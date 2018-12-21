"Случай Релотиуса": Как Der Spiegel борется с кризисом доверия

Репортажи Клааса Релотиуса удостаивались многочисленных наград. Оказалось, что истории и интервью с героями журналист Der Spiegel выдумывал. Теперь издание пытается сохранить доверие читателей.
Журнал Der Spiegel считается флагманом немецкой журналистики. Его основатель Рудольф Аугштайн (Rudolf Augstein) боровшийся в послевоенное время за свободу слова, в 1962 году из-за скандала, возникшего вокруг бундесвера и получившего название "Дело журнала Der Spiegel", даже был арестован по подозрению в государственной измене. С тех пор влияние Der Spiegel многократно возросло.
Сейчас журнал переживает новый скандал, но на этот раз он произошел в стенах собственной редакции. 33-летний журналист Клаас Релотиус (Claas Relotius), обладатель многочисленных профессиональных премий, был уличен в том, что сочинял истории и интервью с героями для целого ряда своих репортажей. Когда об этом стало известно, редакция журнала приняла решение открыто и подробно рассказать о случившемся.
Проверяется каждое слово и каждая цифра
"Меня просто поразил этот случай", - говорит журналист Штефан Ниггемайер (Stefan Niggemeier), в прошлом сотрудничающий с Der Spiegel. По его словам, если бы подобное произошло в журнале Fokus или в таблоиде Bild, он удивился бы меньше.
"Я бы никогда не подумал, что журналисту Der Spiegel удастся в обход коллег из отдела документации, который занимается проверкой информации, представлять в своих репортажах полностью выдуманных героев", - говорит Ниггемайер в интервью DW.
60 сотрудников этого отдела анализируют все тексты журналистов Der Spiegel. Проверяется каждое слово и каждая цифра. "Я испытал это на себе, - говорит Ниггемайер. - Тебе звонят по телефону и задают вопросы буквально по каждому слову в тексте. Откуда взялась эта цифра? Кто сказал эту фразу? Иногда это даже раздражает". До того, как тексты попадают в отдел проверки информации, их - все без исключения - читают как минимум заведующий одного из отделов, литературный редактор, главный редактор и сотрудник юридического отдела. Ни одна другая немецкая медиакомпания не тратит на проверку текста столько времени и усилий.
"Журналисты работают чисто в 99,99 процента"
Но в случае с Клаасом Релотиусом эта система безопасности дала сбой. "Истории, которые писал Релотиус, плохо поддаются проверке, - говорит Франк Ибераль (Frank Überall), председатель Немецкого союза журналистов (НСЖ). - Нельзя позвонить девушке в Сирии и спросить у нее, действительно ли она говорила с журналистом Der Spiegel. Приходится положиться на профессиональную честь журналиста и на то, что он ее не нарушает".
Случившееся с Релотиусом Ибераль называет единичным случаем. "Это произошло с одним журналистом. Остальные 99,99 процента его коллег работают чисто", - убежден глава НСЖ. И, тем не менее, необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы у этого единичного случая не оказалось эффекта лесного пожара - ведь Клаас Релотиус писал и для других изданий, среди которых немецкая газета Die Welt или швейцарская Die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag.
История должна быть правдивой
Журналист Штефан Ниггемайер, в свою очередь, считает проблему более сложной. "Репортажи Клааса Релотиуса неслучайно были удостоены многочисленных премий - это происходило потому, что он, казалось, идеально - сжато и емко - рассказывал о масштабных, сложных вещах, происходящих в мире, иллюстрируя их небольшими историями. Эти истории не всегда были выдуманными, но проблема заключалась в том, что коллеги по цеху реагировали на них с излишним восторгом". Такая реакция могла привести к тому, что Клаасу Релотиусу снова и снова хотелось написать идеальную историю, даже если она не происходила на самом деле, предполагает Ниггемайер.
Корреспондент DW Сандра Петерсман (Sandra Petersmann) понимает, о чем идет речь. Она писала репортажи из Афганистана и Ирака, в одной из ее последних статей рассказывалось об исламистском терроре на юге Филиппин.
"Мне бы тоже не хотелось поехать на Филиппины и вернуться ни с чем, - говорит Петерсман. - У журналиста в голове есть четкая картинка того, о чем ему хотелось бы рассказать, и он хочет осуществить эту идею, приехав на место событий. Но если ситуация выглядит совершенно по-другому, тогда ее нужно описать такой, какая она есть, во всех ее серых тонах. В этом случае репортаж не станет историей года, но это будет настоящая, подлинная история".
До сих пор, говорит Сандра Петерсман, на нее никто не оказывал давления, требуя, чтобы ее материалы были более сенсационными. Редакции Der Spiegel еще предстоит разобраться в том, что побуждало Клааса Релотиуса выдумывать свои репортажи: "внутренний террор" или давление, исходящее от коллег и начальства. Специальная комиссия, состоящая из сотрудников журнала и привлеченных со стороны экспертов, будет расследовать все признаки манипуляций, сообщил Der Spiegel.
Для тех, кто в целом с недоверием относится к сообщениям СМИ, случай Релотиуса может стать подтверждением правоты тезиса о "лживой прессе". Хотя то, как Der Spiegel повел себя в истории с Клаасом Релотиусом, скорее, свидетельствует о беспочвенности этих упреков, считает журналист Штефан Ниггемайер, поскольку "редакция максимально публично освещает этот случай". Если журнал справится с этим кризисом, ему удастся сохранить доверие к бренду Der Spiegel и к журналистике в целом.
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