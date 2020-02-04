Слушания по делу РУСАДА в CAS начнутся не ранее конца апреля

Слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) начнутся не ранее конца апреля. При этом процесс будет проходить в закрытом режиме из-за отсутствия соглашения между всеми заинтересованными сторонами, сообщил в четверг, 27 февраля, суд в Лозанне.

Сторонами процесса также станут МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и атлеты

Одновременно в заявлении напоминается, что процедура в CAS была инициирована Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после того, как российское агентство не согласилось с заключениями его исполнительного комитета от 9 декабря. Помимо РУСАДА и WADA, в процессе будут участвовать Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF), а также отдельные российские атлеты, сообщается далее.

Коллегию арбитров возглавит австралиец Марк Уильямс. В ее состав вошли также итальянский судья Луиджи Фумагалли и представитель Франции и Ирана Хамид Гарави. Дополнительная информация о процессе будет предоставлена после назначения даты слушания, указала далее пресс-служба арбитража.

Между тем председатель ОКР Станислав Поздняков указал на то, что процесс в CAS состоится незадолго до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. "Это уже очень близко к Олимпийским играм, что вызывает справедливые опасения. Мы со своей стороны стараемся просчитать возможные риски и ведем свою работу в обычном режиме подготовки к Играм, надеемся, что решение CAS их не нарушит", - отметил он в интервью ТАСС.

WADA предлагала сделать слушания публичными

Ранее WADA предложила рассматривать спор с РУСАДА в публичном режиме и направила соответствующий запрос в CAS. По словам генерального директора агентства Оливье Ниггли, расследования ведомства в отношении России вызвали огромный интерес во всем мире, поэтому слушания должны проходить в открытой форме, чтобы все могли лучше понимать процесс и ознакомиться аргументами сторон.

В ходе очередного допингового скандала исполнительный комитет WADA 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил российских атлетов от участия в международных соревнованиях на четыре года, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. К состязаниям допустят лишь спортсменов, которые докажут непричастность к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Решение основано на информации WADA о манипуляциях с некоторыми данными, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. В базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов за период с января 2012 по август 2015 года. РУСАДА 27 декабря направило в WADA официальное письмо, в котором выразило несогласие с отстранением спортсменов. WADA 9 января обратилось в CAS в Лозанне для разрешения спора.

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