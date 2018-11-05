Смерть солдата белорусской армии: суд вынес обвинительный приговор

От 6 до 9 лет лишения свободы получили сержанты, которых суд признал виновными в доведении до самоубийства рядового белорусской армии Александра Коржича. Его мать не согласна с приговором.
Cуд Минской области вечером в понедельник, 5 ноября, огласил приговор по делу о гибели рядового срочной службы Александра Коржича. Подсудимые сослуживцы-сержанты Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович признаны виновными в доведении Коржича до самоубийства и осуждены соответственно на девять, семь и шесть лет лишения свободы с отбыванием заключения в колонии и конфискацией имущества.
Свою вину сержанты признали частично, отрицая, что их действия довели Коржича до самоубийства. Мать рядового Коржича Светлана не согласна с приговором. Она считает, что ее сына убили и указывает, что на скамье подсудимых не оказалось ни одного офицера
Расследование гибели Коржича
3 октября 2017 года рядовой срочной службы Александр Коржич был найден в подвале медицинской роты 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) в Печах повешенным в петле из брючного ремня. Он был со связанными ногами и майкой на голове. Последний раз Коржича видели живым утром 26 сентября 2017 года. Тогда его выписали из санчасти, но в расположении своего воинского подразделения солдат не появился.
Первоначально военные заявили о самоубийстве рядового Коржича, но после того, как смерть солдата вызвала широкий общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого также рассматривались версии убийства и доведение до самоубийства. В деле фигурировала информация о сержантских поборах (мать еженедельно отправляла сыну порядка 50 рублей - около 25 евро), а также факт, что банковская карточка Коржича почему-то была в распоряжении прапорщика Артура Вирбала (осужден по другому делу на четыре года колонии усиленного режима).
В итоге следствием был сделан вывод, что сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич довели рядового Александра Коржича до самоубийства. Им были инкриминированы часть 3 статьи 455 УК (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) и части 1 и 2 статьи 430 (получение взятки). А Барановскому - еще и часть 1 статьи 205 (кража). Самая "тяжелая" статья - злоупотребления властью, она предусматривает максимальный срок наказания до 12 лет лишения свободы.
Суд с мнением следствия согласился, но вынес не максимальное наказание: Евгения Барановского приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Антона Вяжевича - к 7 годам, Егора Скуратовича - к 6 годам. У всех троих конфискуют имущество и лишат их воинских званий.
Суд вынес частное определение в адрес министра обороны Андрея Равкова, в котором требует не допустить повторения таких трагедий в будущем, ведь дело показало, что должностные лица воинской части не в полной мере выполняли свои служебные обязанности и якобы не знали о неуставных отношениях в своем подразделении морально-психологическом состоянии солдат.
Мать Коржича не согласна с приговором
Мать рядового Коржича Светлана не согласна ни с приговором, ни с версией о самоубийстве ее сына. В ответ на вопрос DW она сообщила, что намерена обжаловать приговор: "Я не согласна (с приговором суда. - Ред). Хочу прежде всего попасть на прием к Александру Григорьевичу (Лукашенко. - Ред.). Я хотела ему сказать, что беспредел продолжается. А тут нашли самое слабое звено (речь о сержантах. - Ред.), и офицеры вообще не при делах".
Мать считает приговор мягким и обращает внимание на то, что месяц после смерти ее сына его сослуживцы пользовались смартфоном Коржича, а также на то, что пропали некоторые его вещи, способные раскрыть обстоятельства дела. Также Светлана Коржич рассказала, что к ней обращаются родственники других военнослужащих, которым пришлось столкнуться с дедовщиной при прохождении срочной службы.
В интервью DW, комментируя позицию матери Коржича, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Гарри Погоняйло отметил, что суд Минской области - не последняя инстанция, приговор еще не вступил в силу, и потерпевшая сторона, и осужденные имеют право на апелляционные жалобы.
"У матери есть основания и возможности обжаловать этот приговор, если она считает, что по делу выяснены иные обстоятельства, чем изложенные в приговоре, и они свидетельствуют о более тяжком преступлении", - добавил представитель БХК.
По его словам, перспектива рассмотрения таких жалоб существует, а вот что касается результата, то это будет зависеть от того, насколько будет убедительной критика приговора. "Доводы могут быть услышаны, а могут - и нет. Не все, к сожалению, неправосудные приговоры отменяются вышестоящими судами, и не везде торжествует законность", - признал Гарри Погоняйло.
Резонансные дела на контроле у Лукашенко
По словам Погоняйло, нынешнее дело - не первое о дедовщине в белорусской армии и гибели солдат срочной службы, которое стало достоянием гласности: "То, что мать Коржича сделала публичным этот факт и начала бить во все колокола - это придало особую значимость делу".
Правозащитник подчеркнул, что за резонансными делами осуществляется более жесткий контроль не только со стороны прокуратуры, но и центральной власти, в том числе и самого президента.
"В таких случаях власти пытаются погасить негативную реакцию общества, и расследование проводится более глубоко и последовательно. А суды пытаются рассмотреть эти дела гласно, чтобы сложилась объективная картинка заинтересованности властей в осуждении виновных в этих негативных фактах", - указал Погоняйло.
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