, Thursday, Nov. 15, 2007. More than 600,000 coastal villagers took shelter inland Thursday as a cyclone rapidly approached Bangladesh's southwestern shores, spawning cold drizzles, strong winds and high waves, a weather official said.(AP Photo/Pavel Rahman)

Германия окажет гуманитарную помощь Бангладеш 17.11.2007

Правительство ФРГ готовит гуманитарную помощь пострадавшим от тропического циклона "Сидр", обрушившегося на Бангладеш 15 ноября.

У побережья Никарагуа возник очередной тропический циклон 28.10.2005
A man walks along the beach as Hurricane Wilma approaches Playa del Carmen, Mexico on Friday Oct. 21, 2005.. The fearsome core of Hurricane Wilma slammed into the island of Cozumel, starting a long, grinding march across Mexico's resort-studded coastline, where thousands of stranded tourists hunkered down in shelters and hotel ballrooms(AP Photo/Marco Ugarte)

После "Вилмы" в Америку придет "Альфа" 23.10.2005

Климатологи еще в прошлом году предсказали ураганный бум в Америке. И нынешнее нашествие стихии в образе разрушительной "Вилмы" вовсе не является закрытием сезона смерчей.
A message to Hurricane Wilma is displayed outside an insurance company office in Palm City, Fla., Wednesday, Oct. 19, 2005. The National Hurricane Center in Miami warned that Wilma would be a ``significant threat'' to Florida by the weekend in a season that has already seen devastation from Hurricanes Katrina and Rita. Officials ordered tourists out of the Florida Keys. (AP Photo/The Stuart News, Matthew Ratajczak) ** NO MAGS NO SALES MANDATORY CREDIT **

Ударив по Мексике, "Вилма" нацелилась на США 22.10.2005

Мексиканский курортный полуостров Юкатан стал жертвой урагана, которому присвоена четвертая категория. Как минимум сутки мексиканцам придется держать удар стихии. Но это лишь промежуточная остановка "Вилмы".