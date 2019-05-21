 Словакия начала прокачку чистой российской нефти | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2019

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Европа

Словакия начала прокачку чистой российской нефти

Ожидается, что в ближайшее время чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" поступит и в Венгрию.

Белорусский участок трубопровода Дружба

Белорусский участок трубопровода "Дружба"

Словацкая компания Transpetrol начала прокачку чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил представитель компании в четверг, 23 мая. "Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на нефтеперерабатывающий завод Slovnaft и другим клиентам вчера вечером. Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

В ближайшие дни ожидается поступление чистой нефти в Венгрию. Кроме того, продолжаются переговоры России с Польшей по возобновлению прокачки чистой нефти в эту страну.

Контекст

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В четверг Беларусь сняла ограничения по экспорту нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России. Об этом сообщило Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Проблема с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба"

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии нефти марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. В ходе расследования выявилось, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находился на участке нефтепровода Самара - Унеча.

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Контекст

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Ископаемые виды топлива принесли не только экономическое процветание, но и глобальное потепление. Согласно данным ООН, выбросы СО2 в атмосферу должны быть прекращены к 2050 году. (08.12.2014)  

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