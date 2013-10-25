Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея)

Трагические происшествия на съемках фильмов

"Миссия невыполнима - 6": двойной перелом у Тома Круза

Том Круз чуть не погиб на съемках шестой части "Миссия невыполнима". Актер известен тем, что большинство опасных трюков он выполняет самостоятельно. В одной из сцен он должен был перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не долетев до места приземления, ударился о стену здания и получил два перелома кости голеностопного сустава. От падения с большой высоты Круза спас страховочный пояс.